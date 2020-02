Αφιέρωμα: “Μία Βραδιά Αφιερωμένη στο Post Punk”- Death Disco Mini Fest 2K20

Το Σάββατο 08/02/2020 στο Gagarin 205 Live Music Space πρόκειται να διαδραματιστεί μία πολύ ειδική βραδιά αμιγώς αφιερωμένη στον Post Punk ήχο. Μία βραδιά που οι φίλοι του ενναλακτικού σκοτεινού ήχου θα λατρέψουν οπωσδήποτε, όχι μόνο γιατί θα έχουν την ευκαιρία να δούνε ζωντανά ένα μοναδικό πακέτο από μπάντες του Post Punk κινήματος! Ως «κύριο πιάτο», οι ανεπανάληπτοι The Chameleons και ως «συνοδευτικό», οι γείτονες Ιταλοί «μπασιάριδες» Soviet Soviet και οι δικοί μας Data Fragments αλλά και τους μεγάλους Λευκή Συμφωνία να μας παίζουν ολόκληρο το «Μυστικοί Κήποι» άλμπουμ αναμένεται να είναι μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη!! Μία πρόταση διασκέδασης-όνειρο για τους οπαδούς του είδους!

The Chameleons

Η ατμοσφαιρική ποπ μπάντα των The Chameleons σχηματίστηκε στο Μάντσεστερ της Αγγλίας το 1981 από τις στάχτες αρκετών τοπικών μπαντών:ο Mark Burgess ξεκίνησε με τους Cliches, τους κιθαρίστες Reg Smithies και Dave Fielding από τα The Years και τον ντράμερ John Lever ο οποίος γρήγορα αντικατέστησε το ιδρυτικό μέλος Brian Schofield) προήλθε από The Politicians. Μετά την ίδρυσή τους με μια σειρά από σημαντικά sessions του BBC, οι Chameleons υπέγραψαν με την Epic και έκαναν ντεμπούτο με το τεταμένο, χυδαίο single "In Shreds", το οποίο παρήγαγε ο Steve Lillywhite και κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1982..

“Script of the Bridge”

Το κουαρτέτο απελευθερώθηκε σύντομα από τη σύμβασή του με την Epic, αλλά στη συνέχεια υπέγραψε με τη Statik και επέστρεψε το 1983 με την πρώτη προσπάθεια πλήρους άλμπουμ του συγκροτήματος, “Script of the Bridge”.

Οι «Χαμαιλέοντες» υπέγραψαν στη Geffen και αναδείχθηκαν το επόμενο έτος με το “Strange Times”. Το σκοτεινό, σύνθετο album αποδείχθηκε τελικά το φινάλε των Chameleons, όταν διασπάστηκαν μετά τον ξαφνικό θάνατο του Tony Fletcher. ενώ οι Burgess και Lever συνέχισαν στους Sun & the Moon, οι Smithies και Fielding επανασυνδέθηκαν αργότερα στους Reegs. Το 1993, ο Burgess εμφανίστηκε με το δικό του σόλο άλμπουμ “Zima Junction”. Αυτός και η μπάντα του “The Sons Of God” περιόδευαν την Αμερική τον επόμενο χρόνο.

Καθώς η δεκαετία του '90 ήρθε και έφυγε, τα τέσσερα μέλη των Chameleons συνέχισαν να εργάζονται στη μουσική και να βλέπουν ο ένα το άλλο σε καθημερινή βάση. Ενώ τα δικά τους μουσικά έργα τους κρατούσαν απασχολημένους, η επανένωση ήταν σχεδόν αναπόφευκτη. Οι «Χαμαιλέοντες» επανασυνδέθηκαν τον Ιανουάριο του 2000 για να προετοιμαστούν για τις τρεις ημερομηνίες στην Αγγλία.

Η ακουστική, αυτο-χρηματοδοτούμενη κυκλοφορία “Strip” ήταν διαθέσιμη από το Showtime και για περιορισμένο μόνο χρόνο.

