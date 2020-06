Έφυγε από τη ζωή ο μπασίστας των SWEET Steve Priest

Με μια λιτή ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα του μπασίστα του Glam Rock συγκροτήματος SWEET Steve Priest ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

«I HAVE JUST HEARD SOME VERY DEVASTATING SAD NEWS, OUR DEAR STEVE PRIEST HAS PASSED AWAY, I AM SO SO SAD. MY THOUGHTS, CONDOLENCES AND LOVE GO OUT TO THE PRIEST FAMILY AT THIS TIME 🙁 R.I. P STEVE, THANKS FOR ALL THE FAB MUSIC <3 ~ KAZ.»

Είχε γεννηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 1948

