Χαίρεται η φύσις όλη. Οι Αμερικάνοι Τιτάνες του ρυθμικού thrash, oι αγαπητοί TESTAMENT, έχουν έτοιμο το "Titans Of Creation", το νέο τους δισκογραφικό πόνημα, που θα κυκλοφορήσεις στις 3 Απριλίου μέσω της Nuclear Blast και με αυτό θα μας επισκεφθούν το καλοκαίρι.

Τrack listing:

01. Children Of The Next Level

02. WWII

03. Dream Deceiver

04. Night Of The Witch

05. City Of Angels

06. Ishtars Gate

07. Symptoms

08. False Prophet

09. The Healers

10. Code Of Hammurabi

11. Curse Of Osiris

12. Catacombs