Πρόσθετες ευρωπαϊκές ημερομηνίες ακολούθησαν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, και από την «πτώση» οι Chameleons έπαιξαν τις πρώτες αμερικανικές τους εμφανίσεις σε διάστημα σχεδόν 15 ετών. Το 2002 σηματοδότησε το πρώτο studio άλμπουμ των Chameleons από το “Strange Times” του 1986. Αυτό ήταν το ακουστικό “Never Ending Now”, που κυκλοφόρησε δύο χρόνια αργότερα.

Μέλη συγκροτήματος:

Mark Burgess (Birdy): vocals and bass

Dave Fielding: electric and acoustic guitar

Reg Smithies: electric and acoustic guitar

John Lever: drums

Δισκογραφία:

Studio albums

Script of the Bridge (1983, Statik Records/MCA Records)

What Does Anything Mean? Basically (1985, Statik Records)

Strange Times (1986, Geffen Records)

Why Call It Anything (2001, Artful Records)

Acoustic albums

Strip (2000, Paradiso)

This Never Ending Now (2002, Paradiso)

EPs

Nostalgia (1985, Statik)

Tony Fletcher Walked on Water.... La La La La La-La La-La-La (1990, Glass Pyramid)

SOVIET SOVIET

Οι Soviet Soviet είναι μια alternative new wave gothic rock με ιταλικού ταπεραμέντου post-punk. Η μπάντα γεννήθηκε μεταξύ Fano και Pesaro το 2008 και σχηματίσθηκε από τον Matteo Tegu στην κιθάρα, τον Alessandro Ferri στα τύμπανα και τον Andrea Giometti με τα μπάσα και τα φωνητικά. Ήδη το 2009 δημιουργούνται τα πρώτα τους δύο EP “No Title” και το ομώνυμο “Soviet Soviet”. Τα δύο CDs πέτυχαν καλή κριτική, στην αγγλική ιστοσελίδα Pitchfork .

Το 2010 κυκλοφόρησαν ένα split με τον Frank για τη ετικέτα Mannequin, την οποία ο Simon Reynolds θα μιλήσει επίσης στο βιβλίο του “Retromania”. «Η μουσική, η ποπ κουλτούρα και η εμμονή μας στο παρελθόν», που δημοσιεύθηκε στην Ιταλία από τη Isbn Edizioni.

Το 2011 το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο “Summer, Jessus” κυκλοφόρησε για την Veronese Tannen Records. Το 2013 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο “Fate per la Felte”. Από τότε έχουν κυκλοφορήσει άλλα τρία άλμπουμ.

Μέλη:

Matteo Tegu - guitar (2018 - present)

Alessandro Ferri - drums (2008 - Present)

Andrea Giometti - voice, bass (2008 – Present

Δισκογραφία:

Album studio

2011 - Summer, Jesus

2011 - Nice

2013 - Fate

2016 - Endless

EP

2009 - No Title

2009 - Soviet Soviet

2015 - Together Remix / Ecstasy Remix

Data Fragments

Το Αθηναϊκό Post Punk trio, που ξεκίνησε το 2017 έχουν ως κύριο «μοτό» τους: “ Too much data, so many fragments” θα ανοίξουν τη συναυλία.

Μέλη συγκροτήματος:

Panos Dedepsidis : Guitar

Stathis Leontiadis : Bass

Panos Dimopoulos : Synth

ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Δημιουργήθηκαν το 1984 στην Αθήνα. Τα μέλη του συγκροτήματος ήταν Θοδωρής Δημητρίου φωνή, Σπύρος Χαρίσης τύμπανα, Τάκης Μπαρμπαγάλας κιθάρα, μέλος των "Forwand Music Quintet" και "Red mist" και Διογένης Χατζηστεφανίδης μπάσο. Στο συγκρότημα έχουν συμμετάσχει και οι George Berger, Κώστας Καστάνης και ο Γιάννης Βενάρδης (ex "Αδιέξοδο", "Γενιά Του Χάους"). Το '86 κυκλοφόρησαν το πρώτο lp τους με τίτλο "Μυστικοί Κήποι" από την "EMI" και το '88 το "Ηχώ Του Πόθου" πάλι από την "ΕΜΙ".

Το '93 κυκλοφόρησαν ένα maxi single, το "Θα Είμαι Εκεί" από τη "Warner" και ένα lp το "Λευκή Συμφωνία" από τη "WEA".

