ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η εμφάνιση των Russian Circles

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ λόγω της τρέχουσας κατάστασης των κρουσμάτων Κορωνοϊού, τόσο στη χώρα μας, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο.

Εργαζόμαστε ήδη για τον αναπρογραμματισμό της ημερομηνίας της Αθήνας (στο πλαίσιο του αναπρογραμματισμού ολόκληρης της υπόλοιπης ευρωπαϊκής περιοδείας του συγκροτήματος) το συντομότερο δυνατόν, εξετάζοντας επί του παρόντος το φθινόπωρο / το τέλος του 2020. Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση της νέας ημερομηνίας και όλες τις λεπτομέρειες!

Βάσει των Όρων που αναγράφονται σε όλα μας τα εισιτήρια (τόσο στα εκδοθέντα μέσω viva.gr - Όρους τους οποίους, προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε ξανά και εδώ: http://bit.ly/2MYbthp - όσο και στα τρίπτυχα hard-copies - στην πίσω πλευρά), τα ήδη αγορασθέντα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν για τη νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και παραθέτουμε παρακάτω τη σχετική δήλωση του συγκροτήματος:

"It’s with heavy hearts that we’re announcing the postponement of our European tour with Torche due to the increasing government pressure to limit public events in the wake of the coronavirus. We’ve been watching the day-by-day developments closely and all the patterns seem to indicate that the measures imposed by countries like Italy will likely be the model for most of Western Europe in the next few weeks, effectively cancelling the majority of our shows. We have already had several concerts cancelled on us and we’ve been asked to postpone our performances by several additional promoters. Ultimately, we anticipate that the situation will get worse before it gets any better. Beyond government restrictions, we also have to consider the health of our audiences and the people working our shows. We’ve played shows with broken fingers. We’ve played shows with vomit buckets hidden behind our amps because members of the band we’re dealing with stomach flus. We’ve played shows days after members have come out of surgery. We’ve played through any number of physical, emotional, or financial hardships, but unfortunately we have to make an exception this time around. It pains us to postpone the tour, but for the sake of our audience, our colleagues in the clubs, and ourselves, we feel it’s best to reschedule the tour for later in 2020. That said, we are keeping our fingers crossed that the situation improves in time for Roadburn Festival in mid-April as we are still planning on performing as scheduled. We apologize for the inconvenience this may have caused anyone but we will be back soon. Stay safe and take care of each other."

Η Smoke The Fuzz gigs

περήφανα παρουσιάζει

τους τεράστιους post rockers

Russian Circles

για μία και μοναδική ζωντανή εμφάνιση

στην Αθήνα, στη σκηνή του Piraeus 117 Academy,

σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα!

Οι πολυαγαπημένοι instrumental rockers του ελληνικού κοινού, RUSSIAN CIRCLES, επιστρέφουν για μία ζωντανή εμφάνιση στην Αθήνα, στο Piraeus 117 Academy, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα!

Με το μαγευτικό φετινό album “Blood Year” στις αποσκευές τους, το trio από το Σικάγο υπόσχεται να μαγέψει για άλλη μια φορά όσους θα βρεθούν στην live μυσταγωγία τους..

Οι συστάσεις για τους RUSSIAN CIRCLES είναι περιττές στο ελληνικό κοινό, που από την αρχή της καριέρας τους έχει φροντίσει να τους «αγκαλιάσει» και να παρακολουθήσει την εξέλιξη της 15ετούς πλέον μουσικής πορείας τους. Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη για αυτό από την ανταπόκριση του κοινού, όταν το Νοέμβρη του ‘16 είχε γεμίσει ασφυκτικά το χώρο διεξαγωγής της πρώτης ημέρας του “SMOKE THE FUZZ FEST: Post-mortem edition”, με fans και κριτικούς να παραληρούν για την επίδοση των RUSSIAN CIRCLES, οι οποίοι είχαν τότε φρέσκο στη φαρέτρα τους το πολυπαινεμένο “Guidance” του 2016.

Και αν «τα πάντα ρει» και όλα αλλάζουν, κάποια πράγματα μένουν ακόμη αναμφισβήτητα σταθερά, όπως η ποιότητα και η δίψα των RUSSIAN CIRCLES να παράγουν εκπληκτική μουσική και εκπλήξεις σε κάθε τους album. Το “Blood Year” (με τον γνωστό μάγο της παραγωγής, Kurt Ballou, πίσω από την κονσόλα) έχει ήδη προφτάσει να μαζέψει επαίνους και διθυράμβους, με μόνο ενάμιση μήνα στην αγορά και όχι αδίκως. Τα Electrical Audio Studios έκαναν και πάλι το θαύμα τους, και οι δαιδαλώδεις συνθέσεις των RUSSIAN CIRCLES αντηχούν καθαρά, μαγικά και εκκωφαντικά, για να εξυψώσουν την φαντασία του ακροατή όπως μόνο εκείνοι γνωρίζουν. Πολλά κεφάλια είχαν ήδη γυρίσει από περιέργεια και ενθουσιασμό προς το μέρος αυτής της μπάντας ήδη από την αρχή του καλοκαιριού, χάρη στην κυκλοφορία δύο εκπληκτικών single από το δίσκο, “Arluck” και “Milano”. Ο κόσμος δε λάθεψε και όντως το φανταστικό σερί των RUSSIAN CIRCLES συνεχίστηκε, όπως φαινόταν από αυτά τα δύο teaser.

Αιθέριες μελωδίες μπλέκονται με σκληρά και μακρόσυρτα κιθαριστικά lead, ενώ στο Blood Year οι RUSSIAN CIRCLES πιέζουν όσο ποτέ άλλοτε τη δημιουργικότητά τους, με κομμάτια που θυμίζουν post rock εξαρχής να καταλήγουν σε σχεδόν black metal ξεσπάσματα και φρενήρεις post metal δημιουργίες. Μα, βέβαια, ποιοι καλύτεροι για να έκαναν κάτι τέτοιο παρά οι άνθρωποι που μας έδωσαν δίσκους-ορόσημα όπως τα “Station” και “Guidance” και έχουν πολλές φορές αποδείξει πως τα όρια ανάμεσα στο post rock και το post metal ορίζονται μόνο από τα όρια της δικής μας φαντασίας; Το όνειρο πιάνεται ξανά χέρι-χέρι με τον εφιάλτη στη νέα δημιουργία των RUSSIAN CIRCLES, οδηγώντας από την ηρεμία στο κρεσέντο και από την στατικότητα στο ταξίδι.

Και από την ησυχία των τριών τελευταίων χρόνων, οι RUSSIAN CIRCLES επιστρέφουν στο θόρυβο, έναν θόρυβο που ήδη έχει δημιουργήσει μεταφορικά και το Blood Year, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες και τις ελπίδες μας για το τι θα βιώσουμε όταν η τριπλέτα από το Σικάγο θα βρεθεί ξανά επί ελληνικής σκηνής. Οι RUSSIAN CIRCLES με μεθοδική δουλειά, με συνδυασμό πολλών μουσικών επιρροών και τη φαντασία ως οδηγό, ανεβαίνουν επίπεδο για άλλη μια φορά και θα είμαστε ξανά όλοι εκεί, όπως το Νοέμβρη του ‘16, για μία ακόμη νύχτα instrumental rock που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μας.

