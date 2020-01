Αφιέρωμα Katatonia: H χρονιά του “Night Is The New Day”

Μας έλειψαν. Θέλω να πιστεύω ότι τους λείψαμε κι εμείς. Με το «φεύγα» του Φλεβάρη, οι Katatonia επιστρέφουν για να γιορτάσουν με το ελληνικό κοινό τους την επέτειο 10 και κάτι ετών από την κυκλοφορία του “Night Is The New Day”.

Ποιός να τους το έλεγε όταν το 1991 στη Στοκχόλμη, οι Anders "Blakkheim" Nyström (κιθάρα) και Jonas "Lord Seth" Renkse (φωνητικά, ντραμς) ξεκινούσαν μια black metal μπάντα της σουηδικής σκηνής. Με το πέρας του χρόνου, το συγκρότημα άλλαξε τον ήχο του κι εξελίχθηκε, βελτιώνοντας τον ήχο του και κυκλοφορώντας δίσκους-ορόσημα όπως τα “Last Fair Deal Gone Down”, “Viva Emptiness” και “The Great Cold Distance” που αποτελούν πολύ ελκυστικά δείγματα του heavy/ doom metal και εναλλακτικού goth rock. Και φτάνουμε στις 2/11/2009, το “Night Is The New Day” κυκλοφορεί με κάθε επισημότητα. Να η ευκαιρία μας λοιπόν, να ανατρέξουμε σε εκείνη τη χρονιά όσο πιο λεπτομερώς γίνεται:

Το άλμπουμ αυτό αποτελεί την όγδοη επίσημη δισκογραφική προσπάθεια των Σουηδών και βγήκε στην αγορά μέσω της Peaceville Records. 13 κομμάτια ηχογραφήθηκαν μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου 2009, 11 εκ των οποίων κατέληξαν στο δίσκο. Η μπάντα περιγράφει το υλικό αυτό ως «το πιο πολυποίκιλο, δυνατό και διαφορετικό που έχουμε συνθέσει ποτέ για ένα δίσκο». To δε “Idle Blood” είχε στην αρχή τον λεγόμενο working title “Kozelek”, προς τιμήν του Mark Kozelek, μέλους των Red House Painters, μιας μεγάλης επιρροής των Katatonia. Αποτελεί επίσης και το κύκνειο άσμα των αδελφών Norrman με το σουηδικό συγκρότημα.

Το “Night Is The New Day” πούλησε πάνω από 2.000 κόπιες μόλις την πρώτη βδομάδα της κυκλοφορίας του μόνο στις ΗΠΑ. Το “Day Αnd Then Τhe Shade” ήταν το πρώτο single που βγήκε προς τα τέλη του 2009, μια heavy σύνθεση, ατμοσφαιρική και προοδευτική. Το promotional video για το τραγούδι αυτό σκηνοθετήθηκε από τον Lasse Hoile.

Σε μουσικοσυνθετικό επίπεδο, ο δίσκος αυτός πήγε το ύφος των Katatonia ένα βήμα παραπέρα. Ακούγεται πιο progressive από τον προκάτοχό του, ταυτόχρονα όμως πιο βαρύς και ατμοσφαιρικός, με ηλεκτρονικά στοιχεία και synths από τον Frank Default. Προσέξτε όμως, η βάση του είναι πάντα το εδραιωμένο πια alternative/ goth rock των Σουηδών. Ακουστικές κιθάρες εναλλάσονται με μεγάλα heavy σημεία από τους Anders Nyström και Fredrik Norrman, προσφέροντας διαφορετικό tempo και ευελιξία στις συνθέσεις. Σε αυτό συνεισφέρουν και οι Mattias Norrman (μπάσο) και Daniel Liljekvist (ντραμς), ενώ ο Jonas Renkse ντύνει με τη γνωστή, απαλή φωνή του, αλλά και τους στίχους του, σχεδόν όλες τις συνθέσεις του άλμπουμ. Αναλαμβάνει επίσης το βάρος της σύνθεσης της μουσικής, ενώ και ο Nyström συνεισφέρει συνθετικά στα “Forsaker” (που ξεκινάει επιθετικά, αλλά αργότερα οδηγείται σε πιο χαμηλούς ρυθμούς και σκοτεινά μονοπάτια), “Idle Blood” (αποκλειστικά ακουστική σύνθεση και στίχοι του Nyström, που παραπέμπει σε Opeth και Porcupine Tree) και “Onward Into Battle”. Στο δε “Departer”, o Krister Linder (Grace, πρώην Dive) κάνει guest φωνητικά και συνεισφέρει στιχουργικά.

Το σχεδιασμό και artwork του δίσκου ανέλαβε ο Travis Smith, την βασική παραγωγή οι Nyström και Renkse, ενώ τη μίξη ο David Castillo, ο οποίος ήταν και ο μηχανικός του ήχου, αλλά και συμπαραγωγός. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο studio Ghost Ward του David Castillo στη Στοκχόλμη και στο Studio Mega στο Varberg της Σουηδίας.

Από θέμα κριτικών, το “Night Is The New Day” είχε καλή και καθολική απήχηση από τον Τύπο, λαμβάνοντας επίσης και τον τίτλο του δεύτερου καλύτερου metal άλμπουμ του 2009 από το Popmatters. Όσο για τα charts, έλαβε τη θέση 39 στα σουηδικά, την 77 στα γερμανικά, την 141 στα γαλλικά και την όγδοη και υψηλότερη στα φινλανδικά.

Tracklist:

Forsaker The Longest Year Idle Blood Onward Into Battle Liberation The Promise Of Deceit Nephilim New Night Inheritance Day And Then The Shade Departer

2011 tour edition reissue bonus tracks:

Ashen Sold Heart Day & Then the Shade (Frank Default Mix) Idle Blood (Linje 14)

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, το Gagarin 205 θα βαφτεί στα χρώματα του σουηδικού metal των Katatonia.

Oι πρωτοπόροι της doom σκηνής θα δώσουν ένα μοναδικό show, τιμώντας επί σκηνής έναν από τους σπουδαιότερους δίσκους του 21ου αιώνα για τον σκληρό ήχο. Η επέτειος των 10 χρόνων από την κυκλοφορία του “Night Is The New Day” θα γίνει η αφορμή για να υποδεχθούμε μια από τις πλέον αγαπημένες μπάντες του ελληνικού κοινού.

Μιχάλης Τσολάκος

Μιχάλης Τσολάκος

