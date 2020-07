Δείτε ΟΛΟΚΛΗΡΗ τη διαδικτυακή εμφάνιση των ROTTING CHRIST για το México Metal Fest!

Οι ROTTING CHRIST συμμετείχαν στο México Metal Fest 2020, το οποίο μεταδόθηκε μέσω live streaming παγκοσμίως.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την διαδικτυακή τους εμφάνιση από τα studio που κάνουν πρόβες, την οποία πλαισίωσαν με old school υλικό από την εποχή 1989-1996!

ِΑξίζει να σημειωθέι πως το Live παρακολούθησαν περίπου 4000 θεατές, όχι μόνο Μεξικανοί αλλά και μουσικόφιλοι από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων από Κολομβία, Ισημερινός, Βολιβία, Κόστα Ρίκα, Παναμά, Αργεντινή, ΗΠΑ, Ρωσία, Ισραήλ και Ελλάδα.

SETLIST

“Sign of Evil Existence”

“Transform All Sufferings into Plagues”

“The Fifth Illusion”

“Non Serviam”

“Fgmenth, Thy Gift”

“Exiled Archangels”

“King of a Stellar War”

“Archon”

“Feast of the Grand Whore”

“The Nereid of Esgalduin”

“The Forest of N’Gai”

“Visions of the Dead Lovers”

“The Fourth Knight of Revelation”

Enjoy!

