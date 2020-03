Ανταπόκριση: RIVERSIDE, Allochiria, Verbal Delirium @ Gagarin 205, Αθήνα (8/3/2020)

To ότι οι RIVERSIDE θα εμφανίζονταν ξανά μπροστά στο ελληνικό κοινό σκόρπισε χαρά. Όποιος άκουσε το “Wasteland”, σίγουρα περίμενε την εμφάνιση των Πολωνών, έστω και χωρίς τον αδικοχαμένο Piotr Grudziński αυτή τη φορά, αλλά με τον Mariusz Duda να έχει πλήρως ενεργοποιημένη τη μπάντα και τον Maciej Meller να αποτελεί κανονικό πια μέλος τους.

Με τους Verbal Delirium να ανοίγουν τη βραδιά στις 8.20 περίπου, είχαμε τις πρώτες στιγμές από το άρτιο neo-prog τους που εσωκλείει όμως κι άλλα πολλά και διαφορετικά στοιχεία. Στο μισάωρο κοντά που βρέθηκαν στη σκηνή οι Αθηναίοι, μπόλιασαν τον ήχο τους και πειραματίστηκαν με ψυχεδελικούς ήχους των 60’s-70’s, παρουσιάζοντας τη δική τους progressive rock/ metal εκδοχή αν και με περιορισμένο κοινό από κάτω. Κέρδισαν θαρρώ τη μάχη των support και ξεκάθαρα σχετικά με τα προσωπικά μου ακούσματα.

Ακολούθησαν οι Allochiria, μια εξαιρετικά ιδιαίτερη μπάντα που κινείται σε post-sludge μονοπάτια. Θα τονίσω το εξαιρετικά ιδιαίτερη, καθώς έχουν πιο σκισμένα φωνητικά από τους Εyehategod και μάλιστα με γυναίκα στο μικρόφωνο, την Eιρήνη. Στον ήχο τους διακρίνει κανείς στοιχεία από καθαρό metal, μέχρι και τα όρια του black. Καθόλη τη διάρκεια του μισαώρου τους, η Eιρήνη τραγουδούσε με την πλάτη γυρισμένη στο κοινό, ενώ γενικά ήταν στατική και χωρίς επικοινωνία με τον κόσμο. Εντελώς διαφορετικό στυλ σε σύγκριση με τις άλλες δύο μπάντες, γενικά όχι και τόσο του γούστου μου, αλλά τους εύχομαι καλή επιτυχία στην ευρωπαϊκή τους περιοδεία που μόλις ξεκίνησε.

Ώρα 10.10 ακριβώς και το προηχογραφημένο “The Day After” προλογίζει στη σκηνή τους Riverside. Ξεκίνημα με το “Acid Rain” κι ένα δίωρο ταξίδι στις μουσικές των Πολωνών αρχίζει. Η παρέα του Mariusz Duda παρουσίασε ένα άρτιο setlist με πολλά κι αγαπημένα. “Vale of Tears”, “Lament”, “Guardian Angel”, “Wasteland”, συνολικά 6 συνθέσεις από τον τελευταίο τους δίσκο παρουσιάστηκαν, στο prog/ art rock ύφος που υπηρετούν σε αυτόν, ενώ και το “Conceiving You” αποτελεί προσωπική αδυναμία, γυρίζοντάς μας 15 χρόνια πίσω. Σε γενικές γραμμές, η εμφάνιση των τεσσάρων από τη Βαρσοβία βασίστηκε σε κομμάτια προοδευτικού rock και heavy metal, αμφότερα έντονα ατμοσφαιρικά.

Με το πέρας κάτι παραπάνω από μιάμισης ώρας, η μπάντα μας αποχαιρετά προσωρινά κι επιστρέφει για μια αποκλειστικά ακουστική και συνάμα έντονα συναισθηματική διασκευή στο “Wish You Were Here”. Όπως καταλάβατε, ήταν ο ελάχιστος φόρος τιμής στον φίλο τους, τον Piotr Grudziński, κάνοντας όλο το Gagarin να τραγουδά μαζί τους και τον αδικοχαμένο κιθαρίστα να νιώθει σίγουρα περήφανος που η μπάντα συνεχίζει, ευρισκόμενη μάλιστα και στα καλύτερά της. Μετά από 120 λεπτά ακριβώς, ακούστηκαν και οι τελευταίες νότες του “River Down Below” που έκλεισε και τη βραδιά.

Η πρώτη φορά που έβλεπα τους Riverside ήταν όπως την περίμενα. Εξαιρετικός φωτισμός και ήχος, κάτι το απαραίτητο λόγω και των πολύπλοκων αλλαγών που απαιτούν οι συνθέσεις τους και άρτιο παίξιμο από όλα τα μέλη. Ο χώρος, αν και κλειστός στον εξώστη, είχε αρκετό κόσμο, με μοναδικό ίσως αρνητικό τον ανεπαρκή εξαερισμό (ειδικά στην αρχή). Η ζέστη και τα απαλά φωνητικά του Mariusz, ένιωθες να σε υπνοτίζουν σε στιγμές. Πολύ καλός σαν αντικαταστάτης ο Meller, όπως και οι Kozieradzki, Łapaj, ενώ ο mastermind Duda είναι πραγματικός αρχηγός του συγκροτήματος. Πήραν δικαίως το χειροκρότημα του κοινού, που ίσως κάποιοι λόγω και της ανησυχίας σχετικά με τη δημόσια υγεία να άλλαξαν γνώμη τελευταία στιγμή, αλλά και πάλι οι Riverside μάς υποσχέθηκαν να μην περάσουν άλλα 7 χρόνια για να ξανάρθουν. Εμείς εδώ θα είμαστε, να περιμένουμε και νέο δίσκο.

Setlist:

Acid Rain Vale of Tears Reality Dream I Lament Hyperactive Conceiving You Second Life Syndrome Left Out Guardian Angel Lost (Why Should I Be Frightened By a Hat?) Egoist Hedonist Wasteland

Encore:

Wish You Were Here 02 Panic Room River Down Below

