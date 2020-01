Γενέθλια για τον Paul Stanley (KISS), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 68 του χρόνια!

Ένας σημαντικός και γνώριμος frontman, ο Starchild, κοινώς Paul Stanley, το άστρο του οποίου λάμπει από το 1973 με τους Kiss, γίνεται σήμερα 68 ετών. Στο Manhattan όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε σε μια οικογένεια όπου κυριαρχούσε η κλασσική μουσική, η όπερα και οι καλές τέχνες, οπότε ο ίδιος εκτέθηκε σε όλα αυτά από μικρός. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο High School of Music & Art της Νέας Υόρκης, το 1970. Περίπου ένα χρόνο πριν, είχε πάρει την απόφαση του να ασχοληθεί με το rock and roll, κάτι που εξόργισε τους γονείς του. Τον πέταξαν έξω από το σπίτι, οπότε αναγκάστηκε να βρει άλλο. Ξεκίνησε να παίζει από μία τοπική μπάντα, που ονομαζόταν Rainbow (δεν έχει καμία σχέση με τους Rainbow του Blackmore). Μέσω ενός κοινού φίλου, προσχώρησε στις αρχές της δεκαετίας του ’70, στο γκρουπ του Gene Simmons, τους Wicked Lester, που αν και ηχογράφησαν ένα άλμπουμ το 1972, αυτό επίσημα δεν έχει κυκλοφορήσει ως σήμερα. Το σχήμα, σύντομα διαλύθηκε και οι Stanley και Simmons, έβαλαν αγγελία για ντράμερ και κιθαρίστα σε εφημερίδες της Νέας Υόρκης. Κάπως έτσι κατέληξαν στην παρέα τους, οι Peter Criss και Ace Frehley, οπότε και ονομάστηκαν Kiss. Το Φεβρουάριο του 1974, ήρθε το ντεμπούτο τους και από τότε μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει αμέτρητα άλμπουμ και μια εντυπωσιακά επιτυχημένη πορεία. Στους Kiss, ο Stanley εκτελεί καθήκοντα rhythm κιθαρίστα και είναι frontman μαζί με τον Simmons, ενώ έχει συνθέσει και μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Η προσωπικότητα που υιοθέτησε για τη σκηνή και τις δημόσιες εμφανίσεις της μπάντας, ήταν αυτή του Starchild, χρησιμοποιώντας ένα αστέρι πάνω από το δεξί του μάτι. Πολύ σπάνια έχει ηχογραφήσει κάτι εκτός Kiss. Η πρώτη προσωπική δουλειά που κυκλοφόρησε, ήταν το 1978, στα πλαίσια μιας σειράς από τέσσερα σόλο άλμπουμ, που κυκλοφόρησαν τα μέλη της μπάντας. Έγραψε και ηχογράφησε υλικό για ένα σόλο άλμπουμ μεταξύ του 1987 και 1988, αλλά αυτό μπήκε στο ράφι για χάρη μιας συλλογής των Kiss. Αν και ποτέ δε βγήκαν επίσημα στην αγορά, υπάρχουν κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει ως bootleg ηχογραφήσεις, καθώς και ένα, που είναι μέρος του box set της μπάντας του 2001. Το 1989, έκανε μια σύντομη περιοδεία σε club, μαζί με τον κιθαρίστα Bob Kulick και τον ντράμερ Eric Singer. Η δεύτερη προσωπική του προσπάθεια, ήταν τον Οκτώβρη του 2006, με τίτλο “Live to Win”, για την προώθηση της οποίας, ξεκίνησε μια θεατρική περιοδεία. Μία από τις εμφανίσεις αυτές, στο House of Blues του Σικάγο, βιντεοσκοπήθηκε και κυκλοφόρησε σε DVD. Ο μουσικός, έχει πρωταγωνιστήσει επίσης, στην παραγωγή “The Phantom of the Opera”, όπου έχει υποδυθεί το φάντασμα. Ακόμη, ασχολείται με τη ζωγραφική και το 2006, έκανε την πρώτη του έκθεση. Στην προσωπική του ζωή, είναι παντρεμένος δύο φορές και έχει ένα παιδί από την πρώτη του γυναίκα και τρία από τη δεύτερη. Το μικρότερο μάλιστα παιδί του, το απέκτησε τον Αύγουστο του 2011. Να προσθέσουμε τέλος ότι ο Stanley, είναι πρεσβευτής για την φιλανθρωπική οργάνωση AboutFace, , μια οργάνωση που παρέχει υποστήριξη και πληροφορίες σε άτομα που έχουν ασυνήθιστα, διαφορετικά χαρακτηριστικά προσώπου και έχει εμφανιστεί σε εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση. Ο ίδιος, πάσχει από μικρωτία, μια δυσμορφία στο πτερύγιο του εξωτερικού του αυτιού.

Pin 20 Shares

Comments