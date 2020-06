Γενέθλια για τον Kerry King (SLAYER), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 56 του χρόνια!

Γενέθλια για ένα ιδρυτικό μέλος και ηγετική φυσιογνωμία των Slayer, τον κιθαρίστα Kerry King, που γίνεται 56 ετών. Γεννήθηκε στο Los Angeles της California, με τον πατέρα του να εργάζεται ως επιθεωρητής τμημάτων αεροσκαφών και την μητέρα του υπάλληλο σε εταιρεία τηλεφωνίας, ενώ έχει και δύο μεγαλύτερες αδερφές. Οι γονείς του, είχαν αλλάξει αρκετές φορές σπίτι, οπότε κι εκείνος αναγκάστηκε ν’ αλλάξει πολλές φορές σχολείο και να κάνει διαρκώς καινούριους φίλους. Ήταν όπως λέει πολύ καλός μαθητής και έξυπνος, μέχρι που ανακάλυψε τα κορίτσια και οι βαθμοί του πήραν την κάτω βόλτα. Μάλιστα στο γυμνάσιο είχε πάρει και βραβείο στα μαθηματικά, έχοντας διακριθεί ανάμεσα σε όλους τους μαθητές ολόκληρου το σχολείου που έλαβαν συμμετοχή. Ο άνθρωπος που τον έσπρωξε στην ηλικία των 13 ετών, ν’ ασχοληθεί με την κιθάρα, ήταν ο πατέρας του, που προσπαθώντας να τον προφυλάξει από λάθος παρέες, του πρόσφερε αυτό το χόμπι. Όταν ξεκίνησε να μαθαίνει κιθάρα, βούτηξε κατευθείαν στα νερά της heavy μουσικής, γιατί οι αδερφές του άκουγαν και είχε κάποια επαφή με τους συγκεκριμένους ήχους. Η πρώτη του αγάπη, ήταν οι Van Halen, που τους είχε δει έξι φορές στα πρώτα τρία τους άλμπουμ και βέβαια ήταν μεγάλη πρόσκληση γι’ αυτόν να γίνει σαν τον Eddie Van Halen, που φυσικά παραμένει ακόμα πρόκληση όπως σχολιάζει. Τον πρώτο καιρό, έπαιζε κιθάρα στο σχολείο, την μία ώρα του μεσημεριανού αλλά και τα σαββατοκύριακα, διασκευάζοντας Black Sabbath, Judas Priest και Iron Maiden. Ξεκίνησε παίζοντας σε μια cover μπάντα στην οποία έπαιζε και ο καθηγητής του, ο οποίος παράλληλα βρισκόταν και σε άλλο γκρουπ, με τον Tom Araya. Το γκρουπ τους διαλύθηκε, ο Tom ήταν διαθέσιμος και έμενε στο παρακάτω τετράγωνο και ο King ήθελε να ξεκινήσει ένα νέο συγκρότημα, οπότε άρχισαν να παίζουν μαζί. Σύντομα συναντήθηκε και με τον Jeff Hanneman που επίσης μοιράζονταν κοινά μουσικά ενδιαφέροντα, στην παρέα τους προστέθηκε και ο Dave Lombardo και κάπως έτσι σχημάτισαν τους Slayer, από τη σύνθεση των οποίων δεν έχει λείψει ποτέ ως σήμερα. Εκτός της συμμετοχής του σε όλες τις κυκλοφορίες της μπάντας, έχει στο ενεργητικό του και αρκετές guest εμφανίσεις ως lead κιθαρίστας. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του στο ντεμπούτο των Beastie Boys, στο “Reinventing the Steel” των Pantera και στην κυκλοφορία του 2010, των Witchery. Επιπλέον είχε αρκετές έκτακτες εμφανίσεις στην περιοδεία του Marilyn Manson, “Rape of the World”. Στην προσωπική του ζωή, ο κιθαρίστας είναι παντρεμένος με το μοντέλο Ayesha King, ενώ έχει μία κόρη από τον πρώτο του γάμο.