Το '94 επανακυκλοφόρησαν από τη "WEA" το "Μυστικοί Κήποι" με προσθήκες demos και live κομμάτια, ενώ to '96 κυκλοφόρησε το "Λευκή Συμφωνία ΙV Χρώματα" από τη "FM Records".

'Έχουν συμμετάσχει στις συλλογές "Bienal 87" της "Ips" το '87, "Fragmenta V" που κυκλοφόρησε από το ιστορικό fanzine "Στις Σκιές Του Β-23" το '92, και "Μαγικό Βοτάνι" το '94 από την "Wipe Out". 'Έχουν παίξει support στους "Μetallica" και στους "Cult".

Η Λευκή Συμφωνία εμφανίστηκε στη σκηνή του Piraeus 117 Academy στην Αθήνα το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017.

Ακολούθησε η περιοδεία ”Το Φεγγάρι Αιμορραγεί Τour 2018” την Άνοιξη του 2018 και η χρονιά έκλεισε με την συναυλία στο Gagarin 205 στις 7 Δεκεμβρίου του 2018 όπου το συγκρότημα παρουσίασε 5 καινούργια τραγούδια από τον επερχόμενο νέο δίσκο.

Η επόμενη χρονιά ξεκινά με την εμφάνισή τους στο Eightball Club στη Θεσσαλονίκη στις 5 Ιανουαρίου και συνεχίζεται με live σε πολλές ακόμη πόλεις στην Ελλάδα.

Toν Ιανουάριο του 2019 επανακυκλοφορούν από τις Labyrinth Οf Thoughts Records και Τhe Lab Records τα albums “Μυστικοί Κήποι” του 1986 και “Χρώματα” του 1996 για πρώτη φορά σε έγχρωμο βινύλιο,με πολλές ακυκλοφόρητες συνθέσεις, νέο mastering και artwork.

To συγκρότημα γιορτάζει την επανακυκλοφορία των δύο αυτών δίσκων με μία συναυλία – γιορτή στο An Club, το Σάββατο 26 Ιανουαρίου, παίζοντας κομμάτια αποκλειστικά από τα δύο άλμπουμ, αλλά και ακυκλοφόρητα που ακούγονται για πρώτη φορά.

Με τον Κώστα Μιχαλό στην θέση του Σωτήρη Καστάνη στην κιθάρα η Λευκή Συμφωνία εμφανίζεται στις 30 Μαρτίου 2019 στο Κύτταρο Club και αμέσως το συγκρότημα ξεκινά τις ηχογραφήσεις του νέου πέμπτου album και ταυτόχρονα νέα περιοδεία στην Ελλάδα και εμφανίσεις σε φεστιβάλ.

Το νέο τραγούδι ”Μέχρι Τον Θάνατο” με το επίσημο video κυκλοφόρησε κυκλοφορήσει τον περασμένο Σεπτέμβρη.

ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:

Θοδωρής ∆ημητρίου (φωνή)

Κώστας Μιχαλός (κιθάρα)

∆ιογένης Χατζηστεφανίδης (μπάσο)Βαγγέλης Τσιμπλάκης (ντράμς)

Ακολουθεί δελτίο τύπου:

Death Disco goes to Gagarin 205!

Gagarin 205, Λιοσίων 205

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

DEATHDISCO MINIFEST 2K20

THE CHAMELEONS

SOVIET SOVIET

HOLYGRAM (cancelled)

DATA FRAGMENTS

SPECIAL GUESTS:

ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Μυστικοί Κήποι exclusive set)

• Περιορισμένη προπώληση εισιτηρίων προς 28€

• Υπόλοιπη προπώληση 30€

• Εισιτήρια στη πόρτα προς 35€

Προπώληση από Le Disque Noir (Εξάρχεια), Death Disco (Ψυρρή) και δίκτυο της Viva.

To Σάββατο 8 Φεβρουαρίου το Death Disco μεταφέρεται στο Gagarin 205 και διοργανώνει το DeathDisco MiniFest 2K20 με μερικές από τις σημαντικότερες Post Punk μπάντες που έχουν ορίσει το παρελθόν, το παρόν και όπως φαίνεται, θα ορίσουν και το μέλλον της σκηνής!

