Ανταπόκριση: SLIPKNOT, Behemoth @ Mediolanum Forum, Μιλάνο (11/2/2020)

To “We Are Not Your Kind” κάνει θόρυβο, πολύ θόρυβο. Παίρνει πρωτιές σε λίστες, είναι δισκάρα, δικαίως αποθεώνεται. Τα ίδια ισχύουν και για το “I Loved You At Your Darkest”. Βάλτε αυτά τα δύο μαζί τώρα. Έκρηξη. Μη γνωρίζοντας ότι η παγκόσμια περιοδεία των Αμερικάνων μασκοφόρων θα περάσει και από την Ελλάδα, κάποιοι παλαβοί κλείσαμε εισιτήρια τέλη Οκτώβρη για να δούμε ένα από τα καλύτερα πακέτα του ακραίου ήχου στο Μιλάνο. Τρίτη φορά SLIPKNOT, αλλά παρθενική για Behemoth.

Με λίγη ξεκούραση στο ξενοδοχείο από το ταξίδι και τις μακαρονάδες ακόμα να μας δίνουν τη γεύση τους, πήραμε τα απαραίτητα ΜΜΜ με προορισμό το Forum Αssago. Η είσοδός μας στο χώρο έγινε αρκετά νωρίτερα, βλέποντας τα σκηνικά των Πολωνών έτοιμα και η πρώτη στάση στο merch ήταν απαραίτητη. Δυστυχώς, φύγαμε με την ουρά στα σκέλια, διότι τα 40άρια στις τιμές ήταν ό,τι φθηνότερο υπήρχε για μπλουζάκια, φτάνοντας μέχρι και 70 για φούτερ. Ομολογώ ότι οι Behemoth είχαν ωραίο πράμα πάντως και οι Ιταλοί κιμπάρηδες τούς τα ακούμπαγαν κανονικά και με το νόμο.

Με 15 λεπτά καθυστέρηση, 7.45 περίπου, σβήνουν τα φώτα και ακούγεται το προηχογραφημένο “Solve”. Πρώτος στη σκηνή ο Inferno, τον ακολουθούν οι Orion και Seth και η μπάντα ξεκινάει με το “Wolves ov Siberia”, ταυτόχρονα με την είσοδο του Nergal. Οι Behemoth έχουν ένα καθηλωτικό, κολασμένο και γεμάτο σύμβολα stage show και έναν ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ήχο για σύμμαχο. Μείνανε για 45 λεπτά στη σκηνή, ρίχνοντας το βάρος στο τελευταίο τους άλμπουμ, με το “Bartzabel” να ξεχωρίζει. Από τις 9 συνολικά συνθέσεις που ακούστηκαν, τα “Ora Pro Nobis Lucifer” και “Ov Fire and the Void” αποτελούν προσωπικά αγαπημένα, με την μπάντα να είναι γενικά σε εκπληκτική κατάσταση, βάζοντας φωτιά κυριολεκτικά στη σκηνή, με φλόγες να εκτοξεύονται προς τα πάνω, στο ιταλικό κοινό όμως η κατάσταση ήταν ήρεμη, χωρίς ακρότητες.

Το “Chant for Eschaton 2000” σηματοδότησε το ουσιαστικό τέλος της εμφάνισης των Πολωνών, με το “Coagvla” να δίνει ένα θριαμβευτικό τόνο, καθώς η μπάντα σε πλήρη απαρτία και παράταξη παίζει κρουστά με εμβατηριακούς ρυθμούς. Ό,τι πληρέστερο, πιο ακραίο και ποιοτικό στον extreme ήχο είναι οι Behemoth του 2020 και όποιος τους πετύχει στην περιοδεία Ecclesia Diabolica Evropa MMXX, καλά θα κάνει να μην τους χάσει για κανένα λόγο.

Setlist:

Wolves ov Siberia Daimonos Ora Pro Nobis Lucifer Bartzabel Rom 5:8 Blow Your Trumpets Gabriel Ov Fire and the Void Chant for Eschaton 2000 Coagvla

Ξάφνου, πέφτει η κουρτίνα των Slipknot και οι ετοιμασίες των σκηνικών τους αρχίζουν. Το “For Those About to Rock” μάς βάζει στο κλίμα και στο άκουσμα “…fire” η κουρτίνα γίνεται άφαντη, το “Insert Coin” προλογίζει το “Unsainted” και οι ήρεμοι, μέχρι τότε, Ιταλοί κάνουν έναν χαμό άνευ προηγουμένου. Οι 9 μασκοφόροι έχουν λάβει τις θέσεις τους, τα σκηνικά τους είναι επίσης ονειρεμένα και ξεκινά το πάρτι. Τα περισσότερα κλασσικά κι αγαπημένα κομμάτια των Αμερικάνων είναι παρόντα, μαζί με τις καινούργιες τους συνθέσεις. “Disasterpiece”, “Before I Forget”, “Psychosocial” και “Vermilion” ανοίγουν απανωτά mosh pits, o Corey Taylor ή αλλιώς #8 είναι σε άψογη φόρμα και οδηγεί μια μπάντα που παίζει σαν καλοκουρδισμένη μηχανή.

Επί σκηνής γίνεται της μουρλής, φωτιές, ελεγχόμενες εκρήξεις και πολλά εφέ δίνουν άλλο τόνο στην τρομερή εμφάνιση των Slipknot, την καλύτερη που τους βλέπω μέχρι τώρα. Το βασικό set κλείνει με τετράδα-φωτιά. “Wait and Bleed”, “Eyeless”, “All Out Life” και “Duality” ξεσηκώνουν τα πλήθη, αλλά το καλύτερο έμενε για το τέλος. “(Sic)”, “People = Shit” και “Surfacing” ισοπεδώνουν τα πάντα, James Root και Mick Thomson οδηγούν τη μπάντα με τα riff τους, ενώ ο Jay Weinberg τρυπάει με τα χτυπήματά του όλο το γήπεδο. Οι Αμερικάνοι απέδειξαν γιατί βρίσκονται στην καλύτερη φόρμα τους μετά από πολλά πολλά χρόνια και πλέον δεν τους σταματά τίποτα.

Setlist:

Unsainted Disasterpiece Eeyore Nero Forte Before I Forget New Abortion Psychosocial Solway Firth Vermilion Birth of the Cruel Wait and Bleed Eyeless All Out Life Duality

Encore:

(Sic) People = Shit Surfacing

Μετά από 1 ώρα και 40 λεπτά καθαρού χρόνου στη σκηνή, η εμφάνιση των Slipknot έλαβε τέλος και μαζί της η πρώτη μέρα παραμονής μας στο Μιλάνο. Πίσω στο ξενοδοχείο για μπάνιο, φαγητό και ύπνο, διότι την επόμενη μάς περίμεναν πολλά και σπουδαία ακόμα...

