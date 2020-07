Νέο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Dave Mustaine για το “Rust In Peace” των MEGADETH!

Το νέο αυτοβιογραφικό του βιβλίο ολοκλήρωσε ο Dave Mustaine, με τον Joel Selvin, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 8 Σεπτεμβρίου από την Hatchette Books και ο τίτλος του είναι "Rust In Peace: The Inside Story of the Megadeth Masterpiece".

Όπως μαρτυρά και ο τίτλος πρόκειται για την ιστορία δημιουργίας του album "Rust In Peace", και ο ίδιος ο Mustaine έχει δηλώσει πως στο βιβλίο αναφέρει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο με την σύσταση του νέου line up της μπάντας (σ.σ.ήταν το πρώτο άλμπουμ που ηχογραφούσαν οι Megadeth με τον Marty Friedman στην κιθάρα και τον Nick Menza στα τύμπανα μετά την απόλυση των Jeff Young και Chuck Behler, αντίστοιχα), επίσης εξιστορούνται λεπτομέρειες από την εμπορική επιτυχία που ακολούθησε, αλλά και γεγονότα που οδήγησαν στην διάλυση του line up. Σε γενικές γραμές το βιβλίο ρίχνει μια ματιά στο μουσικό τοπίο της δεκαετίας του '80 με αρχές της δεκαετίας του '90.