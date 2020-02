Γενέθλια για τον AXL ROSE, ο οποίος γίνεται σήμερα 58 ετών!

Μια προσωπικότητα της ροκ για πολλούς λατρεμένη, για κάποιους μισητή, ο Axl Rose, κλείνει σήμερα τα 58 του χρόνια. Γεννήθηκε με το όνομα William Bruce Rose Jr. στο Lafayette της πολιτείας της Indiana, όταν η μητέρα του ήταν 16 ετών και ο πατέρας του 20, όταν όμως ο γιος του ήταν δύο ετών, ο πατέρας του William Bruce Rose Sr., εγκατέλειψε την οικογένεια. Η μητέρα του, ξαναπαντρεύτηκε αργότερα τον Stephen Bailey και άλλαξε το όνομα του γιου της σε William Bruce Bailey. Ο Rose μεγάλωσε, θεωρώντας ότι ο Bailey είναι ο πραγματικός του πατέρας, μέχρι τα 17 του χρόνια, όπου ανακάλυψε την ύπαρξη του βιολογικού του πατέρα και υιοθέτησε το αρχικό του επώνυμο. Μεγάλωσε σε ένα έντονο θρησκευτικό περιβάλλον, καταπιεστικό κατά τον ίδιο, όπου έπρεπε να πηγαίνει αρκετές φορές την εβδομάδα στην εκκλησία. Η τηλεόραση και η μουσική απαγορεύονταν, διότι ο πατριός του τα θεωρούσε σατανικά, όπως και οι γυναίκες. Ο Axl, συμμετείχε στην εκκλησιαστική χορωδία και έπαιζε πιάνο. Όσο μεγάλωνε, η συμπεριφορά του γινόταν όλο και πιο παραβατική και είχε φτάσει να μπλέκει διαρκώς με την αστυνομία και να περνά χρόνο στη φυλακή με τις κατηγορίες της δημόσιας μέθης και της βιαιοπραγίας.

Το 1982, όταν η αστυνομία τον απείλησε ότι θα του μαύριζε το ποινικό μητρώο ως συνήθης εγκληματίας, μετακόμισε στο Los Angeles και τέσσερα χρόνια αργότερα, προσχώρησε στην μπάντα AXL. Τον είχε απορροφήσει τόσο η συμμετοχή του εκεί, που μετά από πρόταση των φίλων του, άλλαξε νομικά το όνομα του σε W. Axl Rose. Ο Rose, πέρασε από διάφορες προσωρινές δουλειές για βιοποριστικούς λόγους, όπως νυχτερινός διευθυντής στο μουσικό κατάστημα Tower Records. Επίσης, μαζί με τον Izzy Stradlin, με τον οποίο ήταν φίλοι από παλιά, συμμετείχαν σε μια επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου της California, για το κάπνισμα, και έπαιρναν οκτώ δολάρια την ώρα γα να καπνίζουν τσιγάρα. Παράλληλα, πέρασε και από διάφορα τοπικά συγκροτήματα, όπως οι Rapid Fire, L.A. Guns και Hollywood Rose. Το 1986, ήρθε η ίδρυση των Guns N' Roses και ένα χρόνο μετά, το ιστορικό ντεμπούτο τους, “ Appetite for Destruction”. Μαζί με την επιτυχία της μπάντας, ο Rose έγινε γρήγορα μια προσωπικότητα που συγκέντρωνε επαίνους, ήταν όμως και αρκετά αμφιλεγόμενη. Αν και θεωρούνταν ένας από τους πιο χαρισματικούς και πετυχημένους τραγουδιστές όλων των εποχών, συχνά καθυστερούσε στις συναυλίες με αποτέλεσμα αυτές να ξεκινούν με πολλές ώρες καθυστέρηση.

