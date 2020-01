Η επίσημη βιβλιοθήκη των RADIOHEAD είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο!

Μόλις άνοιξε η βιβλιοθήκη που θα σε παρασύρει στα άδυτα του πιο απρόβλεπτου γκρουπ των τελευταίων δεκαετιών. Οι Radiohead είναι ξακουστοί γιατί από τα nineties προσφέρουν αυτά που δεν μπορείς να βρεις σε άλλα κιθαριστικά σχήματα του σύγχρονου κόσμου, είναι μια μπάντα – σταθμός στην ανεξάρτητη δισκογραφική παραγωγή. Ένα μείγμα από ασταμάτητα δυναμικά ριφ, πολυρυθμικά κρουστά όνειρα, μπασογραμμές που χτυπούν βαθιά μέσα στο στομάχι, αστική στιχουργική παράνοια, έμπνευση, πειραματισμό, ιδρώτα, βιρτουοζιτέ, εκφραστική δεινότητα, κολοσσιαίας ισχύος τραγούδια που εκτοξεύουν βόμβες διασποράς στα αυτιά σου. Προπάντων, είναι ένα συγκρότημα το οποίο καταργεί κάθε κανόνα. Τώρα διαθέτουν τον τεράστιο και πλουραλιστικό κατάλογό τους σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη που σε προσκαλεί σε άφθονο streaming.

Το Radiohead Public Library είναι η πιο πρόσφατη εκδοχή της ιστοσελίδας του γκρουπ, μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία μπορείς να αποκτήσεις αυτομάτως κάρτα εγγραφής και αριθμό μέλους (εθελοντική, πλην όμως όχι απαραίτητη προϋπόθεση), και να περιηγηθείς στην ογκωδέστερη online αρχειοθήκη μουσικής, βίντεο, εικαστικών, ηλεκτρονικών συνδέσμων, συλλεκτικών προϊόντων και παντοειδών εφήμερων από όλο το φάσμα της σταδιοδρομίας του βρετανικού κουιντέτου. Ένας πραγματικός παράδεισος της Radiohead φιλολογίας, ελεύθερα διαθέσιμος.

https://t.co/Gk4BUXwjsg has always been infuriatingly uninformative and unpredictable. We have now, predictably, made it incredibly informative.

We present: the RADIOHEAD PUBLIC LIBRARY. pic.twitter.com/H7Ft6lNuuN

— Radiohead (@radiohead) January 20, 2020