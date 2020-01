Γενέθλια για τον ZAKK WYLDE, ο οποίος κλείνει τα 53 του χρόνια!

Ο καταξιωμένος κιθαρίστας Zakk Wylde, ιδρυτής των Black Label Society και γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από την μακρά του συνεργασία με τον Ozzy Osbourne, κλείνει σήμερα τα 53 του χρόνια. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο New Jersey, ξεκίνησε να παίζει κιθάρα απ’ την ηλικία των 8 ετών και όπως έχει αναφέρει αφιέρωνε περίπου 12 ώρες την ημέρα εξάσκησης, ακόμα και όταν περπατούσε στο δρόμο για το σπίτι από το σχολείο. Οι επιρροές του περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα, από Black Sabbath μέχρι Led Zeppelin και Creedence, Elton John και Neil Young. Το 1984, σχημάτισε το πρώτο του γκρουπ, τους Stone Henge και συνέχισε συμμετέχοντας σε διάφορες τοπικές μπάντες. Τρία χρόνια μετά, έστειλε στον Ozzy μια ντέμο κασέτα και τελικά εκείνος τον προσέλαβε ως αντικαταστάτη του Jake E. Lee, που είχε κληθεί να αναπληρώσει το κενό του αδικοχαμένου Randy Rhoads. Ο τελευταίος, παραμένει η κύρια επιρροή του Wylde. Παρά την ευέλικτη στάση του Osbourne, όσον αφορά την μπάντα του σύμφωνα με την οποία οι συνεργάτες του είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν όποτε το επιθυμούν, ο κιθαρίστας έχει παραμείνει πιστός σε αυτόν. Το 1994, αντικαταστάθηκε από τον Joe Holmes και συνέχισε, σχηματίζοντας τους Pride & Glory. Μετά από ένα άλμπουμ η μπάντα διαλύθηκε και ο μουσικός, ξεκίνησε σόλο καριέρα μέσα από το project του, Book of Shadows το 1996, που κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους, την ίδια χρονιά. Μετά τη μέτρια απήχηση που είχε το άλμπουμ, ο Wylde, μαζί με τον ντράμερ, Phil Ondich, προχώρησαν στην ηχογράφηση του “Sonic Brew”, που αποτέλεσε το ξεκίνημα των Black Label Sociey, το 1999. Η συνεργασία του με τον Ozzy Osbourne, συνεχίστηκε από το 2001 έως το 2004 και από το 2006 ως το 2009, με τον κιθαρίστα παράλληλα να δουλεύει πάνω στο δικό του υλικό, συνεχίζοντας την παραγωγή άλμπουμ με τους Black Label Society. Η υπογραφή του με το σχέδιο bulls-eye εμφανίζεται σε πολλές από τις κιθάρες του και είναι ευρέως αναγνωρισμένη. Το Γενάρη του 2006, ο Wylde, αναγνωρίστηκε από το Hollywood Rock Walk of Fame, με τα αποτυπώματα και την υπογραφή του, σε αναγνώριση της πετυχημένης του καριέρας και τη συμβολή του στη μουσική βιομηχανία. Κατά τα άλλα, έχει στο ενεργητικό του εμφανίσεις σε τηλεοπτικά σόου και σε επεισόδια διαφόρων σειρών καθώς σε βιντεοπαιχνίδια Guitar Hero. Στην προσωπική του ζωή, έχει τέσσερα παιδιά, νονός του ενός εκ των οποίων είναι ο Ozzy Osbourne.

