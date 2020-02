Αφιέρωμα TORCHE: Η δάδα του Heavy rock!

Οι Αμερικανοί Torche, έχοντας στις αποσκευές τους το περσινό πιο ώριμο και heavy άλμπουμ “Admission”, επισκέπτονται ξανά τη χώρα μας για να μας παραδώσουν μαθήματα αληθινού καλού heavy sludge shoegaze ήχου και να μας ταρακουνήσουν για τα καλά με δυναμίτες όπως τα “Slide", αλλά και με τα all time classic τους “Healer” και “Restarter”!

Το ιδιαίτερο με τους Torche είναι ότι δεν είναι όπως τα υπόλοιπα συγκροτήματα της “σειράς” που «σέρνονται» και «αγκομαχούν» στις λάσπες του sludge ήχου ή «ψάχνονται» στις ερήμους της Αμερικής, αλλά σε «μεταφέρουν» πιο μακριά με την πολυχρωμία τους. Ο καμβάς τους περιλαμβάνει επιρροές από Red Fang, High On Fire, Melvins, Helmet, μέχρι τους The Jesus and Mary Chain, που χωρίς υπερβολή, θα λέγαμε κρατάνε «ψηλά» την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι, ειδικά με συνθέσεις όπως τα “Reminder” και “Times Missing” από το νέο άλμπουμ τους!

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι δικοί μας πολύ δυνατοί noise rockers Krause! Fan λοιπόν του συγκροτήματος και λοιποί που αρέσκονται σε punk rock και heavy sludgy grunge ακούσματα δεν πρέπει να χάσουν αυτή τη συναυλία με τίποτα!

Torche

Οι Torche είναι μια αμερικανική μπάντα heavy metal από το Μαϊάμι της Φλώριδας. Η μπάντα σχηματίστηκε το 2004 και κυκλοφόρησε πέντε πλήρους μήκους στούντιο άλμπουμ, τέσσερα EPs, δύο split albums και τρία singles. Κυκλοφόρησαν το πέμπτο πλήρες στούντιο άλμπουμ τους, “Admission”, στις 12 Ιουλίου 2019.

To γκρουπ σχηματίστηκε το 2004 από τους Steve Brooks (πρώην Floor), Juan Montoya (πρώην Floor, πρώην Cavity, πρώην Ed Matus Struggle), Jonathan Nuñez και Rick Smith (που επίσης έπαιξαν στα grindcore συγκροτήματα Shitstorm , Tyranny of Shaw, Adore Miridia, και τη πανκ μπάντα Post-Teens). Σύμφωνα με την MTracks.com: "Η μουσική τους έχει έναν μοναδικό, δυναμικό ήχο που προκαλεί ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων και έχει μια μεγάλη βάση οπαδών σε όλο τον κόσμο". Έχουν περιοδεύσει με Mogwai, Isis, Pelican, Baroness, Boris, High on Fire και αρκετούς άλλους. Ο Steve Brooks, ωστόσο, είπε ότι δεν θεωρούν τον εαυτό τους ως μια μεταλλική μπάντα. Περιγράφοντας τον ήχο της μπάντας, ο Smith δήλωσε σε μια συνέντευξή του: "Για μένα είναι ως επί το πλείστον ένας συνδυασμός όσων ακούμε συλλογικά ως συγκρότημα. Παίρνουμε ό, τι μας αρέσει από αυτό που μεγαλώσαμε και το χρησιμοποιούμε όσο πιο δημιουργικά μπορούμε. σκεφτείτε ότι η συσχέτιση διαφορετικών ήχων έρχεται φυσικά ακριβώς επειδή όλοι έχουμε διαφορετικό μουσικό υπόβαθρο αλλά έχουμε μία βάση κοινών συμφερόντων ». Όσον αφορά την περιοδεία, ο Brooks είπε ότι οι Torche γίνονται όλο και μεγαλύτεροι.

