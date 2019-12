Γενέθλια για τον Lars Ulrich (METALLICA), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 56 του χρόνια!

Είναι ιδρυτικό μέλος, ντράμερ, συνθέτης αλλά και ο εκπρόσωπος των Metallica. Είναι ο Lars Ulrich και σήμερα κλείνει τα 56 του χρόνια. Γεννήθηκε στη Δανία, σε μια αρκετά εύπορη οικογένεια και ο πατέρας του (Torbin Ulrich) ήταν ένα διεθνώς γνωστός τενίστας.

Όλα έδειχναν ότι ο Lars θα ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα του, αφού εξασκούσε έντονα τις ικανότητες του στο τένις. Η πρώτη μουσική εμπειρία, που είχε έντονη επίδραση πάνω του, ήταν η μέρα που ο πατέρας του τον πήγε να δει τους Deep Purple που έπαιζαν στο στάδιο της Κοπεγχάγης. Ο εννιάχρονος τότε Ulrich, γοητεύτηκε τόσο από την μπάντα, που την επόμενη μέρα αγόρασε το άλμπουμ τους “Fireball”. Τόσο η συναυλία, όσο και ο δίσκος τον επηρέασαν τόσο που του έδωσαν το έναυσμα ν’ ασχοληθεί με τον κόσμο του rock ‘n’ roll αρχικά και αργότερα με αυτόν του heavy metal. Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον του για τη μουσική, του γέννησε την επιθυμία να αποκτήσει τα δικά του ντραμς και αφού παρακάλεσε γονατιστός τη γιαγιά του, εκείνη του αγόρασε το πρώτο του drum kit στα δώδεκα χρόνια του. Το καλοκαίρι του 1980, όταν ήταν δεκάξι ετών, η οικογένεια του μετακόμισε στο Los Angeles, για να συνεχίσει υποτίθεται την εκπαίδευση του ως τενίστας. Από την πρώτη μέρα παραμονής του εκεί όμως, ήξερε ότι το τένις αποτελούσε για εκείνον παρελθόν και πως η μοίρα του ήταν η μουσική. Είχε καιρό πριν άλλωστε, εστιάσει πια σε ονόματα του NWOBHM, όπως οι Iron Maiden, οιSaxon και οι Motörhead. Η μπάντα όμως που ανακάλυψε και τον εξίταρε πραγματικά, ήταν οι Diamond Head, που πρωτοάκουσε το 1981. Ξετρελάθηκε τόσο με το στυλ της μουσικής του ντεμπούτου τους, “ Lightning to the Nations” που ταξίδεψε μέχρι το Λονδίνο για να τους δει live. Παρ’ όλα αυτά δεν είχε προγραμματίσει καλά το ταξίδι και δεν είχε που να μείνει μετά τη συναυλία τους. Συνάντησε την μπάντα στα παρασκήνια και τους εξήγησε από πόσο μακριά ερχόταν για να τους δει. Η μπάντα ήταν θερμή μαζί του και ο κιθαρίστας τους, Brian Tatler, του επέτρεψε να μείνει στο σπίτι του στο Stourbridge, όπου ο Ulrich πέρασε μερικές εβδομάδες φιλοξενούμενος και κοιμόταν στο πάτωμα. Επιστρέφοντας στην Αμερική, έβαλε μια αγγελία σε τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με την οποία έψαχνε μουσικούς για να ξεκινήσουν μια μπάντα. Ο James Hetfield ανταποκρίθηκε, συναντήθηκε μαζί του και σχημάτισαν τους Metallica. Μέσα στα χρόνια της καριέρας του μαζί τους, γνώρισε την επιτυχία και έγινε γνωστός για τα γρήγορα thrash χτυπήματά του στα ντραμς σε αρκετά κομμάτια της μπάντας. Έχει ασκήσει επιρροές σε μεταγενέστερους ντράμερ τόσο χάρη στην τεράστια δημοτικότητα του συγκροτήματος, όσο και στην τεχνική του σε τραγούδια όπως το "One" ή την εισαγωγή του "Enter Sandman".

Το 2011 έκανε και το ντεμπούτο του στην υποκριτική, συμμετέχοντας στην ταινία “Hemingway & Gellhorn”, ενώ έχει κάνει και μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία “Get Him to the Greek”. Στην προσωπική του ζωή, ο ντράμερ έχει παντρευτεί δύο φορές, Η πρώτη ήταν το 1988, με τη Βρετανή Debbie Jones σε έναν γάμο που διήρκησε μόλις δύο χρόνια. Ο δεύτερος κράτησε από το 1997 ως το 2004 και ήταν με την Skylar Satenstein, γιατρό στο επάγγελμα. Μαζί απέκτησαν δύο γιους που είναι σήμερα 14 και 11 ετών αντίστοιχα. Μετά το διαζύγιο του, άρχισε δεσμό με την Δανή Connie Nielsen με την οποία ήταν μέχρι πρόσφατα και το 2007, απέκτησαν ένα γιο. Την περίοδο που διανύουμε, ο Ulrich είναι με το μοντέλο, Jessica Miller. Μεγάλο μέρος στη ζωή του εκτός από τη μουσική, έχει και η τέχνη. Κατά τη διάρκεια των περιοδειών των Metallica, συνηθίζει να επισκέπτεται μουσεία και γκαλερί, ενώ είναι και συλλέκτης έργων ζωγραφικής.

Από τη στήλη του Rock Overdose "Σαν Σήμερα"

