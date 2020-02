Αφιέρωμα Riverside: Πολωνική πρόοδος σε high definition

Από τις ρομαντικές περιπτώσεις που η κοινή αγάπη ορισμένων ανθρώπων για το progressive rock και το heavy metal γέννησε ένα συγκρότημα. Ορμώμενοι από την Βαρσοβία, οι φίλοι Mariusz Duda, Piotr Grudziński, Piotr Kozieradzki και Jacek Melnicki δημιούργησαν το 2001 τους Riverside ή καλύτερα ένα μείγμα ατμοσφαιρικού rock με πολλά από τα στοιχεία του metal.

Οι μουσικές των Πολωνών έκρυβαν ανέκαθεν μια δόση μελαγχολίας. Βλέπετε, ήταν οι συνθέσεις του αδικοχαμένου κιθαρίστα, συνθέτη και ολοκληρωμένου μουσικού, Piotr Grudziński, μαζί με τα απαλά φωνητικά και τις ακουστικές κιθάρες του Duda που δημιούργησαν το ξεχωριστό ηχόχρωμα των Riverside. Οι δυό τους μεγαλουργούσαν μέχρι και τις 21 Φεβρουαρίου 2016, όταν ο Piotr έφυγε σε ηλικία 41 ετών.

Ο, γεννημένος στις 15 Μαρτίου 1975 στη Βαρσοβία, Grudziński θεωρήθηκε αναντικατάστατος τότε και όλοι περίμεναν την απόφαση του Mariusz. Σταματάει ή προχωράει; Ευτυχώς, επέλεξε το δεύτερο και τώρα, μαζί με τον ντράμερ Piotr Kozieradzki και τον Michał Łapaj στα πλήκτρα, αποτελούν την συνέχεια της κληρονομιάς που άφησε ο φίλος τους. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 4 χρόνων από το θάνατο του Grudziński, αλλά και της τρίτης επίσκεψης της μπάντας στη χώρα μας τον προσεχή Μάρτιο, ξεθάβουμε τις αναμνήσεις μας από το χρονοντούλαπο της ιστορίας και γυρνάμε πίσω στο 2010 και 2013 αντίστοιχα…

7/5/2010 στο Rodeo (Aθήνα) και 8/5 στο Gaia (Θεσσαλονίκη)

Setlist:

Hyperactive Driven to Destruction Cybernetic Pillow Egoist Hedonist Conceiving You Parasomnia Left Out Dance With the Shadow Rainbow Box Hybrid Times

Encore:

Rapid Eye Movement 02 Panic Room

Encore 2:

Lucid Dream IV (μόνο στην Αθήνα)

H πρώτη επίσκεψη των Πολωνών στη χώρα μας ήταν μόλις έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του “Anno Domini High Definition”, στα ντουζένια τους δηλαδή. Στη συγκεκριμένη εμφάνιση της Αθήνας όμως, το βάρος έπεσε οριακά στο “Rapid Eye Movement” από το οποίο ακούστηκαν 6 progressive metal συνθέσεις (46,2% του setlist) έναντι 5 από το “Anno Domini High Definition” (38,5%), που έχει έναν πιο κλασσικό prog rock χαρακτήρα. Το “Second Life Syndrome” συνεισέφερε με μόλις 2 κομμάτια (15,4%). Την επόμενη μέρα εμφανίστηκαν και στα Λαδάδικα, παίζοντας το ίδιο βασικό setlist εκτός από το “Lucid Dream IV”. Ισοπαλία λοιπόν για “Anno Domini High Definition” και “Rapid Eye Movement” με 5 συνθέσεις από το καθένα (41,7%) και σταθερά με 2 από το “Second Life Syndrome” (16,7%).

1/6/2013 στο Eightball (Θεσσαλονίκη) και 2/6 στο Gagarin 205 (Aθήνα)

Setlist:

New Generation Slave The Depth of Self-Delusion Feel Like Falling Driven to Destruction Living in the Past 02 Panic Room (Epilogue) We Got Used to Us Egoist Hedonist 02 Panic Room Escalator Shrine

Encore:

Left Out

Encore 2:

Conceiving You Celebrity Touch

Το 2013, οι Riverside βρίσκονταν σε τρομερή κατάσταση. Στις 21 Ιανουαρίου κυκλοφόρησαν το “Shrine Of New Generation Slaves”, που κυρίως μαζί με το προπέρσινο “Wasteland” αποτελούν για τον γράφοντα τα καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα έργα της μπάντας. Τον Ιούνιο μάς επισκέφθηκαν για δεύτερη φορά στα πλαίσια της New Generation Tour και παρουσίασαν ένα set 13 συνθέσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα προηχογραφημένα “Night Session - Part Two” και “Part One” μάς εισάγουν σε 6 συνθέσεις από τον τελευταίο τους δίσκο (46,2% του setlist), 3 από το “Anno Domini High Definition” (23,1%), 2 από το “Rapid Eye Movement” (15,4%), ενώ τα “Memories in My Head” EP και “Second Life Syndrome” εκπροσωπούνται από 1 σύνθεση το καθένα (7,7%).

Την 1η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους οι Riverside ξεκίνησαν από την Βαρσοβία τη νέα τους περιοδεία για το “Wasteland”, έναν εξαιρετικό δίσκο prog/ art rock. Να προσθέσουμε εδώ ότι η μπάντα είναι ξανά κουαρτέτο, καθώς ο Maciej Meller μπήκε και επίσημα στις 3 Φεβρουαρίου στην οικογένεια των Πολωνών, στη θέση του δεύτερου κιθαρίστα. Ο Meller είναι στην μπάντα από το 2017, αντικαθιστώντας προσωρινά τον Piotr Grudzinski. Αρχική πρόθεση του Mariusz Duda ήταν να συνεχίσουν ως trio, κάτι το οποίο τήρησαν και ως τέτοιο ηχογράφησαν το “Wasteland”, αλλά ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουν την απώλεια αυτή και να εντάξουν στην οικογένεια των Riverside τον Meller, ο οποίος θα έχει και συνθετικό ρόλο στο νέο δίσκο των Πολωνών.

Οι Riverside θα εμφανιστούν σε Αθήνα (μαζί με Allochiria και Verbal Delirium) και Θεσσαλονίκη (με τους Movement οf Static) στις 8 και 7/3 αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν, οι επερχόμενες εμφανίσεις τους στην Ελλάδα τον Μάρτιο θα είναι από τις πρώτες τους με τον Meller και τυπικά μέλος της μπάντας.

Για το Rock Overdose,

Μιχάλης Τσολάκος

Pin 5 Shares

Comments