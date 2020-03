Αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας το Horns Up Festival λόγω κοροναϊού!

Η διοργάνωση του Horns Up Festival που γίνεται στα Τρίκαλα, αποφάσισε να αναβάλλει μέχρι νεοτέρας το festival.

"Παρόλο που αυτή τη στιγμή οι αρμόδιοι ακόμα επιτρέπουν εκδηλώσεις σαν το φεστιβάλ μας, αποφασίσαμε να πάρουμε την πρωτοβουλία και να αναβάλλουμε το Horns Up Festival!

Δίνουμε βάση στην σοβαρότητα της κατάστασης στο θέμα του Κορωνοϊού και θεωρούμε πως η δημόσια υγεία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε φεστιβάλ!

Το φετινό φεστιβάλ μέχρι στιγμής ήταν το πιο πετυχημένο και ήμασταν 100% έτοιμοι. Η αναβολή του, πιθανότατα μας καταστρέφει οικονομικά και χάνεται η σκληρή δουλειά μηνών, όμως κάθε χρόνο δουλεύουμε όσο πιο σωστά γίνεται και το σωστό στην παρούσα φάση είναι να πάρουμε αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση.

Ο κόσμος που έρχεται στο φεστιβάλ κάθε χρόνο είναι φίλοι μας και οικογένειά μας και δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε σαν αριθμούς, οπότε νιώθουμε πως παίρνουμε την σωστή απόφαση και λειτουργούμε υπεύθυνα προς την κοινωνία βάζοντας την υγεία και την ασφάλεια πάνω από το κόστος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

-Το φεστιβάλ αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στη χρονιά σε νέα ημερομηνία!

-Θα προσπαθήσουμε ώστε αν γίνεται όλα τα συγκροτήματα της φετινής έκδοσης να παίξουν.

-Παρακαλούμε δώστε μας λίγο χρόνο, ώστε μόλις έχουμε εικόνα για την εξέλιξη του ιού, να μπορούμε να ορίσουμε νέα ημερομηνία!

-Τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά για τους φίλους που θα έρθουν στη νέα ημερομηνία και για τους φίλους που δεν μπορούν να έρθουν, θα υπάρξει επιστροφή. (Δώστε μας λίγο χρόνο ώστε να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις)

Λυπούμαστε για αυτή την εξέλιξη και ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Ευχόμαστε υγεία σε όλους και να περάσει γρήγορα αυτή η δυσκολία που αντιμετωπίζει όλος ο πλανήτης."

Hello friends!

Even though the greek governent still allows events like ours, we have decided to postpone Horns Up Festival!

The Coronavirus issue is very serious and we feel that public health and safety is more important than any festival!

This year's event was going to be the most succesful one and we were 100% ready for it. Our decision, maybe destroys our hard efford and leaves us with a big money loss, but every year we do the festival the right way and at the moment this hard decision is what we think it is right.

People coming at the festival every year are friends and family and we cannot treat them as numbers, so we feel that we are taking the right decision and act responsibly to the community, setting health and safety, before any money loss..

IMPORTANT:

-Festival is postponed and we will do it later this year! Stay tuned for new dates!

-We will do our best so all bands from 2020 edition can play!

-Please give us some time, so we can set a new date when we have information that the virus is under control!

-Tickets are still valid for friends that can come at the new date and there will be a refund to friends who cannot come. (Give us some time so we can make these announcements)

We are very sad about this situation and we thank you for the understanding!

We wish everyone to be healthy and we hope this virus madness will end soon!

