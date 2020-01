Γενέθλια για τον Geoff Tate (ex-QUEENSRYCHE), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 61 του χρόνια!

Μια από τις σπουδαιότερες φωνές στο metal στερέωμα, έχει σήμερα την τιμητική της. Ο Geoff Tate, το άστρο του οποίου έλαμψε μέσα από τους Queensrÿche, ιδίως κατά τη δεκαετία του ’80, γίνεται 61 ετών. Αν και γεννήθηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας, η οικογένεια του σύντομα μετακόμισε στο Tacoma, της Washington. Περίπου από τα οκτώ του χρόνια, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη μουσική και οι γονείς του, του αγόρασαν ένα τρανζιστοράκι για τα γενέθλια του με το οποίο ερωτεύτηκε διάφορα είδη μουσικής. Τα κυριότερα του ακούσματα όμως, ήταν από Deep Purple, Rainbow, Golden Earring, Pink Floyd και άλλα παρόμοια συγκροτήματα, τα οποία άσκησαν έντονη επιρροή πάνω του. Ξεκίνησε σύντομα να μαθαίνει πιάνο, στη συνέχεια μεταπήδησε στην τρομπέτα και το σαξόφωνο και κατέληξε στα φωνητικά. Η καριέρα του ξεκίνησε ουσιαστικά από τους Babylon και ενόσω βρισκόταν εκεί, του ζητήθηκε να τραγουδήσει σε ένα τοπικό φεστιβάλ για τους The Mob, μια μπάντα που έπαιζε διασκευές και έμελλε να εξελιχθεί στους Queensrÿche. Όταν οι Babylon διαλύθηκαν, έκανε κάποιες εμφανίσεις με τους The Mob, αλλά μια και δεν ενδιαφερόταν για τη heavy metal μουσική και τις διασκευές τους, αποχώρησε και έγινε μέλος του progressive γκρουπ, Myth, ως τραγουδιστής και πληκτράς. Το 1981, δέχτηκε ένα ακόμη κάλεσμα των The Mob, αυτή τη φορά για την ηχογράφηση ενός ντέμο, κάτι που δέχτηκε, πείθοντας του συνεργάτες του στους Myth, ότι μια εμπειρία επαγγελματικής ηχογράφησης, θα ήταν προς όφελος όλων στο μέλλον. Τα κομμάτια ήταν έτοιμα, εκτός από ένα, για το οποίο έλειπαν οι στίχοι και του ζητήθηκε να τους γράψει. Αυτό έγινε τελικά το “The Lady Wore Black". Το ντέμο, κυκλοφόρησε ως EP το 1982, και οι The Mob μετονομάστηκαν σε Queensrÿche, με τον Tate να ενσωματώνεται πλήρως πλέον στις τάξεις τους. Ο τραγουδιστής γνώρισε τεράστια επιτυχία μέσα από το συγκρότημα, κυρίως μέσα από τους δίσκους, “Operation: Mindcrime” του 1988 και “Empire”, του 1990. Κατά τη νέα χιλιετία, ξεκίνησε παράλληλα σόλο καριέρα, με το ντεμπούτο του, να κυκλοφορεί το 2002. Εκείνη την εποχή ξύρισε το κεφάλι του, σε ένδειξη αλληλεγγύης για ένα κοντινό μέλος της οικογένειας του που πάλευε από καρκίνο. Τον Ιούνιο του 2012, ήρθε η απόλυση του από τους Queensrÿche οπότε και ξεκίνησε μια δικαστική διαμάχη για την άδικη όπως ισχυρίζεται απομάκρυνσή του αλλά και σχετικά με τα δικαιώματα της χρήσης του ονόματος της μπάντας.

