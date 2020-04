Αφιέρωμα: 31 χρόνια από την κυκλοφορία του Headless Cross των Black Sabbath!

Σαν σήμερα 31 χρόνια πριν, στις 24 Απριλίου 1989 κυκλοφόρησε ο 14ς δίσκος των Black Sabbath με τίτλο "Headless Cross", μέσω της δισκογραφικής εταιρείας "I.R.S.".

Πρόκειται ίσως για ένα από τα λεγόμενα "υποτιμημένα διαμάντια" των Black Sabbath, καθώς το ηχόχρωμά της μπάντας ήταν και είναι για τους περισσότερους, συνυφασμένο με τον Ozzy Osbourne .

Στη μεγάλη ιστορία τους όμως, πέρασαν και άλλοι μεγάλοι τραγουδιστές όπως ο τρισμέγιστος Ronnie James Dio, ο ποιοτικός Tony Martin - ο οποίος δίχως ίχνος υπερβολής ανανέωσε τη μπάντα και την έσωσε κατά κάποιο τρόπο καθώς εκείνη τη περίοδο βρισκόταν σε βαθιά κρίση.

Οι Black Sabbath με τον Tony Martin στο μικρόφωνο ξαναβρήκαν την παλιά τους αίγλη και κυκλοφόρησαν τέσσερις δίσκους - διαμάντια - με καταπληκτικές συνθέσεις και καθηλωτικές ερμηνείες : The Eternal Idol (1987), Headless Cross (1989), Tyr (1990), Cross Purposes (1994), δίσκοι που κάθε metal οπαδός που σέβεται την δισκοθήκη του οφείλει αν όχι να κατέχει - να έχει ακούσει έστω...

Το Forbiden (1995) που ακολούθησε δεν ήταν στα ίδια επίπεδα με τους προκατόχους του.

10 ενδιαφέροντα στοιχεία για το Headless Cross που ίσως δεν γνωρίζατε:

-Το ομότιτλο κομμάτι είναι βασισμένο σε αληθινή (;) ιστορία που συνέβη τον Μεσαίωνα, την εποχή που θέριζε ο λοιμός ... Οι κάτοικοι ενός μικρού χωριού της Β.Αγγλίας - στα περίχωρα του Birmingham - κατηγορήθηκαν ως λάτρεις του διαβόλου καθώς χρησιμοποιούσαν «ακέφαλους σταυρούς» για να σηματοδοτήσουν τα όρια των εκκλησιών. Οι μάχες ξέσπασαν για να σκοτώσουν τους μη πιστούς και στη συνέχεια ανέβηκαν στην κορυφή του λόφου για μαζική προσευχή προς τον Θεό για συγχώρεση και θεραπεία που δεν ήρθε για κανέναν. Η περιοχή σήμερα ονομάζεται Headless Cross!

-Στο album συμμετέχει ως guest μουσικός ο Brian May (κιθαρίστας των QUEEN) στο κομμάτι “When Death Calls”, και στο μπάσο ο Laurence Cottle, ενώ επίσης πρόκειται για τον πρώτο δίσκος με τον Cozy Powell των Rainbow στα drums, ο οποίος έκανε και την παραγωγή μαζί με τον Martin και ηχογράφησε μαζί τους και τα επόμενα albums Tyr και Forbidden.

-Στην περιοδεία που ακολούθησε μπάσο έπαιξε ο Neil Murray (Whitesnake,Gary Moore) και τύμπανα ο Geoff Nichols!

-Το τραγούδι "Call of the Wild" είχε αρχικά τον τίτλο "Hero" – αλλά όταν ο Ozzy χρησιμοποίησε αυτό τον όνομα για ένα κομμάτι στον δίσκο του No Rest for the Wicked, ο Iommi το άλλαξε. Το ίδιο συνέβη και για το κομμάτι "Devil & Daughter", του οποίου ο αρχικός τίτλος ήταν "Devil's Daughter", αλλά για τον ίδιο λόγο άλλαξε. Μάλιστα πρόκειται για τα δύο τραγούδια του δίσκου που τελειώνουν απότομα, με τον Martin να αυτοσχεδιάζει.

-Τα φωνητικά στην κομματάρα "Nightwing" είναι η πρώτη δοκιμή των ηχογραφήσεων μιας και ο Iommi θεώρησε πως ακούγονται καλύτερα από τις ηχογραφήσεις που ακολούθησαν κι έτσι κρατήθηκαν αυτά από την πρώτη εκτέλεση!

-Το κομμάτι "'Black Moon'" γράφτηκε όταν ήταν τραγουδιστής ο Ray Gillen την περίοδο συνεργασίας των Tony Iommi, Geoff Nicholls, Eric Singer και Dave Spitz. Ήταν το μόνο κομμάτι που είχε μείνει χωρίς φωνή και ο Iommi του ζήτησε να γράψει στίχους. Δεν παίχτηκε ποτέ live - άλλωστε τί να πρωτοδιαλέξεις από μια τόσο τεράστια δισκογραφία!

-Το εξώφυλλο σχεδιάστηκε από τον Kevin Wimlett, ενώ κυκλοφόρησε σε δύο εκδόσεις ασπρόμαυρο στο Ηνωμένο Βασίλειο και με χρώμα στην Γερμανία.

-Το bonus τραγούδι με τίτλο "Cloak and Dagger" ήταν στο B-side του single "Headless Cross" και προστέθηκε αργότερα στο picture disc του δίσκου.

-Το Νοέμβριο του 1989 έγιναν ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που πέρασε το Σιδηρούν παραπέτασμα, δίνοντας 13 συναυλίες στο "Olympski Hall" της Μόσχας και άλλες δώδεκα στο "EKS Hall" του Λένινγκραντ, μερικές φορές παίζοντας δύο φορές σε μία ημέρα!

-Το 2012, ο Tony Martin, σχημάτισε με τους μπασίστα Magnus Rosén (ex-Hammerfall), Danny Needham (drums - VENOM),Geoff Nicholls (keyboards - ex-Black Sabbath), Dario Mollo (guitar - VOODOO HILL, THE CAGE) μπάντα με το όνομα Headless Cross.

Tracklist

1. The Gates of Hell

2. Headless Cross

3. Devil & Daughter

4. When Death Calls

5. Kill in the Spirit World

6. Call of the Wild

7. Black Moon

8. Nightwing

