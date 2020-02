Αφιέρωμα Sodom: O “Blackfire” προειδοποιεί…

Πάντα είναι ευχάριστο το άκουσμα του ερχομού ενός ιστορικού συγκροτήματος που, για δικούς του λόγους, έχει γράψει χρυσές σελίδες στη Βίβλο του heavy metal. Μιλάμε για τους Sodom, ξεχωριστούς πρεσβευτές του γερμανικού thrash, που επισκέπτονται ξανά τη χώρα μας μετά από 3 χρόνια. Δημιούργημα του μπασίστα και τραγουδιστή Thomas Such (“Angelripper”), οι Sodom από το Gelsenkirchen της Δυτικής Γερμανίας πήραν σάρκα και οστά επίσημα το 1981.

Με επιρροές από Motörhead, Tank, Venom και Accept, οι πρώτες κυκλοφορίες της μπάντας, δηλαδή τα “In The Sign Of Evil” και “Obsessed By Cruelty”, κινούνται μεταξύ thrash/ speed και black metal, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό και τα αντίστοιχα μουσικά κινήματα. Κάπου εκεί (το 1987) εισέρχεται στο συγκρότημα ο κιθαρίστας Frank Gosdzik (γνωστός και ως “Blackfire”), μένοντας έως και το 1989, προτού αναλάβει ξανά καθήκοντα κύριου κιθαρίστα το 2018.

Στο παρόν αφιέρωμα στεκόμαστε αποκλειστικά στα έργα των Sodom με τον Frank στην κιθάρα:

Persecution Mania (Steamhammer, 1987)

Nuclear Winter Electrocution Iron Fist Persecution Mania Enchanted Land Procession To Golgatha Christ Passion Conjuration Bombenhagel

Ηχογραφημένο τον Οκτώβριο του 1987 στα Musiclab Studios του Βερολίνου, με την ίδια τη μπάντα να αναλαμβάνει την παραγωγή, το “Persecution Mania” αποτελεί τον δεύτερο πλήρη δίσκο των Sodom και κυκλοφόρησε επίσημα το Δεκέμβρη του ίδιου έτους. Όλα τα κομμάτια είναι συνθέσεις των Chris “Witchhunter”, Frank “Blackfire” και Tom “Angelripper”, εκτός του “Iron Fist” που είναι διασκευή στους Motörhead, ενώ οι κριτικές υπήρξαν θετικές. Τα πρώτα 5.000 αντίτυπα του άλμπουμ εκδόθηκαν σε άσπρο βινύλιο, ενώ αυτό επανεκδόθηκε το 2000 σε μορφή διπλού CD, με το πρώτο να περιλαμβάνει το “Persecution Mania” και το δεύτερο τα “Obsessed Βy Cruelty” και “In Τhe Sign Οf Evil”. Μουσικά, ο δίσκος κινείται σε ξεκάθαρα thrash μονοπάτια, με τους στίχους να αναλαμβάνει εξολοκλήρου ο Tom.

Mortal Way Of Live (Steamhammer, 1988)

Persecution Mania Outbreak Of Evil Conqueror Iron Fist Obsessed By Cruelty Nuclear Winter Electrocution Blasphemer Enchanted Land Sodomy & Lust Christ Passion Bombenhagel My Atonement

Αποτελεί το πρώτο κι επίσημο ζωντανό ηχογράφημα της μπάντας. Η ηχογράφηση του άλμπουμ πραγματοποιήθηκε κατά την περιοδεία Sodomania, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1988. Το αρχικό εξώφυλλό του λογοκρίθηκε και οι εκδόσεις CD είχαν ένα μαύρο εξώφυλλο με έναν λευκό κύκλο στην μέση, στον οποίο αναγράφονταν το λογότυπο των Sodom, ο τίτλος του δίσκου και η αναφορά στο bonus κομμάτι, το οποίο στις συγκεκριμένες εκδόσεις ήταν το “Conjuration”.