Στις 8 Απριλίου 2008, η μπάντα κυκλοφόρησε το δεύτερο full-length με τίτλο “Meanderthal” με παραγωγό τον Kurt Ballou (Converge, Genghis Tron). Το άλμπουμ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές αφού κατατάχθηκε ως Νο 1 στη λίστα με τα Top 40 Extreme Albums του 2008, από το Decibel Magazine και το Pitchfork Media, του έδωσε βαθμολογία 8,2 / 10. Σε μια συνέντευξη, ο Brooks είπε ότι η ίδια η μπάντα ήρθε με την ιδέα του άλμπουμ σε ό, τι αφορά τα έργα τέχνης και τη «συσκευασία» τους, μαζί με τον Aaron Turner. Ο Brooks είπε επίσης ότι από την άποψη της γραφής υλικού, η μπάντα επικεντρώνεται σε αυτό που τους αρέσει, αντί να ανησυχούν για μια "αντίδραση" από τους οπαδούς τους.

Ο κιθαρίστας Stephen Brooks είναι ένας από τους λίγους ανοιχτά γκέι μουσικούς στη σκηνή του metal . Στα τέλη του 2008 ο Juan Montoya άφησε το συγκρότημα, μια κίνηση που πιστώνεται στις μουσικές διαφορές των μελών μεταξύ τους. Ο Steve Brooks είπε: "Είναι ένας καταπληκτικός κιθαρίστας, αλλά απλά δεν είμαστε στην ίδια σελίδα ... αλλά οι Torche θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως συγκρότημα τριμελές". Από το 2010, ο Juan Montoya συνεργάστηκε με τα πρώην μέλη των Bloodsimple Bevan Davies και τον Kyle Sanders και τον Charlie Suarez της Sunday Driver για τη δημιουργία του συγκροτήματος MonstrO.

Οι Torche ξεκίνησαν περιοδείες με συγκροτήματα όπως οι Dredg τον Απρίλιο του 2009 και τους Harvey Milk. Η μπάντα άνοιξε για τους Coheed and Cambria στην περιοδεία τους, μαζί με τους Circa Survive, την άνοιξη του 2010. Ένα από τα πρώτα show των Torche ήταν στο Incubate το 2006. Μετά από αυτό το συγκρότημα έπαιξε στο SXSW το 2008.

Στις 14 Ιανουαρίου 2011, ανακοινώθηκε στο blog του Riverfront Times ότι ο Andrew Elstner (Riddle of Steel, Tilts) θα προσχωρήσει στους Torche. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το τέταρτο full-length, “Restarter”, τον Φεβρουάριο του 2015 μέσω της Recap Records.

Οι Torche ανακοίνωσαν το πέμπτο πλήρες άλμπουμ τους, “Admission” στις 19 Μαΐου 2019, με την κυκλοφορία του single “Slide”. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε από την Relapse Records στις 12 Ιουλίου 2019.

Members

Steve Brooks – vocals, guitars (2004–present)

Jonathan Nuñez – guitars (2017–present), bass (2004–2017)

Rick Smith – drums (2004–present)

Eric Hernandez – bass (2017–present)

Discography

Studio albums

2005 Torche Robotic Empire/ Rock Action Records

2008 Meanderthal Hydra Head Records/ Robotic Empire

2012 Harmonicraft Volcom Entertainment

2015 Restarter Relapse Records

2019 Admission Relapse Records

EPs

2007 In Return

2009 Healer / Across the Shields Hydra Head Records

2009 Meanderthal Demos Rotting Chapel

2010 Songs for Singles Hydra Head Records

Singles

2010 "King Beef"

2011 "U.F.O."

2012 "Pow Wow" / "80s Prom Song"

2012 "Kicking"

2012 "Harmonslaught"

2013 "Keep Up/Leather Feather"

Krause

Οι Krause είναι το τελευταίο ανεπιθύμητο παιδί που ξεπήδησε από τα πνευμόνια του αθηναϊκού underground. Όπως κάθε παιδί της τύχης αυτής, στα τέλη του 2015 συγκέντρωσαν τη συλλογική περιφρόνησή τους γι 'αυτόν τον κόσμο και του έδωσαν πίσω το ντεμπούτο τους LP "2AM THOUGHTS".

