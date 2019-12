Αφιέρωμα Nightstalker: Great psych sounds

To "Great Hallucinations", ένα δείγμα του γνωστού stoner rock που πρεσβεύουν οι Nightstalker, είναι στα δισκοπωλεία από τις 4 Οκτωβρίου 2019. Με αφορμή το διήμερο 17 και 18 Ιανουαρίου 2020, όπου και θα γίνει η επίσημη και ζωντανή παρουσίαση του όγδοου δισκογραφήματος των Αθηναίων, πάμε να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στα πεπραγμένα τους από το 1989 μέχρι σήμερα:

Οι Nightstalker, για όσους δεν νιώθουν ή δεν ξέρουν (πράγμα απίθανο), είναι ένα ελληνικό συγκρότημα-παρέα-οικογένεια-συμμορία που κινείται στον ευρύτερο χώρο του stoner και desert rock. 30 χρόνια (και βάλε) πριν, δημιουργήθηκαν στις αρχές του 1989, κάνοντας τις πρώτες τους εμφανίσεις λίγο καιρό αργότερα και με πρώτες συμμετοχές στις συλλογές “Divin” και “Toxic Babies in a R'n'R land”. To 1991 κάνουν την πρώτη τους δισκογραφική απόπειρα, κυκλοφορώντας το “First Psychedelic Demo Tape”, ηχογραφημένο ζωντανά στο Ρόδον στις 16/10/91, περιέχοντας 4 κομμάτια.

Χωρίς τη συμπαράσταση δισκογραφικής αλλά με όρεξη, τα “Truth”, “The Game”, “Redneck Rock In The Dish” και “Love Song” βρήκαν θέση σε κασσέτα και το ταξίδι άρχισε. Το 1994 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP με τον τίτλο “Side FX” από την Hitch Hyke Records, ενώ δύο χρόνια αργότερα, αλλάζοντας δισκογραφική εταιρεία, κυκλοφόρησαν το άλμπουμ “Use” από την FM Records, το οποίο επανακυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2006 για τα δέκα χρόνια της δισκογραφικής τους παρουσίας. Από αυτές τις κυκλοφορίες ξεμύτησαν διαμάντια σαν τα “Spit”, “Mad Prophet”, “Keep Knockin'” και “Give Me”, “Trigger Happy”.

Μετά την αποχώρηση του κιθαρίστα Hill, το 2000 κυκλοφόρησε το “Ritual”. Στο σημείο αυτό, το συγκρότημα είχε γίνει πολύ γνωστό στην Ελλάδα, με πολλά support σε γνωστά ξένα συγκροτήματα και παρουσίες και στο εξωτερικό. To 2004 οι Nightstalker κυκλοφόρησαν το “Just A Burn” από την Mad Prophets Records, το οποίο εκτός από Ελλάδα κυκλοφόρησε σε Ευρώπη και Αμερική. Εδώ γεννήθηκαν τα “Galactic Revolution” και “Just A Burn”, “Line”, “Voodoo U Do” και “Explode”.

Aπό το 2009 μέχρι και σήμερα οι Αθηναίοι ζουν τις καλύτερες στιγμές τους. Ειδικά δισκογραφικά, οι 3 δίσκοι χτύπησαν κορυφή στη συνείδηση των οπαδών. Το εκπληκτικό “Superfreak” περιείχε κομμάτια που λατρεύονται ακόμα, όπως τα “Enough Is Not Enough”, “The Pain Goes On”, “The Light” και φυσικά το ομώνυμο.

Ο διάδοχός του, το “Dead Rock Commandos”, είναι ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ, ένα αριστούργημα με μόνο hits from outer space. Ποιό να πρωτοπείς; “Soma”, “One Million Broken Promises”, “The Boogie Man Plan”, “Back To Dirt”. Το ομότιτλο και το εμβληματικό “Children Of The Sun” είναι μια κατηγορία μόνα τους. Τραγούδια-σύμβολα μιας ολόκληρης γενιάς, που όταν και όπου ακούγονται γίνεται χαμός. Ειδικά το τελευταίο είναι το ιδανικότερο κλείσιμο μίας συναυλίας των Nightstalker.

Το 2016 είχαμε το “As Above, So Below”, ένα δίσκο με μία πιο ψυχεδελική αισθητική και ουκ ολίγα ωραία τραγούδια. “Naked Fire”, “Zombie Hour”, “The Dog That No-One Wanted”, “Deeper”, “We Belong To The Dead” έχουν κερδίσει με το σπαθί τους μόνιμη θέση στα setlists της μπάντας και ταιριάζουν άψογα με τα παλιά και προαναφερθέντα.

Ένα συγκρότημα-θρύλος που με κάθε του κυκλοφορία έβγαλε τουλάχιστον μία κομματάρα. Σκεφτείτε το, “What Your Name Is”, “This Is U”, “All Around (Satanic Drugs From Outer Space)”, “Baby, God Is Dead”, “Go Get Some”, “Forever Stoned” και φυσικά κάτι από “Hide Your Sun”. Φτάνοντας στο σήμερα, το "Great Hallucinations" λαμβάνει πολύ καλές κριτικές και δικαίως, διότι οι προσδοκίες μας επιβεβαιώνονται. Οι Nightstalker, στο φετινό τους πόνημα, κατάφεραν να χωρέσουν την τριαντάχρονη ιστορία τους και να συμπεριλάβουν μερικές από τις, ούτως ή άλλως γνωστές, επιρροές τους, αλλά και ορισμένα νεοτερίστικα στοιχεία. Η ψυχεδέλεια είναι πιο έντονη από ποτέ εδώ. Το νέο τους άλμπουμ σίγουρα θα συντηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού με τα νέα του hits. Ελάτε όλοι στο Gagarin 205 στις 17 και 18 Ιανουαρίου, ακούστε και απολαύστε τις συνθέσεις του νέου δίσκου. Η θρυλική αθηναϊκή μπάντα επιστρέφει εις διπλούν στη σκηνή του club της Λιοσίων προσκαλώντας σας σε ένα ακόμα αξέχαστο πάρτι. Μη λείψετε. Για το Rock Overdose, Μιχάλης Τσολάκος

