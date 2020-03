Γενέθλια για τον Steven Tyler (AEROSMITH), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 72 του χρόνια!

Μια από τις σπουδαιότερες ροκ φωνές, ένας από τους σπουδαιότερους frontman για ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα στην ιστορία της ροκ, ο Steven Tyler, τραγουδιστής και συνθέτης των Aerosmith, κλείνει σήμερα τα 72 του χρόνια. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και ως γιος δασκάλου μουσικής, ξεκίνησε να παίζει ντραμς σε νεαρή ηλικία, αργότερα όμως επικεντρώθηκε στο τραγούδι. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, μετακόμισε στη Βοστώνη όπου συνάντησε τους μουσικούς με τους οποίους θα σχημάτιζαν τους Aerosmith. Η ιστορία θέλει τον τραγουδιστή, να συναντιέται με τον κιθαρίστα Joey Perry και τον μπασίστα Tom Hamilton, ενώ έπαιζαν σε διαφορετικές μπάντες στην περιοχή του New Hampshire. Ο κιθαρίστας Ray Tabano, που αργότερα αντικαταστάθηκε απ’ τον Brad Whitford καθώς και ο ντράμερ Joey Kramer, προστέθηκαν στο δυναμικό τους και έτσι ιδρύθηκαν οι Aerosmith. Ξεκίνησαν να κάνουν τις πρώτες τους συναυλίες το 1970 και μοιράζονταν ένα διαμέρισμα στη Βοστώνη. Έπειτα από δύο χρόνια περίπου ήρθε το δισκογραφικό συμβόλαιο και το 1973, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο τους, σημειώνοντας μικρή επιτυχία με το κομμάτι “Dream on”. Τον πρώτο καιρό ζωής του γκρουπ, πολλοί ήταν αυτοί που τους σύγκριναν με τους Rolling Stones, λόγω της ομοιότητας του blues ήχου τους και της φυσικής ομοιότητας του Mick Jagger με τον Tyler. Αυτό σταμάτησε το 1975, με την τρίτη δουλειά τους, το “Toys in the attic”, που τους καθιέρωσε σε διεθνές επίπεδο, αφού ήταν η ισχυρότερη απόδειξη ότι επρόκειτο για μια ταλαντούχα, μοναδική μπάντα από μόνη της. Τα άλμπουμ “Rocks” και “Draw the line” που ακολούθησαν, συνέχισαν να φέρνουν την επιτυχία και την αναγνώριση στους κόλπους του συγκροτήματος, κατάσταση που διαφοροποιήθηκε όμως, στα τέλη των 70’s, όταν οι Perry και Whitford, αποχώρησαν ενώ ο ερμηνευτής, άρχισε να μπλέκει έντονα με τα ναρκωτικά. Παρά την προσθήκη νέων μελών στη σύνθεσή τους, τα προσωπικά του προβλήματα είχαν αντίκτυπο στις δημιουργικές του ικανότητες και οι Aerosmith, έγιναν σκιά του εαυτού τους. Η ανάκαμψη ήρθε μετά από το πρόγραμμα απεξάρτησης στο οποίο υποβλήθηκε ο μουσικός. Το 1986, το ραπ γκρουπ, Run-D.M.C., διασκεύασε το γνωστό κομμάτι "Walk This Way", με guest τις παρουσίες των Tyler και Perry, με τον πρώτο να κάνει φωνητικά. Η μπάντα ήρθε και πάλι στο προσκήνιο και ένα χρόνο αργότερα, έκανε το επιτυχημένο comeback της, μέσα από το “ Permanent Vacation”. Ακόμη μεγαλύτερος ήταν ο απόηχος από τον διάδοχό του, το “Pump”, του 1989. Σε συνδυασμό με την αναμετάδοση των βίντεο κλιπ από το MTV, οι Aerosmith κατάφεραν να κερδίσουν μια νέα γενιά οπαδών και να ανέλθουν εκ νέου στην κορυφή. Το σερί των επιτυχιών συνεχίστηκε το 1993, με το “Get a grip”, αλλά μέχρι των τέλος της δεκαετίας του ’90, η μπάντα δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει τη δυναμική της στα chart παρά το γεγονός ότι εξακολουθούσε να αποτελεί πόλο έλξης για ορδές κόσμου που ήθελε να τους δει live. Τα τελευταία χρόνια, προβλήματα υγείας ανέκυψαν για το δημοφιλή καλλιτέχνη. Το 2006, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο λαιμό που θα μπορούσε να έχει τερματίσει την καριέρα του στο τραγούδι, ευτυχώς όμως, στέφθηκε από επιτυχία, αν και το συγκρότημα αναγκάστηκε να ακυρώσει την περιοδεία του στη Β. Αμερική. Την ίδια χρονιά επίσης, ο ίδιος ανακοίνωσε, ότι θεραπεύτηκε από Ηπατίτιδα C. Το 2008, εισήχθη σε κλινική της California, ώστε να αποθεραπευτεί από πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί στα πόδια του. Την επόμενη χρονιά, έσπασε τον ώμο του επί σκηνής και πάλι ακυρώθηκε μια περιοδεία του συγκροτήματος. Το φθινόπωρο του 2009, κυκλοφόρησε η φήμη πως ο Tyler σχεδίαζε να μην επιστρέψει στο γκρουπ ώστε να ακολουθήσει σόλο καριέρα, κάτι που επιβεβαιώθηκε ένα μήνα μετά από τον Joe Perry, σύντομα όμως ο ίδιος ο τραγουδιστής βεβαίωσε τους οπαδούς πως αυτό δεν ισχύει. Συνέχισε έτσι τις περιοδείες μαζί τους και το 2011, ξεκίνησαν οι ηχογραφήσεις ενός νέου άλμπουμ, του “ Music from Another Dimension!”, που κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 2012. Πέραν της μουσικής, το 2011, κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του, ενώ επίσης ξεκίνησε να συμμετέχει στο γνωστό τηλεοπτικό σόου “American Idol”. Στην προσωπική του ζωή, έχει τρεις κόρες και έναν γιο. Την ηθοποιό Liv Tyler, από τη σχέση του το 1976 με το μοντέλο Bebe Buell, το μοντέλο Mia Tyler, από το γάμο του με το επίσης μοντέλο Cyrinda Foxe, από το 1978 ως το 1988 και ακόμη δύο παιδιά, την Chelsea και τον Taj Monroe, με την Teresa Barrick. Πήρε διαζύγιο από την πιο πρόσφατη γυναίκα του το 2006 και το 2011, αρραβωνιάστηκε με ένα ακόμη μοντέλο, την Erin Brady.

