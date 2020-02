Ανταπόκριση: Under The Pagan Moon Fest II – KAWIR, SEAR BLISS, κ.α. @ Gagarin 205, Αθήνα (1/2/2020)

Η δεύτερη έκδοση του Under The Pagan Moon Fest έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο στο Gagarin, ένα αμιγώς black metal φεστιβάλ με τους Κawir headliners όπως και στο προηγούμενο fest. Στο lineup υπήρξε μια αλλαγή τις τελευταίες μέρες καθώς είχαν ανακοινωθεί οι Possession οι οποίοι ακύρωσαν, και τη θέση τους πήραν οι Sear Bliss με ένα old school σετ!

Οι πόρτες άνοιξαν στις 7 και ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να γεμίζει τον χώρο, η πρώτη μπάντα που ανέβηκε στη σκηνή ήταν Melan Selas από τα Τρίκαλα, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 2015 και έχουν ήδη δυο δίσκους στο ενεργητικό τους. Βlack metal με γυναικεία φωνητικά και αρκετά μελωδικά σημεία. Με ωραία σκηνική παρουσία έπαιξαν κομμάτια από τους δυο Full-Lenght δίσκους τους, πραγματοποίησαν έτσι τη πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση και άνοιξαν με τον καλύτερο τρόπο το φεστιβάλ.

Δεύτερη μπάντα που πάτησε το σανίδι του Gagarin ήταν οι Κύπριοι Temple Of Evil. Black metal με Occult στοιχεία, είναι ενεργοί από το 2008 και έχουν έναν δίσκο στο ενεργητικό τους. Μας παρουσίασαν τη δουλειά τους σε ένα σκηνικό με κεριά και πολύ μυστήριο. Στάθηκαν αρκετά καλά στη σκηνή, έπαιξαν τα κομμάτια από το "The 7th Awakening" και ζέσταναν το κοινό που γέμιζε όλο και περισσότερο το gagarin.

Επόμενη μπάντα ήταν οι Αθηναίοι Sad. Ενεργοί από το 2005 και με 6 άλμπουμ στο ενεργητικό τους. Το σκηνικό σχεδόν ίδιο με πριν με κεριά και μια νεκροκεφαλή να δεσπόζουν μπροστά στη σκηνή. Με απίστευτη ενέργεια και τρομερή σκηνική παρουσία ο Nadir, ο Ungod και η παρέα τους γέμισαν τη σκηνή του gagarin με απόκοσμες σκοτεινές μελωδίες. Μια αρκετά δυναμική εμφάνιση που μας προετοίμασε για το κυρίως πιάτο της βραδιάς.

Γύρω στις 10 ήταν η ώρα των Ούγγρων Sear Bliss να εμφανιστούν ξανά μπροστά στο Αθηναϊκό κοινό. Έπαιξαν ακριβώς αυτό που είχαν προαναγγείλει, ένα old school σετ με τραγούδια κυρίως από το πρωτο τους άλμπουμ Phantoms αλλά και τα επόμενα άλμπουμ τους. Με τη συνοδεία της τρομπέτας σε αρκετά κομμάτια ξεσήκωσαν το κοινό που είχε γεμίσει το χώρο. Σε μερικά σημεία είχαν κάποια θεματάκια με τον νέο τους ντράμερ που φάνηκε να χάνει κάποια κομμάτια, παρόλα αυτά όμως ξεσήκωσαν το κοινό και μας χάρισαν μια άκρως χορταστική εμφάνιση βγαλμένη από τα παλιά, ικανοποιώντας έτσι τους Έλληνες οπαδούς τους.

Με μισή ώρα καθυστέρηση από το πρόγραμμα, ήταν η σειρά των headliners Kawir να κάνουν την εμφάνιση τους στη σκηνή του Gagarin. Στις αποσκευές τους είχαν τον νέο τους εξαιρετικό δίσκο με τίτλο "Αδράστεια" ο οποίος κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. H εισαγωγή ήταν εντυπωσιακή με τρεις ιέρειες οι οποίες έκαναν την εμφάνιση τους με αρχαιοελληνική ενδυμασία και δάδες στα χέρια σχηματίζοντας ένα ωραίο χορευτικό. Αμέσως μετά οι Kawir μπήκαν φορτσάτοι με δυο κομμάτια από τον νέο τους δίσκο ("Tydeas", "Limniades") τα οποία αποδόθηκαν πολύ καλά ζωντανά. Συνέχεια με παλιότερα τραγούδια τους από τους πρώτους δίσκους. Αρκετά καλά δεμένοι επί σκηνής σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμα τους ενώ είχαν και σύμμαχο τον αρκετά καλό ήχο. Αποζημίωσαν το κοινό και με το παραπάνω καθώς έπαιξαν κομμάτια από όλη τους τη δισκογραφία. Λίγο πριν το τέλος του κανονικού σετ ακούσαμε τα "Dionysos" και "Agamemnon" και έκλεισαν με το "Aeizoon Pyr".

Το Encore ήταν η απόλυτη αποθέωση για τους Kawir καθώς ανέβηκαν και άλλα μέλη στη σκηνή και ακούσαμε τα "Hymn To Apollo" και "Hail Bacchous" μέσα σε αποθέωση από το κοινό. Έτσι λοιπόν γύρο στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η δεύτερη έκδοση του Under The Pagan Moon Fest έφτασε στο τέλος της, μια εξαιρετική διοργάνωση που άφησε απόλυτα ικανοποιημένους όσους διάλεξαν να παρευρεθούν στο συγκεκριμένο event το προηγούμενο Σάββατο. Ακούσαμε ωραίες μουσικές από μπάντες θρύλους της σκηνής και απολαύσαμε ελπιδοφόρες μπάντες για το μέλλον. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την τρίτη έκδοση του φεστιβάλ όποτε αυτή γίνει.

Setlist:

"Tydeas"

"Limniades"

"Cosmic Verve"

"Hymn To Winds"

"To Cavirs"

"Artemis"

"Hermis"

"Ophiolatreia"

"Xaire Trimorfi Thea"

"Dionysos"

"Agamemnon"

"Aeizoon Pyr"

Encore:

"Hymn To Apollo"

"Hail Bacchous"

Για το Rock Overdose,

Καταστρόφος Αλέξανδρος

Pin 9 Shares

Comments