Ακυρώνονται μέχρι νεωτέρας οι συναυλίες των Villagers of Ioannina City σε Θεσσαλονίκη,Πάτρα και Κέρκυρα!

Οι συναυλίες των Villagers of Ioannina City σε Θεσσαλονίκη (Principal Club Theater), Πάτρα (Royal Theater) και Κέρκυρα (7 Τεχνών Τόπος) ακυρώνονται μέχρι νεωτέρας, λόγω των εξελίξεων της πανδημίας του COVID-19.

Όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια για τη συναυλία της Θεσσαλονίκης από τον Πολυχώρο WE, λόγω προσωρινής μη λειτουργίας του χώρου, μπορούν να απευθυνθούν στο Καφενείον Τζαμάλα (Λέοντος Σοφού 18), από την Πέμπτη 28 Μαΐου έως τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και ώρες 18:00-20:00.

Όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια από τα καταστήματα Public, ΟΠΑΠ ή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό σημείο προπώλησης της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας ή της Κέρκυρας, μπορούν να απευθυνθούν στα αντίστοιχα καταστήματα κατά τις ώρες λειτουργίας τους, από την Πέμπτη 28 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου.

Οι κάτοχοι ηλεκτρονικών εισιτηρίων θα λάβουν το αντίτιμο της αγοράς τους, απευθείας στην κάρτα μέσω της οποίας έγινε η συναλλαγή, έως τις 10 Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@highpriority.gr.

VIC will be back! Until then, stay positive and calm!

Pin 20 Shares

Comments