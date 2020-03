Γενέθλια για τον Angus Young (AC/DC), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 65 του χρόνια!

Ξεχωρίζει γιατί ο ήχος της κιθάρας του έχει καθιερώσει ένα ολόκληρο θρυλικό συγκρότημα, γιατί έχει κερδίσει το θαυμασμό και την αναγνώριση όλου του μουσικού κόσμου στις πάνω από τέσσερις δεκαετίες καριέρας του, γιατί δε χωρά αμφιβολία πως είναι ένας απ’ τους πλέον υπερδραστήριους και διασκεδαστικούς μουσικούς στο είδος του. Ο απόλυτος Θεός της blues – rock κιθάρας, όπως τον αποκαλεί ο κιθαρίστας Jerry Cantrell των Alice in Chains, Angus Young, η πιο αναγνωρίσιμη μορφή των AC/DC, κλείνει σήμερα τα 65 του χρόνια!

Γεννήθηκε στη Σκωτία και ήταν το μικρότερο από τα οκτώ παιδιά της οικογένειας. Το ενδιαφέρον του για την κιθάρα ξεκίνησε απ’ τα πέντε του χρόνια, έχοντας την πρώτη του επαφή με μια, που ανήκε σε κάποιο άλλο παιδί της γειτονιάς. Βρήκε μια φθηνή, μεταχειρισμένη, ακουστική κιθάρα που είχε αγοράσει η μητέρα του και άρχισε να παίζει. Λίγο αργότερα, αποφάσισε να βάλει άλλες χορδές σ’ ένα οικογενειακό banjo που υπήρχε στο σπίτι και το οποίο έκανε εξάχορδο. Στα οκτώ του χρόνια, η οικογένεια μετακόμισε στην Αυστραλία και τότε ήταν που κάποιος απ’ τα αδέρφια του, του έδωσε μια παλιά κιθάρα, τύπου Hoftner. Σοβαρά όμως, όπως έχει δηλώσει, ξεκίνησε να παίζει στην ηλικία των 14, όταν αγόρασε και ενισχυτή, ενώ ένα χρόνο αργότερα απβλήθηκε απ’ το σχολείο. Την ίδια εποχή πήγε και αγόρασε μια μεταχειρισμένη σκούρα καφέ Gibson SG, από ένα μουσικό κατάστημα κοντά στο σπίτι του, την οποία χρησιμοποιεί ενίοτε και σήμερα και είναι η αγαπημένη του. Έπαιζε τόσο πολύ μ’ αυτήν που το ξύλο σάπισε, από τον ιδρώτα και το νερό που είχε πέσει πάνω της, οπότε την ξανάφτιαξε. Σύμφωνα με το μουσικό, στην αρχή δε γνώριζε τα ονόματα των χορδών και μόνο όταν μπήκε στους AC/DC ανέπτυξε μια δική του ικανότητα να το κάνει. Η καριέρα του ξεκίνησε, από ένα τοπικό γκρουπ, τους Kantuckee, που εν συνεχεία μετονομάστηκαν σε Tantrum. Είχε κλείσει τα 18 του χρόνια, όταν αδερφός του, Malcolm Young, για τον οποίο ο Angus τρέφει τεράστιο θαυμασμό, σχημάτισε τους AC/DC και τον έβαλε σε θέση lead κιθαρίστα. Η μπάντα κυκλοφόρησε το πρώτο της single γρήγορα και ο Angus, υιοθέτησε τη σχολική φόρμα επί σκηνής, αφού πρώτα είχε δοκιμάσει άλλα κοστούμια, όπως των Spider-man, Zorro, ενός γορίλα και μιας παρωδίας του Superman, με το όνομα Super-Ang. Τη συγκεκριμένα ιδέα, του την έδωσε η αδερφή του, η οποία συνήθιζε να λέει πως εκείνος, έτρεχε στο σπίτι, άρπαζε την κιθάρα του ντυμένος με τη σχολική ενδυμασία και έφευγε. Μια και στο μυαλό της τον είχε πάντα με σχολική φόρμα και την κιθάρα, του πρότεινε να διατηρήσει αυτό το στυλ του μαθητή.

Ο κιθαρίστας, γνώρισε την παγκόσμια επιτυχία και καταξίωση στα χρόνια που ακολούθησαν με την μπάντα και ο ήχος της κιθάρας του, επηρεασμένος άμεσα από τη blues μουσική, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση του ήχου των AC/DC. Έχει συμμετάσχει και στα δεκαεπτά στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος και έχει εισαχθεί στο Rock and Roll hall of fame ως μέλος τους. Οι επιρροές του, πέραν του αδερφού του Malcolm, ξεκινούν κυρίως από Little Richard και περιλαμβάνουν ακόμη τους BB King, Buddy Guy, Muddy Waters και βέβαια τον πολύ-αγαπημένο του, Chuck Berry, απ’ τον οποίο έχει πάρει στοιχεία του στυλ του, είτε αυτά αφορούν τον τρόπο παιξίματος, είτε τα «παιχνίδια» με το κοινό, αλλά και το βάδισμα σε στυλ πάπιας. Γενικότερα το παίξιμο του είναι εμπνευσμένο από το καθαρό blues παίξιμο τόσο σε μινόρε όσο και σε ματζόρε πεντατονικές κλίμακες, ενώ επίσης χρησιμοποιεί power chords και pull-off arpeggios. Ο ίδιος με τη σειρά του έχει ασκήσει επίδραση σε πολλούς νέους rock n roll κιθαρίστες. Είναι παντρεμένος με τη γυναίκα του Elen και ζουν μαζί στο Σίδνεϊ, γενικά όμως, προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά το γεγονός ότι είναι βαρύς καπνιστής, απέχει τελείως απ’ το αλκοόλ. Στον ελεύθερο χρόνο του, του αρέσει ιδιαίτερα να ασχολείται με τη ζωγραφική, σχεδιάζοντας με πινέλο, διάφορα τοπία.

