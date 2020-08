Σαν σήμερα 54 χρόνια πριν, γεννήθηκε ο αξέχαστος DIMEBAG DARRELL

Ένας εξαιρετικά ταλαντούχος κιθαρίστας, που αγαπήθηκε όσο λίγοι στο metal στερέωμα, ένα αστέρι η λάμψη του οποίου έσβησε τόσο άδικα, αλλά και ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ο Dimebag Darrell, θα γινόταν σήμερα 54 ετών, αν η μοίρα δεν του είχε παίξει τόσο άσχημο παιχνίδι. Γεννημένος στο Texas, ο Darrell Abbott, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, είχε τη μουσική στο DNA του, αφού ο πατέρας του ήταν ένας country μουσικός, ιδιοκτήτης στούντιο ηχογραφήσεων . Πήγαινε συχνά στο χώρο εργασίας του πατέρα του και σίγουρα αυτό τον ενέπνευσε να γίνει και ο ίδιος μουσικός, παρ’ ότι ο μπαμπάς του δεν τον είχε ενθαρρύνει ποτέ προς αυτή την κατεύθυνση, μια και είχαν δει πολλά τα μάτια του όσον αφορά το rock n roll τρόπο ζωής, οπότε δεν το θεωρούσε ό, τι καλύτερο για τα παιδιά του. Εντούτοις, την ημέρα που ο Dimebag γιόρταζε τα δέκατα γενέθλια του, κλήθηκε να επιλέξει το δώρο του ανάμεσα σε μια κιθάρα και ένα ποδήλατο BMX, προτιμώντας το δεύτερο. Όταν όμως ανακάλυψε τον Ace Frehley και τους Black Sabbath, όλα ανατράπηκαν. Ήθελε ν’ ανταλλάξει το ποδήλατο με την κιθάρα και τελικά πήρε την πρώτη του κιθάρα, στα επόμενα γενέθλια του, όταν ήταν έντεκα, μια Les Paul, μαζί με έναν ενισχυτή Pignose. Τον πρώτο καιρό, στις κοπάνες του απ’ το σχολείο, απλά πόζαρε μ’ αυτήν μπροστά στον καθρέφτη με make up που παρέπεμπε σε Kiss. Στη συνέχεια, έμαθε το βασικό riff απ’ το “Smoke on the water” και μετά λίγο με τη βοήθεια του πατέρα του, λίγο από μόνος του, ανακάλυψε τις δυνατότητες που του έδινε ένα Electro-Harmonix Big Muff Fuzz πετάλι, με το οποίο μπορούσε να κάνει διαφόρων ειδών εφέ. Δεν έκανε ποτέ του μαθήματα, αφού τη μία φορά που πήγε σε δάσκαλο, τον έβαλε να μελετήσει μια κλίμακα, κάτι που του πήρε λίγα λεπτά και του έφερε αμέσως πλήξη. Ξεκίνησε να τζαμάρει μαζί με τον αδερφό του, τον Vinnie Paul που έπαιζε ντραμς. Οι δυο τους, στα μέσα της εφηβείας τους, το 1981, αποφάσισαν να σχηματίσουν δική τους μπάντα, τους Pantera, που έφτασαν στην παγκόσμια καταξίωση το 1990, με το “Cowboys from Hell”. Τέσσερα χρόνια μετά ο μέχρι πρότινος Diamond Darrell, όπως ήταν το πρώτο του ψευδώνυμο, υιοθέτησε το όνομα “Dimebag”. Στα 20 περίπου χρόνια ζωής των Pantera, ξεχώρισε για το απίστευτο παίξιμο του καθώς και τις σπουδαίες συνθετικές του ικανότητες, βάζοντας τη σφραγίδα του σε μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος.

Ένα χρόνο μετά τη διάλυση της πρώτης τους μπάντας, τα δυο αδέρφια, έχοντας ως κίνητρο τους να επεκτείνουν τις δυνατότητες τους στο έπακρο, προχώρησαν στο σχηματισμό ενός νέου heavy metal γκρουπ, με προσθήκες απ’ τον groove ήχο των Pantera, των Damageplan, που έβγαλαν το ντεμπούτο τους το 2004. Η πορεία τους όμως διακόπηκε απότομα, όσο απότομα κόπηκε και το νήμα της ζωής για τον ξεχωριστό μουσικό. Συγκεκριμένα στις 8 Δεκεμβρίου του 2004, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης των Damageplan στο Ohio, ένας άντρας ονόματι Nathan Gale, εισέβαλε στο χώρο που διεξαγόταν η συναυλία ανοίγοντας πυρ εναντίον του κιθαρίστα και όχι μόνο. Τραγικός απολογισμός τέσσερεις νεκροί, ανάμεσα τους και ο Dimebag, που δέχθηκε τρεις σφαίρες στο κεφάλι και πέθανε ακαριαία. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, ο Gale, ωθούμενος από την παρανοϊκή σχιζοφρένεια απ’ την οποία έπασχε, οδηγήθηκε στην εγκληματική του πράξη, θεωρώντας πως το συγκρότημα μπορούσε να διαβάζει το μυαλό του και να του κλέβει τις σκέψεις, γελώντας διαρκώς μαζί του. Στην πορεία της καριέρας του, ο Darrell, είχε στο ενεργητικό του αρκετές ακόμα συνεργασίες με άλλα ονόματα. Το 1992, ηχογράφησε το κομμάτι “Light comes out of black”, παρέα με τον Rob Halford, για τις ανάγκες της ταινίας “Buffy the vampire slayer”. Από το 1996 επίσης, διατηρούσε τους Rebel Meets Rebel, μαζί με τους Vinnie Paul, Rex Brown και τον David Allan Coe. Η μία και μοναδική τους ηχογράφηση, είδε το φως τελικά, το 2006. Επιπλέον, είχε δουλέψει με τους Anthrax, ηχογραφώντας αρκετά σόλο κομματιών τους, στο διάστημα που τραγουδιστής τους ήταν ο John Bush. Τέλος, για δύο tribute δίσκους, είχε ηχογραφήσει από ένα κομμάτι του παιδικού του ήρωα, Ace Frehley, μαζί με τον αδερφό του. Τόσο στα χρόνια που μεγαλουργούσε με το αστείρευτο ταλέντο του, όσο και μετά το θάνατό του, ήταν πολλές φορές που είχε εμφανιστεί σε υψηλές θέσεις δημοσκοπήσεων από περιοδικά κιθάρας. Επαινέθηκε έντονα για τον τόνο της κιθάρας του και έμεινε στη μνήμη του κόσμου, όχι μόνο για τις μουσικές του ικανότητες αλλά και για τον αξιαγάπητο χαρακτήρα του. Όπως είχε και δηλώσει ο πιο στενός συνεργάτης του, ο αδερφός του Vinnie Paul, «το πνεύμα του Dime θα λάμπει για πάντα, όπως τα αστέρια στον ουρανό!»

