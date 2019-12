Γενέθλια για τον θρυλικό Keith Richards, που γίνεται 76 ετών!

Τα 76 του χρόνια κλείνει ο καταξιωμένος κιθαρίστας, συνθέτης και ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones, Keith Richards. Γεννήθηκε στο Dartford της Μ. Βρετανίας και ο παππούς του, που έκανε περιοδείες με μια μεγάλη jazz μπάντα, τους "Gus Dupree and his Boys”, ήταν ο άνθρωπος που ενίσχυσε το ενδιαφέρον του για την κιθάρα. Η μητέρα του, ήταν αυτή που του αγόρασε την πρώτη του κιθάρα με τον πατέρα του στον αντίποδα να υποτιμά το μουσικό ενθουσιασμό του γιου του. Ένας από τους πρώτους guitar heroes του Richards, ήταν ο Scotty Moore. Με τον Mick Jagger ήταν γείτονες και συμμαθητές μέχρι το 1954, που η οικογένεια μετακόμισε. Το 1965 αποβλήθηκε από το κολλέγιο στο Dartford και μπήκε στο Sidcup Art College, όπου όμως είχε παραμελήσει τις σπουδές του, αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του για να παίζει κιθάρα με συμφοιτητές του. Κάποια μέρα συνάντησε τον Jagger στο τραίνο και ανακάλυψαν ότι είχαν κοινά μουσικά ενδιαφέροντα, κάτι που οδήγησε στην ανανέωση της φιλίας τους. Αρχικά ο κιθαρίστας μπήκε στην ερασιτεχνική μπάντα του φίλου του, τους "Little Boy Blue and the Blue Boys", σύντομα όμως το γκρουπ διαλύθηκε και αμφότεροι μαζί με τους Ian Stewart και Dick Taylor, σχημάτισαν την πρώτη μορφή των Rolling Stones. Ο Richards ξεχώρισε με το μεγάλο ταλέντο και τις τεχνικές του ικανότητες στην κιθάρα και οι έντονες επιρροές του από τον Chuck Berry, ενσωματώθηκαν στον πρώιμο ήχο της μπάντας. Μέσα στα χρόνια μπόρεσε να εξελίξει την τεχνική του ακόμη περισσότερο, εμπλουτίζοντας την με νέες μεθόδους παιξίματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, τη βάση για το παίξιμό του, αποτέλεσε η ακουστική κιθάρα, την οποία χρησιμοποιεί σε αρκετά τραγούδια των Rolling Stones. Επιπλέον, ο μουσικός έχει παίξει μπάσο και πλήκτρα για την μπάντα, ενώ επίσης έχει κάνει και φωνητικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Σημαντική ήταν πάντοτε επίσης και η συμβολή του στο συνθετικό τομέα. Από το 1960, δραστηριοποιείται και από το ρόλο του παραγωγού, έχοντας αναλάβει την παραγωγή τόσο για άλμπουμ της μπάντας του όσο και για άλλων καλλιτεχνών. Ανήσυχο μουσικό πνεύμα όντας, έχει κυκλοφορήσει και τρία σόλο άλμπουμ, το ένα απ’ αυτά live και ακόμη έχει συμμετάσχει σε ηχογραφήσεις δίσκων πολλών ονομάτων. Στη ζωή του μεγάλο ρόλο είχαν και τα ναρκωτικά και αναμφίβολα στο μότο «sex, drugs & rock n roll», έχει το δικό του σημαντικό μερίδιο. Του έχουν αποδοθεί ποινές σχετικές με τα ναρκωτικά πέντε φορές, μία εκ των οποίων συνοδεύτηκε και με σύντομη ποινή φυλάκισης. Είναι τέτοιες μάλιστα οι καταχρήσεις που έχει κάνει όλα αυτά χρόνια που έχει ειπωθεί ότι μόνο δύο όντα θα μπορούσαν να επιβιώσουν από έναν πυρηνικό πόλεμο: οι κατσαρίδες και ο Keith Richards. Είναι παντρεμένος από το 1983 με το μοντέλο Patti Hansen και έχουν δύο κόρες. Έχει επίσης δύο παιδιά με την ηθοποιό Anita Pallenberg με την οποία ήταν ζευγάρι από 1967 μέχρι το 1979, αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ.

