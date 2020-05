Γενέθλια για τον Dave Gahan (DEPECHE MODE), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 58 του χρόνια!

Τα 58 του χρόνια κλείνει ο τραγουδιστής και συνθέτης των Depeche Mode, Dave Gahan. Γεννήθηκε στο Essex της Αγγλίας, ως David Callcott σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης και όταν ήταν έξι μηνών, ο πατέρας του, εγκατέλειψε σύζυγο, κόρη και γιο. Η μητέρα του, παντρεύτηκε το δεύτερο άντρα της και έκανε δύο ακόμα αγόρια. Ο Gahan και η αδερφή του Sue, μεγάλωσαν έχοντας την εντύπωση, ότι ο πατριός τους, ήταν ο βιολογικός τους πατέρας. Μετά το θάνατο του πατριού του, ο Gahan, συνάντησε τον βιολογικό του πατέρα για πρώτη φορά, σύντομα όμως αυτός ξανάφυγε και δεν επέστρεψε. Το 1978, αποφοίτησε απ’ το σχολείο και πέρασε από διάφορες δουλειές, όπως υπάλληλος σε οπωροπωλείο, σε βενζινάδικο, ενώ πέρασε και από εργοτάξιο. Δύο χρόνια αργότερα, οι Vince Clarke, Martin Gore και Andy Fletcher, σχημάτισαν τους Composition of Sound κι έπειτα από λίγους μήνες, ο Clarke, άκουσε τον Gahan να ερμηνεύει το κομμάτι “Heroes” του David Bowie. Εντυπωσιασμένος απ’ την απόδοση του, του πρότεινε να γίνει τραγουδιστής για την μπάντα τους κι εκείνος δέχτηκε. Ο Gahan μάλιστα έριξε την ιδέα να μετονομαστούν σε Depeche Mode, αφότου είδε ένα γαλλικό περιοδικό μόδας με το ίδιο όνομα. Κατάφεραν να γίνουν ένα από τα πιο πρωτοποριακά ηλεκτρονικά, synthpop συγκροτήματα της εποχής, έχοντας κυκλοφορήσει πολλά άλμπουμ και πετυχαίνοντας πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια παγκοσμίως. Η φωνή του Gahan έχει κερδίσει την αναγνώριση και πολλούς επαίνους και θεωρείται μια απ’ τις δημοφιλέστερες του είδους. Παρά τα δυνατά φωνητικά, ο καλλιτέχνης δεν έγραψε κανένα τραγούδι της μπάντας κατά την περίοδο της μεγάλης δημοτικότητάς τους. Ξεκίνησε στις αρχές του 2000 να έχει και συνθετικά καθήκοντα και τρία απ’ τα τραγούδια του, συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ των Depeche Mode, του 2009, “Sounds of the Universe”. Κατά τ’ άλλα, έχει εμφανίσεις και σε άλμπουμ άλλων συγκροτημάτων. Στην προσωπική του ζωή, κατοικεί στη Νέα Υόρκη απ’ το 1997, έχει παντρευτεί τρεις φορές και έχει ένα γιο και μία κόρη, ενώ προσπαθεί ν’ αποβάλλει την εξάρτησή του απ’ την ηρωίνη.

