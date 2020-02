Στο παρακάτω ερασιτεχνικό video μπορείτε να δείτε τον Bruce Dickinson να τραγουδά a cappella μερικές στροφές από το τραγούδι "Flight Of Icarus", κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του "What Does This Button Do?" στην Βαρκελώνη - Ισπανία.

