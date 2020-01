Γενέθλια για τον KAI HANSEN, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 57 του χρόνια!

Ένας κορυφαίος μουσικός με τεράστια συμβολή στο heavy metal και πρόσωπο κλειδί στην ανάπτυξη του power metal στερεώματος, στην ιστορία του οποίου το όνομα του είναι χαραγμένο με χρυσά γράμματα, ο μεγάλος Kai Hansen, κλείνει σήμερα τα 57 του χρόνια. Γεννήθηκε στο Αμβούργο και στην ηλικία των δέκα ετών ωθούμενος από την επιθυμία του να γίνει ντράμερ, ξεκίνησε να παίζει ντραμς σε ένα παλιό τύμπανο. Προκειμένου όμως να γλιτώσουν οι γονείς του από τη φασαρία, αντί να του αγοράσουν τύμπανα, προτίμησαν να του δώσουν μια κιθάρα, όταν έγινε δώδεκα. Έκανε μαθήματα για έξι μήνες και δύο χρόνια μετά, ίδρυσε τελικά την πρώτη του μπάντα μαζί με δύο συμμαθητές του, ενώ παράλληλα απέκτησε την πρώτη του ηλεκτρική κιθάρα, μια λευκή Ibanez Les Paul και ένα μικρό ενισχυτή. Λίγο αργότερα, αγόρασε το πρώτο του μέσο παραγωγής εφέ, ένα πάνελ παραμόρφωσης. Το 1978, στα δεκαπέντε του, γνωρίστηκε με το Piet Sielk, (ιδρυτή των Iron Savior) και οι δυο τους ίδρυσαν τους Gentry. Έπαιζαν live σε κλαμπ που σύχναζε νεολαία, σε σχολεία κλπ. και κάποια στιγμή κέρδισαν το πρώτο βραβείο σε ένα ερασιτεχνικό φεστιβάλ του Αμβούργου, κάτι που τους γέμισε με μεγάλη περηφάνια. Έπαιζαν μουσική των Slade, Sex Pistols και Uriah Heep, αλλά είχαν και δύο δικά τους τραγούδια. Εκείνη την εποχή, μοίραζε εφημερίδες προκειμένου να μαζέψει χρήματα για έναν ενισχυτή Marshall. Αντάλλαξε την κιθάρα του με ενός φίλου του, που έπαιζε με μια Stratocaster, αφού πάντα ήθελε να έχει μια Stratocaster με μαγνήτες humbucker . Μετά από λίγο καιρό, μαζί με τον Piet, γνωρίστηκαν με τους Ingo Schwichtenberg και Markus Grosskopf και στη συνέχεια ίδρυσαν τους Second Hell, που μετονόμασαν σε Iron Fist.

Έτσι, προέκυψαν περισσότερες συναυλίες σε μικρά club και ξεκίνησαν να ηχογραφούν τη μουσική τους σε δωμάτιο για πρόβες. Ακολούθως, ο χώρος για τις πρόβες τους, μεταφέρθηκε σε μια εκκλησία, αλλά έπρεπε να σταματήσουν, διότι σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχαν τουαλέτες και έπρεπε να κατουράνε στη γωνία. Κατά μία έννοια, αυτός ήταν και ο λόγος που η μπάντα σκόρπισε, αφού δεν είχαν κάποιο χώρο. Να σημειωθεί, ότι παρά τις πολλές ώρες μαθημάτων που έχασε κάνοντας πρόβες, κατάφερε να τελειώσει επιτυχώς το σχολείο και το 1984 ξεκίνησε πανεπιστημιακές σπουδές, που κράτησαν για τρία χρόνια. Όταν πήγε στρατό, μεταξύ του 1982 και του 1984, γνωρίστηκε με τον Michael Weikath σε ένα πάρτι και κατέληξε στο γκρουπ του, τους Parefool. Δεν τα πήγαιναν καλά όμως με τους υπόλοιπους και μαζί με τον Schwichtenberg και τον Grosskopf, ίδρυσαν εκ νέου τους Iron Fist, κάνοντας πρόβες στο στρατόπεδο. Κάπου εκεί ήρθε η γνωριμία τους με τον Limp Schnoor, που είχε επαφές με την Noise Records. Του έδωσαν δείγμα από τις ηχογραφήσεις τους και τους δόθηκε η ευκαιρία να ηχογραφήσουμε δύο τραγούδια για μια death metal συλλογή. Το αποτέλεσμα ικανοποίησε απόλυτα τη δισκογραφική που τους πρόσφερε τη δυνατότητα να ηχογραφήσουν το πρώτο τους ΕP. Η μπάντα μετονομάστηκε σε Helloween και το ομώνυμο LP τους κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1985.

Τον πρώτο καιρό, εκτελούσε χρέη κιθαρίστα και τραγουδιστή, είχε όμως δυσκολία στο να παίζει και τραγουδάει ταυτόχρονα, κυρίως γιατί το συγκρότημα ήθελε να δημιουργήσει ένα πιο πολύπλοκο και τεχνικό μουσικό υλικό. Εκείνη την εποχή δεν είχε άλλωστε εμπειρία στα φωνητικά, ενώ και στην κιθάρα, εφόσον δεν είχε κάνει ποτέ τα μαθήματα που έπρεπε, δεν είχε ακόμη την κατάρτιση που έπρεπε. Το 1988, κατά τη διάρκεια μια περιοδείας, αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Helloween λόγω των μουσικών του διαφορών κυρίως με τον Weikath, αλλά και τη μεγάλη δημοσιότητα που άρχιζε να παίρνει η μπάντα και που ο ίδιος δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Συνέχισε ιδρύοντας τους Gamma Ray με τους οποίους έχει σημειώσει μια άκρως επιτυχημένη πορεία, έχοντας κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα δέκα στούντιο άλμπουμ και έχοντας στο ενεργητικό του πολλές sold out περιοδείες παγκοσμίως. To 1997, προσχώρησε παράλληλα και στους Iron Savior, αποχώρησε όμως μερικά χρόνια αργότερα ώστε να αφοσιωθεί στους Gamma Ray. Ο νονός του power metal, όπως είναι το προσωνύμιο του, έχει συμμετάσχει σε αμέτρητα project που αφορούν το είδος, είτε παίζοντας κιθάρα, είτε ως guest τραγουδιστής. Μερικές ενδεικτικές συμμετοχές του, είναι στα άλμπουμ “Follow the Blind” και “Tales from the Twilight World” των Blind Guardian, σε δύο κυκλοφορίες των Angra καθώς και στα Metal Opera άλμπουμ των Avantasia. Επίσης έχει συνεργαστεί και με τους Stormwarrior, έχοντας κάνει και περιοδεία μαζί τους, ενώ από το 2011 είναι μέλος των Unisonic. Ο Hansen είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά, τη Jenny και τον Tim.

Pin 0 Shares

Comments