Όταν το συγκρότημα κυκλοφόρησε το “G N' R Lies”, το 1988, είχε κατηγορηθεί ως ρατσιστής και ομοφοβικός, με βάση τους στίχους του στο “ One in a Million”. Την ίδια χρονιά, κατά τη διάρκεια μια συναυλίας στο φεστιβάλ Monsters of Rock, δύο άτομα ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια του τραγουδιού “ It's So Easy”. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο τραγουδιστής, έγινε γνωστός για τη συνήθεια του να διακόπτει τα σόου προκείμενου να αντιμετωπίσει τους απείθαρχους οπαδούς. Το 1991, σε μια συναυλία στο St. Louis, βούτηξε μέσα στο πλήθος προκειμένου να αποσπάσει από έναν φαν την βιντεοκάμερα που κρατούσε, αφού η λήψη απαγορευόταν. Από την ταραχή που δημιουργήθηκε, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και οι Guns N' Roses, απαγορεύτηκε να εμφανίζονται στο St. Louis. Τον Ιούλιο του 1993, το συγκρότημα έκανε την τελευταία του εμφάνιση στο River Plate Stadium του Buenos Aires, που έμελε να είναι και η τελευταία για τον Rose μαζί τους για επτάμιση χρόνια. Αν και δεν ανακοινώθηκε επίσημη διάλυση τους, ο Slash, αποχώρησε το 1996, ο Matt Sorum απολύθηκε τον επόμενο χρόνο και λίγο αργότερα, ο Duff McKagan παραιτήθηκε. Ο Rose, αποσύρθηκε από τη δημόσια θέα και απομονώθηκε στο σπίτι του στο Malibu. Ξαναεμφανίστηκε το 2004 με κάποια καινούρια μέλη της μπάντας και έκανε σποραδικές εμφανίσεις στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία για μερικά χρόνια.

Το 2008, βγήκε στην αγορά το επί καιρό φημολογούμενο άλμπουμ “Chinese Democracy”, αλλά ο τραγουδιστής εξαφανίστηκε για δύο μήνες και όταν επανήλθε, δήλωσε πως δεν είχε λάβει την απαιτούμενη υποστήριξη από τη δισκογραφική του εταιρεία. Το 2012, που οι Guns N’ Roses, εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame, εκείνος δεν ήταν παρόν στην τελετή. Η προσωπική του ζωή, έχει υπάρξει το ίδιο ταραχώδης με την επαγγελματική του. Το 1990 παντρεύτηκε την Erin Everly, η οποία ισχυρίστηκε αργότερα ότι ο Rose είχε εμφανιστεί στο σπίτι της οπλισμένος, απειλώντας να την σκοτώσει αν δεν τον παντρευόταν. Ο γάμος ακυρώθηκε κάποιους μήνες αργότερα και το 1991, άρχισε να βγαίνει με το supermodel, Stephanie Seymour. Αρραβωνιάστηκαν το 1993, όμως σύντομα χώρισαν και ακολούθησε δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε ο ίδιος, ισχυριζόμενος πως η Seymour του επιτέθηκε. Η άλλη πλευρά, απάντησε πως αυτός ήταν που επιτέθηκε και πως η ίδια βρισκόταν σε άμυνα. Τελικά, η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά, με τον Rose να δέχεται την καταβολή στη Seymour, 400.000 δολαρίων. Νωρίς στη ζωή του, ο καλλιτέχνης είχε διαγνωστεί με μανιοκατάθλιψη αλλά αρνήθηκε να πάρει φάρμακα, αφού πιστεύει στην ομοιοπαθητική και στην αναδρομές στις προηγούμενες ζωές, που τον βοήθησαν να επαναφέρει μνήμες σεξουαλική κακοποίησης από τον πατέρα του, όταν ήταν δύο ετών.

Πλέον οι Guns N' Roses επανασυνδέθηκαν με το κλασσικό τους line up και περιοδεύουν σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Ενώ πρόπερσι ο Axl αντικατέστησε τον Brian Johnson των AC/DC στην παγκόσμια περιοδεία τους.

