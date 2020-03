Γενέθλια για τον JON BON JOVI, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 58 του χρόνια!

58 ετών γίνεται ο Jon Bon Jovi, τραγουδιστής και μουσικός που οδήγησε την μπάντα του, στην ελίτ των σημαντικότερων hard rock συγκροτημάτων στη δεκαετία του ’80. Γεννημένος στο New Jersey, ως John Francis Bongiovi Jr, από την αρχή της εφηβείας του είχε πειστεί πως θα γινόταν ένας rock star. Από τότε είχε αρχίσει να παρακάμπτει το σχολείο, επιλέγοντας ν’ ασχοληθεί με τη μουσική αντί αυτού. Μεγάλωσε τρέφοντας αγάπη για ονόματα όπως οι: Southside Johnny, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Thin Lizzy, Aerosmith και Alice Cooper, που αποτελούν και τις βασικές του επιρροές. Ξεκίνησε από τα 13 του χρόνια να παίζει σε τοπικές μπάντες με φίλους και τον ξάδερφό του, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης ενός γνωστού στούντιο ηχογραφήσεων στη Νέα Υόρκη. Την ίδια εποχή ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο και κιθάρα, ενώ παράλληλα στο σχολείο άρχισε να έχει πολύ άσχημους βαθμούς. Στα 16 του έπαιζε σε club, έχοντας ενώσει τις δυνάμεις του με τον πληκτρά David Bryan, με τον οποίο συμμετείχαν σε μια δεκαμελή rhythm and blues μπάντα, που ονομαζόταν Atlantic City Expressway. Είχε παίξει επίσης με τους The Rest, The Lechers και John Bongiovi and the Wild Ones. Η πρώτη του επαγγελματική ηχογράφηση ήρθε με τη βοήθεια του ξαδέρφου του, ένα κομμάτι με τίτλο “ R2-D2 We Wish You A Merry Christmas”, που έγινε το άλμπουμ “Christmas in the Stars: Star Wars Christmas Album”. To 1982, ηχογράφησε το πρώτο του single, το “Runaway” που αρκετά αναπάντεχα, είχε μεγάλη αναμετάδοση από έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, που συμπεριέλαβε το τραγούδι σε μια κασέτα από συλλογές και η απήχηση του αυξήθηκε. Έτσι σύντομα, ο εκκολαπτόμενος ροκ σταρ, βρέθηκε με δισκογραφικό συμβόλαιο και βρέθηκε στην ανάγκη να δημιουργήσει μια σταθερή μπάντα. Έτσι βρήκε κάποιους από τους συντρόφους του στις μπάντες που είχε παίξει και σχημάτισε τους Bongiovi, που για λόγους ευφωνίας και εμπορικότητας, μετονομάστηκαν σε Bon Jovi. Το ντεμπούτο τους κυκλοφόρησε στις αρχές του 1984 και έγινε χρυσό. Μετά και το επακόλουθο “7800° Fahrenheit”, η μπάντα μπόρεσε να κάνει περιοδείες με ονόματα όπως οι Scorpions, Kiss και τους Judas Priest, που βοήθησαν τους Bon Jovi να δημιουργήσουν μια μεγάλη βάση οπαδών. Το απόγειο της επιτυχίας τους, ήρθε με το τρίτο τους άλμπουμ, το “Slippery When Wet” το 1986, που περιείχε μερικά από τα πιο κλασσικά κομμάτια τους και πούλησε πάνω από 14 εκατομ. αντίτυπα. Ο ίδιος ο τραγουδιστής, είχε μεγάλο μερίδιο στη σύνθεση των δυνατών μπαλάντων του γκρουπ, των πιασάρικων riff και των καλά επεξεργασμένων μελωδιών, που συντέλεσαν στη μεγάλη φήμη των Bon Jovi. Το 1989, που το συγκρότημα μπήκε στον πάγο σταματώντας τις δραστηριότητες, εκείνος κατ’ αρχάς παντρεύτηκε, την Dorothea Hurley, πρωταθλήτρια καράτε, με την οποία ήταν μαζί απ’ το γυμνάσιο. Αποφάσισε επίσης, να επικεντρωθεί στη σόλο καριέρα του, κυκλοφορώντας το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του, “Blaze of Glory”, που γράφτηκε ως soundtrack της ταινίας “Young Guns II” και η οποία ήταν η πρώτη ταινία στην οποία εμφανίστηκε, κερδίζοντας και χρυσή σφαίρα για το καλύτερο τραγούδι. Έχει ασκήσει το υποκριτικό του ταλέντο ακόμη, σε ταινίες όπως οι: “The Leading Man”, “Little City”, “Cry Wolf”, “New Year's Eve” κ.α., ενώ είχε επαναλαμβανόμενες συμμετοχές στην τηλεοπτική σειρά “Ally McBeal”. To 1992, το εμπορικό κίνητρο για να επιστρέψει στους Bon Jovi αποδείχθηκε μεγάλο και ήταν πολύ δύσκολο να αντισταθεί, οπότε η μπάντα επέστρεψε στα μουσικά δρώμενα, κυκλοφορώντας το “Keep The Faith”. Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν στο ενεργητικό τους ακόμη επτά δουλειές. Ο καλλιτέχνης, έχει διακριθεί επίσης για το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο και μάλιστα από το 2006, είναι ιδρυτής του “Jon Bon Jovi Soul Foundation”, μιας οργάνωσης που βοηθά οικογένειες και άτομα που βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση. Ακόμη ασχολείται με τον πολιτικό ακτιβισμό και έχει τέλος, τέσσερα παιδιά.

