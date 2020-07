Γενέθλια για τον Geezer Butler (BLACK SABBATH), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 71 του χρόνια!

71 χρόνια συμπληρώνει ένας απίστευτα σημαντικός μουσικός και τρομερά επιδραστικός μπασίστας για πολλά είδη του metal και όχι μόνο, ο Geezer Butler, η μουσική διαδρομή του οποίου αλλά και η ζωή του κατ επέκταση συνδέονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο με το όνομα Black Sabbath. Μεγάλωσε στο Birmingham της Αγγλίας έχοντας άλλα έξι αδέρφια και λόγω της φτώχειας και των συνθηκών που επικρατούσαν τρεφόταν μόνο με λαχανικά. Η μουσική υπήρχε τόσο στο αίμα του όσο και μέσα στο σπίτι του, αφού ένας απ’ τους θείους του ήταν jazz ντράμερ και ένας ξάδερφος του στην Ιρλανδία, βιολιστής. Όταν ήταν επτά ετών περίπου, έφτιαξε μόνος του μια «κιθάρα», από δύο κομμάτια ξύλο, καρφιά και λαστιχάκια. Την πρώτη του πραγματική κιθάρα, την αγόρασε από έναν συμμαθητή του όταν ήταν έντεκα ετών και είχε δύο χορδές. Μ’ αυτήν προσπαθούσε να παίξει τις φωνητικές μελωδίες τραγουδιών των Beatles, που αποτελούν τεράστια επιρροή του. Τελικά, δύο χρόνια αργότερα, ο αδερφός του, που είδε πόσο σοβαρά είχε πάρει ο Geezer το να μάθει να παίζει, του αγόρασε μια καινούρια, κανονική εξάχορδη κιθάρα για δώδεκα δολάρια. Έμαθε να παίζει χορδές, κυρίως τραγούδια των Beatles και μαζί με κάποιους συμμαθητές του, σχημάτισε ένα γκρουπ, τους The Ruums, με τους οποίους έπαιζαν σε πάρτι και γάμους, ενώ ο ίδιος κατέληξε σύντομα με μια ηλεκτρική κιθάρα και έναν ενισχυτή. Μαζί με τον άλλο κιθαρίστα του σχήματος, ήθελαν να πάνε το πράγμα πιο σοβαρά, οπότε αντικατέστησαν τον ντράμερ και τον μπασίστα, προσέλαβαν τραγουδιστή και ξεκίνησαν να παίζουν πιο heavy υλικό σε blues στυλ, αλλάζοντας το όνομα τους σε The Rare Breed. Έκαναν κάποιες εμφανίσεις στο Birmingham, όμως δεν μπορούσαν να πετύχουν κάτι μεγαλύτερο λόγω της εξωπραγματικής για τα τότε δεδομένα σκηνικής τους παρουσίας. Απελπισμένοι όντας για να κάνουν συναυλίες, μετονομάστηκαν σε The Future, όταν όμως εμφανίστηκαν στις συναυλίες, ο διοργανωτής τους αναγνώρισε και αρνήθηκε να τους αφήσει να παίξουν. Τελικά ο τραγουδιστής τους αποχώρησε και αντικαταστάθηκε από τον Ozzy Osbourne, με τον οποίο πήγαιναν στο ίδιο σχολείο. Μετά από δύο συναυλίες, οι Future διαλύονται και οι δυο τους χωρίζονται για λίγο, μέχρι το φθινόπωρο του 1968 που ξανασμίγουν, προσθέτοντας στην παρέας τους τον κιθαρίστα Tonny Iommi και τον ντράμερ Bill Ward. Αρχικά βάφτιζουν την blues μπάντα τους “Polka Tulk” αλλά σύντομα της δίνουν το όνομα “Earth”. Το όνομα – ιστορία, Black Sabbath, αποτελεί αναγκαστική αλλαγή αφού υπάρχει και άλλο γκρουπ στην περιοχή με το όνομα Earth. Από τη στιγμή που καταστάλαξαν στο Black Sabbath ο Butler ξεκαθάρισε στους υπόλοιπους ότι πλέον θα σταματούσε να παίζει κιθάρα και θα εκτελούσε χρέη μπασίστα.

