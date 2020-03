Γενέθλια για τον Joey DeMaio (MANOWAR), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 66 του χρόνια!

Μια σημαντική μορφή των Manowar και ένας καταξιωμένος μπασίστας, ο Joey DeMaio, γίνεται 66 ετών. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και από την παιδική του ηλικία ήταν φίλος με τον Eric Adams. Με το μπάσο καταπιάστηκε στην εφηβεία του και ξεκίνησε να παίζει σε διάφορες σχολικές μπάντες. Έκανε λίγα μαθήματα, αλλά ως επί το πλείστον, είναι αυτοδίδακτος. Το 1970, άρχισε να κάνει περιοδείες για το μιούζικαλ “Godspell”. Την εποχή που δούλευε ως υπεύθυνος των πυροτεχνημάτων στους Black Sabbath για την περιοδεία τους “Heaven and Hell”, γνωρίστηκε με τον κιθαρίστα Ross the Boss, που έπαιζε στη support μπάντα, Shakin’ Street, η οποία άνοιγε τις συναυλίες των Sabbath. Οι δυο τους, έχοντας κοινά μουσικά ενδιαφέροντα, έγιναν φίλοι και αποφάσισαν να σχηματίσουν δικό τους συγκρότημα και κάπως έτσι, στα τέλη του 1981, ιδρύθηκαν οι Manowar. Στη σύνθεσή τους, παραμένει σταθερά μέχρι σήμερα και έχει ξεχωρίσει για τις τεχνικές του ικανότητες και τα γρήγορα σόλο του, τόσο στα στούντιο άλμπουμ, όσο και στις ζωντανές τους εμφανίσεις. Είναι ακόμη γνωστός για τον ήχο που πετυχαίνει χρησιμοποιώντας piccolo bass.Το 2006, ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρία Magic Circle Music και εν συνεχεία έγινε μάνατζερ των Ιταλών, Rhapsody of Fire. Διατελεί επίσης παραγωγός των HolyHell. Εκτός της μουσικής, ο DeMaio, έχει δηλώσει πως είναι επαγγελματίας στις πολεμικές τέχνες και λάτρης των μοτοσικλετών.

