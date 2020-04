Γενέθλια για τον Robert Smith (THE CURE), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 61 του χρόνια!

Γενέθλια για το μοναδικό ιδρυτικό μέλος που εξακολουθεί να βρίσκεται στη σύνθεση των Cure, τον Robert Smith, που κλείνει τα 61 χρόνια του. Όντας έντονα επηρεασμένος από τους Beatles, το Jimi Hendrix και το David Bowie, ξεκίνησε να παίζει κιθάρα στην ηλικία των εννέα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη μπάντα στην οποία συμμετείχε, περιλάμβανε ακόμη τον αδερφό του, τη μικρότερη αδερφή του και κάποιους φίλους του και ονομαζόταν, The Crawley Goat Band. Ένα χρόνο νωρίτερα παρ’ όλα αυτά, το 1973, μαζί με τους συμμαθητές του από το σχολείο Notre Dame που φοιτούσε, έδωσαν μια παράσταση ως The Obelisk, με εκείνον στα πλήκτρα, που αποτέλεσαν μια πρώτη ενσάρκωση των Cure. Το εν λόγω γκρουπ, πήρε μια πιο ουσιαστική μορφή το 1976, αλλάζοντας εν μέρει τη σύνθεσή του, παίρνοντας την ονομασία Malice. Μέχρι εκείνη την εποχή, ο Smith, δεν είχε στα σχέδια του να γίνει τραγουδιστής της μπάντας. Όλο και περισσότερο επηρεασμένοι απ’ την άνθιση της punk rock, τον Ιανούριο του 1977, έγιναν γνωστοί ως Easy Cure. Σύμφωνα με τον ίδιο: «Όταν ξεκίνησαμε και παίζαμε σε pub, δεν ήμουν τραγουδιστής, αλλά ένας μεθυσμένος rhythm κιθαρίστας, που έγραφε παράξενα τραγούδια. Περάσαμε από πέντε διαφορετικούς τραγουδιστές, όμως ήταν όλοι τους άχρηστοι. Πάντα κατέληγα να σκέφτομαι πως μπορουσα να το κάνω καλύτερα…. Εννοώ, μισούσα τη φωνή μου, αλλά όχι τόσο όσο των άλλων». Μέχρι το 1978, το συγκρότημα είχε μείνει με τρία μέλη και λεγόταν πλέον The Cure. Στις τάξεις τους, βρίσκεται από τότε μέχρι σήμερα, έχοντας το ρόλο του πρώτου τραγουδιστή, του κυριότερου συνθέτη, μουσικά και στιχουργικά, έχοντας έναν μεγάλο όγκο κομματιών στο ενεργητικό του, καθώς και αυτόν του κιθαρίστα. Γνωρίζει επίσης να παίζει κι άλλα μουσικά όργανα, όπως μπάσο, πλήκτρα και τσέλο, ενώ στα 40 χρόνια καριέρας του, έχει ξεχωρίσει μεταξύ άλλων, για την μοναδική, άμεσα αναγνωρίσιμη σκηνική του εμφάνιση, με το σκόπιμα μουτζουρωμένο κόκκινο κραγιόν και τα ανακατεμένα, «ακατάστατα» μαλλιά, που μερικοί τα συγκρίνουν με μεγάλη αράχνη αλλά και την χαρακτηριστική του φωνή. Οι στίχοι έχουν συχνά ποιητική μορφή και ένα αφηρημένο στυλ, προέρχομενοι από καταστάσεις όπως τα ναρκωτικά ή ο ύπνος. Πέραν των Cure, έχει αναμιχθεί επίσης με αρκετά μουσικά project, συμπεριλαμβομένης της θητείας του στους Siouxsie & the Banshees και ενός δικού του project με τον Steven Severin, τους The Glove. Ακόμη, έχει συμβάλλει με τα φωνητικά του σε έναν σημαντικό αριθμό ανεξάρτητων project και σε άλμπουμ διαφόρων ονομάτων, από πολλά μουσικά είδη. Ο καλλιτέχνης, γνωρίστηκε με την Mary Pooleστο σχολείο, όταν ήταν 14 ετών. Όπως έχει εξηγήσει, όταν στην τάξη του ζητήθηκε να διαλέξουν ταίρια για μια δραστηριότητα, εκείνος, βρήκε το θάρρος να της κάνει την πρόταση και στάθηκε τυχερός. Από τότε είναι μαζί και έχουν παντρευτεί από το 1988. Μάλιστα το τραγούδι “Love Song”, γράφτηκε ως γαμήλιο δώρο για τη γυναίκα του, με την οποία έχουν αποφασίσει να μείνουν άτεκνοι.

Από τη στήλη του Rock Overdose "Σαν σήμερα"

Pin 72 Shares

Comments