Παρόλο που η μπάντα είναι βετεράνοι διαφόρων σκηνών και ειδών, με ενεργά και παρελθόντα μέλη των VULNUS, Cut off, Rita Mosss, Casual Nun, Progress of Inhumanity, Dusteroid και Straighthate, δημιουργήθηκε με την πρόθεση να παίξει επιθετικά και εμπνευσμένα, από την δεκαετία του '90, βρώμικο noise rock στον παλμό των συγκροτημάτων AmRep, Unsane, Helmet, Today is the Day, Cherubs και πολλά άλλα, κάτι που κανένας από αυτούς δεν είχε κάνει πριν, αλλά από καιρό ήταν τεράστιοι οπαδοί τους.

Ως μέλη άλλων συγκροτημάτων, μοιράστηκαν τη σκηνή με συγκροτήματα όπως οι Cursed, Burst, Knut, Stamping Ground, Bong, Drunk in Hell, Consumer Electronics, Luminous Bodies και πολλά άλλα.

Ακολουθεί δελτίο τύπου:

Made Of Stone Productions & Underdogs present

Torche [USA] +

Krause [GR] Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

Temple Athens (Ιάκχου 16 - Αθήνα)

οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30

Τιμές Εισιτηρίων :

Περιορισμένη Προπώληση : 15 ευρώ

Προπώληση : 18 ευρώ

Ταμείο : 20 ευρώ

Σημεία Προπώλησης :

-- viva.gr

-- wind

-- seven video spots

-- reload stores

-- evripidis bookstores

-- viva kiosks

-- metal era

TORCHΕ

Μαϊάμι, 2004. Μέσα στην κυριαρχία της τοπικής hip hop, pop και electronica, ένα νέο hard rock συγκρότημα ακολουθεί τον δικό του δρόμο. Πρόκειται για τους Torche, μία μπάντα που έχει χαρακτηριστεί από doom metal μέχρι stoner rock. Όμως, οι ίδιοι απαρνιούνται αυτούς τους χαρακτηρισμούς και περιγράφουν τον ήχο τους απλά ως «δυναμικό rock n’ roll». Αυτό τον ήχο μάς καλούν να απολαύσουμε ζωντανά την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Temple στην Αθήνα!

Οι Torche συστήθηκαν πρώτη φορά στο κοινό το 2005 με ένα ομώνυμο άλμπουμ. Το συγκεκριμένο άλμπουμ, όπως και το επόμενο, κινήθηκε σε συνηθισμένα metal μονοπάτια. Αυτό άλλαξε το 2008, με το Meanderthal. Σε αυτό το άλμπουμ ο ήχος της metal αναμιγνύεται με περισσότερο radio friendly μελωδίες χωρίς, όμως, να χάσει ποτέ το νεύρο του.

Δύο άλμπουμ αργότερα, το 2015, οι Torche θυμήθηκαν το «σκληρό» ήχο απ’ τον οποίο ξεκίνησαν με το Restarter. Τελευταία τους δουλειά είναι το Admission, που κυκλοφόρησε το 2019. Σε αυτό το άλμπουμ η τετράδα αναμιγνύει τα βαριά riffs και τα αρμονικά φωνητικά που την χαρακτηρίζουν με dreampop και shoegaze στοιχεία.

Συναυλιακά οι Torche έχουν χαρακτηριστεί «μία από τις πιο συνεκτικές και ειλικρινείς μπάντες της metal σκηνής». Το ταλέντο και η δυναμική τους παρουσία τους εξασφάλισαν μία θέση στο πλευρό συγκροτημάτων όπως οι Mogwai, οι Clutch, οι Black Cobra, οι Baroness και οι High On Fire. Όσοι τους έχουν δει live μιλούν ακόμα για μία από τις πιο έντονες συναυλιακές στιγμές που έχουν ζήσει. Το ίδιο θα πουν σίγουρα όσοι έρθουν να τους δουν (και) σε αυτή την εμφάνιση!

Για το Rockoverdose,

Νίκος Μαθιόπουλος

Pin 9 Shares

Comments