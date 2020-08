Γενέθλια για τον Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 54 του χρόνια!

Μια αγαπημένη και ιδιαίτερα αναγνωρισμένη φωνή για το metal στερέωμα, αυτή του Hansi Kürsch, έχει σήμερα την τιμητική της. Ο τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός των Blind Guardian, με τριάντα χρόνια παρουσίας στο χώρο, γίνεται σήμερα 54 ετών. Από μικρό παιδί, αγαπούσε πολύ τους Queen, δηλώνοντας οπαδός τους μέχρι σήμερα και όπως λέει οι Freddy Mercury και Ian Gillan, ήταν οι πρώτοι δύο τραγουδιστές που άναψαν μέσα του μια μικρή σπίθα επιθυμίας ν’ ασχοληθεί με το τραγούδι. Απ’ όσο θυμάται τον εαυτό του πάντα του άρεσε να τραγουδά, αν και ποτέ δεν ήταν η αρχική του επιθυμία να το κάνει επάγγελμα. Όταν ξεκίνησε να φτιάχνει μουσική, είχε μια έντονη βλέψη να γίνει κιθαρίστας. Αυτό άλλαξε, όταν συνάντησε στο σχολείο τον André Olbrich, που έψαχνε μπασίστα και τραγουδιστή για την μπάντα του, τους Zero Fault. Ο κιθαρίστας ήταν που αντιλήφθηκε τις δυνατότητες του Kürsch στο τραγούδι, όταν έπαιζαν σε σχολικά πάρτι. Οι δυο φίλοι, έχοντας αμφότεροι πάθος με τη μουσική, αποφάσισαν το 1984, να σχηματίσουν ένα συγκρότημα από κοινού, που σε πρώτη φάση ονόμασαν Lucifer's Heritage, συμπεριλαμβάνοντας στις τάξεις τους επίσης, τους Thomen Stauch και Markus Dörk. Σύμφωνα με τον Kürsch, τότε ήταν που άρχισε ν’ ακούει metal μουσική, έχοντας προτίμηση σε ονόματα όπως οιHelloween, Queensrÿche, Iron Maiden και Metallica, από τα οποία άντλησε και αρκετές επιρροές. Μετά από δύο ντέμο, οι Lucifer's Heritage μετονομάστηκαν σε Blind Guardian και γνώρισαν την μεγάλη επιτυχία στα χρόνια που ακολούθησαν, με εκείνον πάντα πίσω απ’ το μικρόφωνο. Μέχρι το 1988, εκτός από τα ερμηνευτικά του καθήκοντα, είχε αναλάβει και αυτά του μπασίστα. Στην πορεία του με τους Blind Guardian, ο Kürsch, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την ιδιότητα του συνθέτη και του στιχουργού. Οι στίχοι του περιστρέφονται συνήθως γύρω από θέματα γνώριμα στο power metal είδος, όπως η μεσαιωνική φαντασία, οι θρησκευτικές και μυθολογικές ιστορίες, τις οποίες άλλοτε επινοεί ο ίδιος και άλλοτε τις δανείζεται απ’ τον κόσμο της λογοτεχνίας.

Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει κατά καιρούς, η λογοτεχνία παίζει γενικά πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του. «Για τους Blind Guardian, o Tolkien αποτελεί την κύρια πηγή έμπνευσης για τα περισσότερα από τα τραγούδια. Για εμένα προσωπικά, υπάρχουν πολλές ακόμη σπουδαίες δουλειές, όπως για παράδειγμα το “Ring of the Nibelungen”, το οποίο θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό με τα έργα του Tolkien. Η λογοτεχνία είναι ίσως το μέρος που μπορώ ν’ αποσυρθώ και ν’ αφήσω το μυαλό μου ελεύθερο, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης ζωής μου είναι αφιερωμένο στη μουσική.» Ένας ακόμη συγγραφέας που έχει ασκήσει μεγάλη επίδραση πάνω του, είναι ο Stephen King. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πληροφορία για το Γερμανό βάρδο, είναι το γεγονός, ότι πέραν των φυσικών του φωνητικών ικανοτήτων, δεν έκανε τίποτα για να βελτιώσει τη φωνή του, μέχρι το τρίτο άλμπουμ της μπάντας, “Tales from the Twilight World”. Τότε ήταν που ένας φίλος του, που έχτιζε την καριέρα του στο είδος της pop, τον δίδαξε μερικά κόλπα. «Αυτό που βασικά κάναμε, δεν ήταν τίποτα άλλο, από εξάσκηση, πάνω σε κάποια τραγούδια της δεκαετίας του ’60. Πέρα απ’ αυτά, καταλήγαμε πάντα με το “Heart of Steel”, των Manowar.» Στη συνέχεια, άρχισε να κάνει κλασσικά μαθήματα φωνητικής, με μια δασκάλα, τραγουδίστρια της όπερας που του δίδαξε πολλά σχετικά με τις αναπνοές και το πώς να διευρύνει το εύρος της φωνής του. Όσον αφορά τις μουσικές του δραστηριότητες, είναι επίσης μέλος των Demons and Wizards, τους οποίους ίδρυσε μαζί με τον κιθαρίστα των Iced Earth, Jon Schaffer, ως side project. Σε αυτούς, έχει επίσης ερμηνευτικά αλλά και στιχουργικά καθήκοντα, με την μπάντα να έχει μέχρι σήμερα στο ενεργητικό της δύο κυκλοφορίες, ενώ στο άμεσο μέλλον, είναι πολύ πιθανόν να δούμε και τρίτο άλμπουμ απ’ αυτούς. Να προσθέσουμε τέλος, ότι ο Kürsch είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο.

