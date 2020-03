Γενέθλια για τον JASON NEWSTED (ex-METALLICA), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 57 του χρόνια!

Τα 57 χρόνια του χρόνια κλείνει, ένας διακεκριμένος μπασίστας, ο Αμερικανός Jason Newsted γνωστός κυρίως απ’ τη θητεία του στους Metallica, τους Voivod και τους Flotsam and Jetsam. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, η μουσική υπήρχε πάντοτε στο σπίτι τους. Η μητέρα του δίδασκε πιάνο και οι δύο μεγαλύτεροι αδερφοί του, οκτώ χρόνια ο ένας και πέντε ο άλλος, οι οποίοι στη δεκαετία των 60’s ήταν έφηβοι, είχαν συλλογές δίσκων από Jimmy Hendrix, Blue Cheer, MC5, Ted Nugenth, Nazareth, Kiss κ.α. Μάλιστα ο ένας απ’ τους αδερφούς του είναι επίσης, μουσικός. Από μικρός λοιπόν, εκτέθηκε στη συγκεκριμένη μουσική και με τους Black Sabbath να τον εντυπωσιάζουν περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο, ξεκίνησε να παίζει μπάσο στα 14 χρόνια του, μαθαίνοντας απ’ τα ακούσματα του, που επιπλέον περιλάμβαναν τους Kiss και τους U.F.O. Είχε πάρει την πρώτη του κιθάρα από την ηλικία των 9 ετών και έγραφε τραγούδια από τότε . Η πρώτη του μπάντα στην οποία έπαιξε, ήταν οι Gangster. Έφυγε απ’ το Michigan και το σπίτι του όταν έκλεισε τα 18 και πήγε στην California, μαζί με κάποιους μεγαλύτερους φίλους του, αποσκοπώντας στο να βρει μια ροκ μπάντα. Κατέληξε στην Arizona, όπου συνάντησε τον Kelly David Smith και το Φεβρουάριο του 1982, σχημάτισαν τους Dox, που κατέληξαν να γίνουν οι Flotsam and Jetsam. Δούλεψαν για πέντε χρόνια σε club και bar, ώσπου υπέγραψαν δισκογραφικό συμβόλαιο και έκαναν το “Doomsday for the Deceiver”. Μετά τον απρόσμενο θάνατο του Cliff Burton, το Σεπτέμβρη του 1986, οι Metallica έψαχναν απεγνωσμένα τον αντικαταστάτη του και εκείνος είχε κάνει ένα καλό όνομα στο χώρο, οπότε δέχτηκε το τηλεφώνημα του Lars Ulrich να πάει να παίξει. Ο ίδιος ένιωσε πραγματικά ενθουσιασμένος, αφού οι Metallica ήταν ήδη το αγαπημένο του συγκρότημα και γνώριζε ήδη τα κομμάτια τους. Έμεινε μαζί τους μέχρι το 2001, συμμετέχοντας σε οκτώ κυκλοφορίες τους, ως μπασίστας τους και κάνοντας και δεύτερα φωνητικά σε κάποια τραγούδια τους. Η αποχώρηση του προέκυψε από το γεγονός ότι διαφωνούσε με την κατεύθυνση που είχε πάρει η μπάντα και την επιθυμία του να αφοσιωθεί στο side project του, Echobrain, κάτι με το οποίο τα υπόλοιπα μέλη διαφωνούσαν. Όπως έχει πει ο μουσικός μεταγενέστερα, δε μετάνιωσε ποτέ γι’ αυτήν του την απόφαση. Παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι τους χωρίστηκαν, ο Newsted παρέμεινε κοντά με τα μέλη της μπάντας. Ως εκ τούτου, τον Απρίλη του 2009, έπαιξε με τους Metallica στην τελετή για την εισαγωγή τους στο Rock and Roll Hall of Fame. Το Δεκέμβρη του 2011, συμμετείχε στις επετειακές τους εμφανίσεις για τα 30 χρόνια τους, προς χαρά των οπαδών τους. Το 2003, αποτέλεσε τον αντικαταστάτη του Robert Trujillo στον Ozzy Osbourne, όπου έμεινε για έναν χρόνο και αποτέλεσε κατά τον ίδιο μια ονειρική εμπειρία. Ακόμα μεγαλύτερο του όμως όνειρο, ήταν η συμμετοχή του στους Voivod, που προέκυψε περίπου την ίδια εποχή. Εκεί παρέμεινε για έξι χρόνια, διάστημα στο οποίο λέει πως έμαθε πολλά και τελειοποίησε ως ένα βαθμό το παίξιμο του. Το 2010, ανακοινώθηκε η συμμετοχή του στο supergroup, WhoCares, μαζί με τους Ian Gillan, Tony Iommi, Nicko McBrain και Mikko Lindström. Η μπάντα ηχογράφησε το single “Out of my mind” για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο μουσικός, κατά τα άλλα, ασχολείται σοβαρά και με τη ζωγραφική, μια ασχολία που ανέπτυξε έντονα τον Οκτώβρη του 2006, όταν τραυμάτισε τον ώμο του και για κάποιο καιρό δεν μπορούσε να παίξει μπάσο.

