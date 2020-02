Ανταπόκριση: AHERUSIA, Word of Life @ Temple, Αθήνα (2/2/2020)

Με το “Prometheus - Seven Principles on How to Be Invicible” συγκλόνισαν, όσοι τους είδαμε πέρσι ξέραμε τι ετοιμάζουν. Οι AHERUSIA είναι ιδιόμορφη μπάντα. Προτού κυκλοφορήσουν τον νέο, «κανονικό» τους, τέταρτο δίσκο, ρίχνουν δωράκι στον κόσμο. “Noctoc~An Answer(?)” λοιπόν, 8 τραγούδια της ελληνικής μουσικής, διασκευασμένα με τον ξεχωριστό τρόπο των Aherusia, με έναν εντελώς δικό τους τρόπο, όπως μόνο αυτοί ξέρουν.

Μαζί τους οι Word of Life, ένα συγκρότημα επτά ετών περίπου, που συνδυάζει το δυναμικό metal με την ελληνική παράδοση. Ιδιαίτερα προοδευτικοί, ξεκίνησαν με το “vIAOv” από το ΕΡ “The Great Work”. Συνέχισαν με έξι ακόμα συνθέσεις, αντλώντας επίσης έμπνευση από την ανατολική και βαλκανική μουσική παράδοση. Έχοντας έναν ήχο 100% δικό τους, αποτελούν μεγάλη ελπίδα για το μέλλον. Βασισμένο επιπλέον στην εσωτερική φιλοσοφία και τις αλληγορικές-συμβολικές διδαχές διαφόρων σχολών σκέψης που αναπτύχθηκαν στον μεσογειακό και ανατολικό χώρο κατά την αρχαιότητα, το υλικό τους αξίζει προσοχής και ακρόασης.

Αν και είχαν ένα ολιγάριθμο κοινό, απέδωσαν καλά τις συνθέσεις τους για 40 λεπτά, κλείνοντας με την υπερ-κομματάρα “Master of the Royal Secret” από το ντεμπούτο τους, το “Jahbulon”.

Setlist:

vIAOv Jahbulon Word of Life ΙΕΡΟΔΟΜ The Female Seed and the Fungus A Sprig of Acacia Master of the Royal Secret

Με περισσότερο κόσμο στο Temple, οι επταμελείς Aherusia ξεκίνησαν την ζωντανή παρουσίαση του νέου τους δίσκου γύρω στις 21.40. Με ταξίδι στο χρόνο και σε ελληνικά μέρη έμοιαζε το πρώτο μέρος της εμφάνισής τους. Το μεσσαιωνικό “Aράπη Σούστα” από την Χίο, το ριζίτικο “Αγρίμια” από την Κρήτη, το εκπληκτικό “Ανάθεμα τον Αίτιο” από την Λέσβο, το πασίγνωστο ηπειρώτικο “Έχε Γεια Καημένε Κόσμε” από το Σούλι και το “Μια Λυγερή Τραγούδαγε” από την Πόλη, ήταν οι συνθέσεις που ξεχώρισαν την πρώτη ώρα. Καλός ήχος από την μπάντα, παρότι είχε 3 κιθάρες, 2 ντράμερ, μπάσο και γκάιντα επί σκηνής.

Set 1:

Aράπη Σούστα Το Τσάμπασιν Αγρίμια Έρι Πάλι Ανάθεμα τον Αίτιο Αντ’ άμαν Παλικάρι Έχε Γεια Καημένε Κόσμε Μια Λυγερή Τραγούδαγε

Το δεύτερο μέρος ήταν αφιερωμένο στο “Prometheus - Seven Principles on How to Be Invicible”, το οποίο αποδόθηκε εξολοκλήρου ζωντανά. Να τονισθεί ότι ορισμένα μέλη της θεατρικής ομάδας των Aherusia ήταν παρόντα στο χώρο και βοήθησαν στα δεύτερα φωνητικά όταν και όπου χρειάστηκε. Τα “'Ασκι Κατάσκη”, “Ἀνώνυμος” και “Δαμάζων Χάη” είναι ο ιδανικός συνδυασμός black και folk metal, που πάντα θα σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Set 2:

Ανάσα 'Ανασσα Ανάβασις - Ascending : Martyrdom's Crown 'Ασκι Κατάσκη - As Light Defeats The Darkness Ἀνώνυμος Δαμάζων Χάη Προφητεία Ὠκεανός Βίας Kαί Κράτους Θραύσας Δεσμά

Το Temple είχε αρχίσει να αδειάζει, εξάλλου η μπάντα συμπλήρωνε περίπου δυόμιση ώρες στο σανίδι. Οι Aherusia τίμησαν το παρθενικό τους άλμπουμ με το “Lux Occulta”, δίνοντας κι έναν avantgarde τόνο στη βραδιά. Μπορεί να παίζουν σπάνια, αλλά οι συναυλίες τους είναι οικογενειακές, «δικές μας», αυθόρμητες και δεν θα χάνουμε ποτέ την ευκαιρία να τους παρακολουθούμε.

Για το Rock Overdose,

Μιχάλης Τσολάκος

Φωτογραφίες: Θάνος Κατσιφέρης

