Γενέθλια για τον Dave Grohl (FOO FIGHTERS, NIRVANA), ο οποίος κλείνει τα 51 του χρόνια!

Ένας από τους ελάχιστους μουσικούς στην ιστορία της ροκ που έχει καταφέρει να βρει την επιτυχία σε όσα συγκροτήματα ή μουσικά όργανα κι αν έχει αλλάξει, ο Dave Grohl, γίνεται σήμερα 51 ετών!

Μεγάλωσε στην Ουάσιγκτον, μαθαίνοντας μόνος του να παίζει ντραμς και κιθάρα, μέσα από punk rock ακούσματα, όπως οι Black Flag, the Germs, Bad Brains, και Τhe Stooges, αλλά και heavy metal μουσικές, των Led Zeppelin, Kiss, Motorhead και Black Sabbath.

Ενώ ήταν έφηβος ακόμη, εντάχθηκε στο punk γκρουπ, Scream και έκανε εμφανίσεις παγκοσμίως μαζί τους, ως ντράμερ. Όταν αποχώρησε στα τέλη του ’80, πήγε στο Seattle όπου μετά από ακρόαση έγινε δεκτός σε μια ελάχιστα γνωστή τότε μπάντα, τους Nirvana.

Με τα τραγούδια για το ντεμπούτο τους, να είναι έτοιμα, ο Grohl, αφιερώθηκε στην εξασφάλιση ενός καλύτερου συμβολαίου για το συγκρότημα, κάτι που τελικά κατάφερε, υπογράφοντας στην DGC Records.

Με το “Nevermind”, που ακολούθησε, η φήμη των Nirvana εκτοξεύθηκε στα ύψη και ο Grohl κέρδισε τις εντυπώσεις για το δυνατό στυλ παιξίματος των τυμπάνων του.

Στο “In Utero” του 1993, προσέφερε και συνθετικά. Μετά το θάνατο του Cobain και τη διάλυση του συγκροτήματος το 1994, συνέχισε να δραστηριοποιείται και ένα χρόνο μετά, έγραψε και ηχογράφησε κάποια νέα κομμάτια παίζοντας μόνος του όλα τα όργανα.

Μαζί με κάποια άλλα που είχε ηχογραφήσει τον πρώτο καιρό στους Nirvana, αποφάσισε να τα κυκλοφορήσει με το όνομα Foo Fighters και σχημάτισε αμέσως μια μπάντα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα κιθαρίστα και τραγουδιστή.

Από το ντεμπούτο τους το 1995, οι Foo Fighters έδειξαν θετικά δείγματα και η μεγάλη, παγκόσμια επιτυχία, ήρθε με το “Colour and the shape” του 1997. Μέχρι σήμερα, η μπάντα έχει επτά άλμπουμ στο ενεργητικό της. Το 2000, ο μουσικός, συνέβαλε παίζοντας ντραμς για το ομώνυμο άλμπουμ του Tony Iommi. Δύο χρόνια μετά εξέπληξε τον κόσμο, μέσα από τη συμμετοχή του ως ντράμερ στην περιοδεία των Queens of the Stone Age, για το LP των οποίων, “Songs for the dead”, συνεργάστηκε.

Ο Grohl έχει συμμετάσχει σε πλήθος project. Στα πλαίσια ενός από αυτά, συνέθεσε και ηχογράφησε, κάποια metal κομμάτια, επιστρατεύοντας τους αγαπημένους metal τραγουδιστής των 80’s, όπως ο Lemmy, o Conrad "Cronos" Lant, o King Diamond, o Scott Weinrich και ο Max Cavalera, για να τα τραγουδήσουν. Το project κυκλοφόρησε το 2004, ως “Probot”.

Ο υπερδραστήριος Αμερικανός, είναι επίσης ιδρυτής του rock supergroup, Them Crooked Vultures και γενικά έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της ροκ σε ολόκληρη την καριέρα του. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