Με αδιαμφισβήτητους headliners τους Chameleons που πρόσφατα ξαναφτιάχτηκαν, τους πάντα καυτούς ιταλούς Soviet Soviet, τους δικούς μας Data Fragments αλλά και την συμμετοχή έκπληξη των Λευκή Συμφωνία που θα παίξουν αποκλειστικά το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το DeathDisco MiniFest έρχεται να μας προσφέρει όχι απλά ένα ακόμα ευχάριστο night out αλλά την απόλυτη post punk εμπειρία. Μια εμπειρία που καιρό ανυπομονούσαν να ζήσουν οι φίλοι της σκοτεινής εναλλακτικής σκηνής στην Ελλάδα.

THE CHAMELEONS

Headliners της βραδιάς οι θρυλικοί Chameleons. Με την επιστροφή του Reg Smithies στις κιθάρες, το συνθετικό δίδυμο φωτιά Burgess / Smithies, είναι μετά από πολλά χρόνια και πάλι μαζί, και μαζί του επανέρχεται στην επιφάνεια και το θρυλικό όνομα των Chameleons. Με albums όπως το Script of the Bridge που φιγουράρει με ευκολία στο top ten οποιασδήποτε λίστας με τα καλύτερα post punk άλμπουμς όλων των εποχών, οι Chameleons είναι ένα από τα 5-6 πιο σημαντικά νεοκυματικά συγκροτήματα των 80's και σημείο αναφοράς για μπάντες όπως οι Interpol και Editors που υπηρετούν το σύγχρονο post punk revival. Και last but not least, οι ζωντανές τους εμφανίσεις είναι μια απο τις εμπειρίες που πρέπει οπωσδήποτε να ζήσει ένας fan τους είδους.

SOVIET SOVIET

Κιθάρες που δαγκώνουν, μπάσο που λάμπει χωμένο σε βαθύτερους τόνους και τύμπανα σταθερά και δυνατά. Παρόλο που ο όρος post-punk είναι ο εύκολος περιγραφικός χαρακτήρας, το είδος της μουσικής των Soviet Soviet είναι πολύ ευρύτερο και αρπάζεται από τις coldwave & art punk τεχνικές, βρίσκοντας τον τρόπο να δημιουργεί κάθε φορά κάτι φρέσκο! Μετά από αλλεπάλληλα sold out στο Death Disco ανεβαίνουν για πρώτη φορά σε μεγάλο αθηναϊκό stage στα πλαίσια του DeathDisco MiniFest 2K20.

HOLYGRAM (cancelled)

Με το περσινό δεύτερο άλμπουμ τους Modern Cult, και με το ξεχωριστό post punk / shoegaze / psych μουσικό ύφος που τους χαρακτηρίζει βρέθηκαν στη κορυφή σε πολλές λιστες με τα καλύτερα αλμπουμς της χρονιάς και ταυτόχρονα απόκτησαν μια πολύ ξεχωριστή θέση στη καρδιά των οπαδών συγκροτημάτων όπως οι Jesus and Mary Chain, Pink Turns Blue, My Bloody Valentine, The Sound κτλ. Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

DATA FRAGMENTS

Οι Data Fragments δημιουργήθηκαν μόλις το 2017. Έχοντας όμως κυκλοφορήσει το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 2019 από την Ελληνική ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Geheimnis Records και έχοντας ανοίξει για μπάντες όπως οι Second Still, Trisomie 21 κ.α. θεωρούνται η αιχμή του δόρατος της σύγχρονης ελληνικής post punk σκηνής.

SPECIAL GUESTS: ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ performs ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ

Το κερασάκι της τούρτας του DeathDisco MiniFest 2K20. Oι Λευκή Συμφωνία ανεβαίνουν στη σκηνή του Gagarin 205 το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου αποκλειστικά και μόνο για να παίξουν ολόκληρο το ντεμπούτο άλμπουμ τους Μυστικοί Κήποι, το θεμέλιο του new wave - gothic rock – dark wave ήχου με ελληνικό στίχο στη χώρα μας, αφού η επίδραση του δίσκου είναι καταλυτική μέχρι τις μέρες μας.

FB Event: https://www.facebook.com/events/731099237313740/

Για το Rock Overdose

Νίκος Μαθιόπουλος

Pin 14 Shares

Comments