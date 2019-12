Δείτε το promo video των Planet Rock Allstars

Οι Planet Rock Allstars είναι μια μπάντα που σχηματίστηκε εκτάκτως και για φιλανθρωπικό χαρακτήρα, κυκλοφορώντας το single "You’re The Voice".

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα πάνε στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Mind, με σκοπό την ψυχική και νοητική υγεία. Η έκδοση σε CD κοστίζει £3 και την αγοράζετε εδώ https://planetrock.backstreetmerch.com/artist/planet-rock/cds/you-re-the-voice

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το κομμάτι εδώ https://smarturl.it/yourethevoice

Planet Rock All-star band:

Sam Wood - Guitars

Dave Kemp - Keyboards

Drums - Wyatt Wendels

Bass - Nick Fyffe

Vocals and percussion - Toby Jepson

Guitar players:

Doug Aldrich

Rob Chapman

Phil Campbell

Soren Andersen

Tyler Bryant

Bruce Dickinson

Paul Quinn

Singers:

Lzzy Hale

Dan Reed

Charlie Starr

Tim 'Ripper' Owens

Joe Elliott

Toby Jepson

Tony Wright

Nathan James

Andrew Freeman

Mollie Marriott

Chris Robertson

Justin Hawkins

Todd Kerns

Gill Montgomery

Whitfield Crane

Jared Johnston

Phil Campbell

Alice Cooper - Voice over

Additional bass tracking:

Darren Redick and Dan Reed

The Waterbear Choir:

Arranged and directed by Amber Tremain -

members:

Amba Tremain,

Jodie Amos,

Izzy Adams,

Willow Pitt,

Steven Speck,

Raymond Roll,

Finn Davidson,

Tom Halliday,

Erin May,

Quilla Robinson,

Sid Abell,

Boudica Pepper

Pin 8 Shares

Comments