Ως μπασίστας, ο Butler, έχει χρησιμοποιήσει πρωτοπόρες τεχνικές στο παίξιμο του. Είναι από τους πρώτους που έκαναν χρήση ενός ειδικού πεταλιού (Wah – wah pedal) που έχει την ιδιότητα να παραμορφώνει τον ήχο δημιουργώντας ένα εφέ που μιμείται την ανθρώπινη φωνή, με τρανταχτό παράδειγμα την εισαγωγή του “N.I.B.” Επίσης έχει στο ενεργητικό του μια καινοτομία που λίγοι είχαν ακολουθήσει στην εποχή του, να κουρδίζει το μπάσο του χαμηλότερα από το σύνηθες ώστε να ταιριάζει με την επίσης κουρδισμένη χαμηλότερα κιθάρα του Iommi και να βγαίνει προς τα έξω ένας πιο βαρύς ήχος. Η σπουδαιότερη επιρροή του όσον αφορά το μπάσο είναι, όπως έχει πει, ο Jack Bruce, γενικά όμως μεγάλωσε με ακούσματα πέραν των Beatles και από Stones, Kinks, Who, Muddy Waters, Dizzy Gillespie, John Mayall, Cream, Hendrix, Zeppelin, Zappa κ.α. που επίσης είχαν επίδραση στο στυλ παιξίματός του. Με τον Butler να πιστώνεται το στιχουργικό κομμάτι, συμβάλλοντας και στη μουσική, το ομώνυμο ντεμπούτο των Sabbath, το 1970, θέτει τα γερά θεμέλια για την εκκωφαντική τους heavy metal επίθεση, η δε συνέχεια του, το “Paranoid”, αποτελεί μια δημιουργική και εμπορική επιτυχία τεραστίων διαστάσεων με τέσσερα εκατομμύρια πωλήσεις μόνο στις Η.Π.Α. Το 1984, ο μουσικός αφήνει το συγκρότημα για να σχηματίσει τους Geezer Butler Band τους οποίους διατηρεί για δύο χρόνια κάνοντας κάποιες εμφανίσεις, μέχρι την επιστροφή του, το 1991, στους Black Sabbath για το reunion του Mob Rules, αλλά λίγο πριν την περιοδεία για το “Cross Purposes”, τρία χρόνια αργότερα, αποχωρεί εκ νέου. Το 1995 συνεργάζεται για δεύτερη φορά με τον Ozzy Osbourne (έχει προηγηθεί η συμμετοχή του το 1988 στην περιοδεία για το“No Rest for the wicked”,) για να παίξει στο άλμπουμ “Ozzmosis”. Στη συνέχεια ιδρύει τους G/Z/R και κυκλοφορεί το άλμπουμ Plastic Planet, για να έρθει το 1997 η δεύτερη σόλο δουλειά του με τίτλο “Black Science”. Η ίδια χρονιά σηματοδοτεί άλλη μία επιστροφή του Butler στους Black Sabbath, στους οποίους βρίσκεται ως σήμερα. Το 2006, ο μπασίστας μαζί με τους Tony Iommi, Vinnie Appice και Ronnie James Dio, ξανασχηματίζουν την σύνθεση της εποχής του “Dehumanizer” υπό την ονομασία Heaven and Hell. Ένα χρόνο πριν έχει κυκλοφορήσει ακόμα ένα σόλο άλμπουμ, το “Ohmwork”. Στην προσωπική του ζωή, ο καλλιτέχνης είναι παντρεμένος με τη Gloria Butler και ζει στο Los Angeles παρέα με τις γάτες του. Ο γιος του, Biff Butler, είναι frontman της nu-metal μπάντας, Apartment 26.

Pin 95 Shares

Comments