Ανταπόκριση: NIGHTSTALKER, The Big Nose Attack @ Gagarin 205, Αθήνα (17/01/2020)

Το “Great Hallucinations” κυκλοφορεί εδώ και καιρό, κάνοντας ξανά υπερήφανους όλους τους superfreaks oπαδούς των NIGHTSTALKER, οι οποίοι μας έλειψαν κιόλας από το σανίδι μέσα στο ’19, οπότε αυτό το διήμερο ήταν το βάλσαμο. Ξεκινώντας από την Παρασκευή, θα γινόμασταν μάρτυρες της ζωντανής παρουσίασης του νέου δίσκου. Όλοι οι γνωστοί άγνωστοι λοιπόν βρεθήκαμε στην ώρα μας για να πάρουμε τις πρώτες τζούρες και από τους ιδιαίτερους καλεσμένους της βραδιάς.

Οι The Big Nose Attack, που δεν χάνουν ευκαιρία να μας απασχολούν σε τέτοιες μαζώξεις, πάτησαν πρώτοι πόδι στο σανίδι του Gagarin για να μας καλωσορίσουν στο συναυλιακό νέο έτος με το bluesy rock τους. Με μεγάλη καθυστέρηση μεν, αλλά με ωραίο, ογκώδη, ψυχεδελικό ήχο δε, επικεντρώθηκαν στο περσινό “Deader Than Disco”. Με 45 λεπτά στη διάθεσή τους, τα αδέρφια Little Tonnie και Boogieman, συνοδευόμενα από δύο ακόμα μουσικούς σε μπάσο και κρουστά (congas), μας χάρισαν απλόχερα riffs από τις χρυσές δεκαετίες των 60’s και 70’s αυτής της μουσικής. Οργανικοί κατά βάση στις συνθέσεις τους, με ταξιδιάρικα κομμάτια για ειδικές καταστάσεις, θεωρώ τη μουσική του σχήματος περισσότερο για προσωπικές ακροάσεις, αλλά εν τέλει ταιριαστή σαν support των γεροδασκάλων. Με 4 πλήρεις κυκλοφορίες στο ενεργητικό τους και πολλές ζωντανές εμφανίσεις, ήταν καλύτεροι και σίγουρα πιο έμπειροι συγκριτικά με την πρώτη φορά που τους είδα στο Κύτταρο, κάνοντας χώρο για τους…

…Nightstalker. Όσοι είχαν ακούσει το νέο άλμπουμ, ήξεραν πολύ καλά, κάτι σαν κοινό μυστικό δηλαδή, ότι η εμφάνιση αυτή θα ξεκινούσε με το “Black Cloud”. Ένα κομμάτι άκρως συναυλιακό, που θα γίνει το εναρκτήριο μέχρι οι ‘stalker να ξαναβγάλουν νέο δίσκο. Ξεκινώντας, θα αναφερθώ αποκλειστικά στις νέες συνθέσεις. Τα “Sad Side Of The City”, “Half Crazy”, “Hole In The Mirror” και το ομώνυμο από το “Great Hallucinations” θα είναι, μαζί με το αρχικό του δίσκου, η βάση των μελλοντικών setlists της μπάντας, καθότι είναι και τα κορυφαία, ενώ το “Sweet Knife” που ακούστηκε τελευταίο, ίσως πάρει τη θέση του “Children Of The Sun” στο τέλος πλέον, αν και δεν θα το φτάσει ποτέ.

Κατά τα άλλα, η μιάμιση ώρα της παρουσίας τους περιείχε πολλά κλασσικά κι αγαπημένα του stoner rock ήχου που πρεσβεύουν, όπως τα “Brainmaker”, “Trigger Happy”, “Zombie Hour”, “Forever Stoned”, “Dead Rock Commandos”, “Just A Burn”, “Line” (η δυάδα του space/ hard rock) και “Never Know (Supersonic)”, 19 συνθέσεις συνολικά που απλώθηκαν σε όλη τη δισκογραφία των Nightstalker. Ήχος-μπόμπα ως συνήθως, με τον Αργύρη να πειράζει καλώδια και πετάλια του Τόλη στο “Great Hallucinations”, παραμορφώνοντας τον ήχο του συνεχώς και να συνοδεύεται από την Νίνα στα δεύτερα φωνητικά του “Sad Side Of The City”. Έχοντας φτάσει διψήφιο αριθμό που βλέπω αυτή τη μπάντα, νιώθω τόσο οικεία και οικογενειακά πια στα live τους, όπου όλα είναι στην εντέλεια, τίποτα δεν χαλάει τις βραδιές μας.

Στο encore είχαμε τα “Go Get Some” και “Baby, God Is Dead”, ενώ όπως προανέφερα και στην αρχή, το “Sweet Knife” έκλεισε την εμφάνισή τους. Το “Children Of The Sun” ακούστηκε έβδομο από το τέλος, για όσους απορούν, χωρίς βέβαια το χαμό επί σκηνής από κόσμο, που επικρατούσε μέχρι πρότινος. Η νέα εποχή που ξεκινά για τη μπάντα χαιρετίστηκε σε ένα γεμάτο μεν, αλλά όχι ασφυκτικά δε Gagarin, ίσως γιατί πολλοί έχουν την ευκαιρία να το ζήσουν και το Σάββατο στις 18, στη δεύτερη μέρα παρουσίασης του νέου δίσκου. Μπάντα-εγγύηση και σύμβολο τιμιότητας.

Setlist:

Black Cloud Seven out of Ten Zombie Hour Forever Stoned Just A Burn Line Sad Side Of The City Cursed Half Crazy Brainmaker Never Know (Supersonic) Hole In The Mirror Children Of The Sun Trigger Happy Dead Rock Commandos Great Hallucinations

Encore:

Go Get Some Baby, God is Dead Sweet Knife

Για το Rock Overdose,

Μιχάλης Τσολάκος

Φωτογραφίες: Αλέκος Καταστρόφος