Agent Orange (Steamhammer, 1989)

Agent Orange Tired And Red Incest Remember The Fallen Magic Dragon Exhibition Bout Ausgebombt Baptism Of Fire Don't Walk Away

Η κορυφή τους. Ένα thrash αριστούργημα είναι ο τρίτος τους δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1989. Στο εσώφυλλο του άλμπουμ αναφερόταν ότι είναι αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους - στρατιώτες και πολίτες - οι οποίοι έχασαν την ζωή τους από την παράλογη επιθετικότητα των πολέμων ανά τον κόσμο. Η σύνθεση των κομματιών πραγματοποιήθηκε από τους Chris και Frank, με τους στίχους να προέρχονται από τον Tom. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1989 στα Musiclab Studios του Βερολίνου με παραγωγό τον Harris Johns, ενώ η μίξη του ήχου έγινε μετά το τέλος των ηχογραφήσεων στα Horus Sound Studios του Ανόβερου. Λίγο πριν το τέλος των ηχογραφήσεων, οι “Witchhunter” και “Blackfire” ήλθαν σε σύγκρουση, με αποτέλεσμα να μην ανταλλάξουν ούτε μία λέξη τις τελευταίες ημέρες της διαδικασίας. Ο δε “Blackfire” αποχώρησε από το συγκρότημα μετά το πέρας των ηχογραφήσεων και εντάχθηκε στους Kreator.

Η πλειοψηφία των στίχων έχει να κάνει με τον πόλεμο του Βιετνάμ, χωρίς να εκφράζει κάποια πολιτική πεποίθηση, ενώ άλλα θέματα με τα οποία καταπιάστηκε ήταν η αιμομιξία (“Incest”), οι ταυρομαχίες (“Exhibition Bout”), ενώ στον δίσκο συμπεριλήφθηκε η διασκευή στο κομμάτι “Don't Walk Away” των Tank. Το “Agent Orange” υπήρξε ο πρώτος δίσκος γερμανικού thrash metal συγκροτήματος, ο οποίος κατάφερε να μπει στους καταλόγους επιτυχιών της πατρίδας τους, φθάνοντας μέχρι το #36 και παραμένοντας στην λίστα για 16 εβδομάδες, με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τις πωλήσεις των 100.000 αντιτύπων. Οι δε κριτικές υπήρξαν ιδιαίτερα θετικές, ενώ ο δίσκος έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πιο επιτυχημένους του τευτονικού thrash metal και πολύ συχνά συμπεριλαμβανόταν σε λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ του είδους. Το 2005 κατατάχθηκε στην θέση #299 του βιβλίου “The 500 Greatest Rock & Metal Albums of All Time” του περιοδικού Rock Hard.

Partisan (Steamhammer, 2018)

Partisan Conflagration Tired And Red (Live)

Η δισκογραφική επιστροφή του “Blackfire” ήρθε 29 χρόνια μετά. Ένα EP που κυκλοφόρησε στις 23/11 του 2018 και με νέα σύνθεση μάλιστα, καθώς ο Stefan Hüskens ανέλαβε χρέη ντράμερ και ο Yorck Segatz δεύτερου κιθαρίστα. Τα δύο πρώτα κομμάτια είναι ολοκαίνουργια, στο γνωστό thrash ύφος των τελευταίων κυκλοφοριών των Sodom, ενώ το “Tired And Red” ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Rock Hard Festival 2018.

Out Of The Frontline Trench (Steamhammer, 2019)

Genesis XIX Down On Your Knees Out Of The Frontline Trench Agent Orange (Re-recorded) Bombenhagel (Live)

Δεύτερο σερί ΕΡ για τους Γερμανούς και μάλιστα με διαφορά ενός έτους. Εδώ, τα πρώτα 4 κομμάτια ηχογραφήθηκαν στα Beatpoint Studio του Krefeld τον Μάιο του 2019, ενώ το “Bombenhagel” ηχογραφήθηκε ζωντανά στην Veltins Arena του Gelsenkirchen τον Ιούνιο του 2018. Στα του σήμερα, οι Sodom ετοιμάζουν το νέο τους δίσκο με τίτλο “Genesis XIX”, με το ομώνυμο κομμάτι του παρόντος ΕΡ να περιέχεται σε αυτό.

Με καινούργια, αλλά περισσότερο από ποτέ πολύ γνώριμα πλέον νέα μέλη στην μπάντα τους, oι Sodom θα επισκεφτούν για δύο εμφανίσεις την Ελλάδα, για δύο special anniversary old school shows μόνο για το ελληνικό κοινό και, όπως ανέφερε ο Τοm, για ένα από τα πιο αγαπημένα του κοινά. Τους περιμένουμε στην Αθήνα στις 28/3 στο Fuzz (μαζί με Skull Koraptor και Fragments Of Despair) και στη Θεσσαλονίκη στις 29/3 στο Principal Club Theater.

Για το Rock Overdose,

Μιχάλης Τσολάκος

