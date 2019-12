Οι Νορβηγοί Progressive metallers COURSE OF FATE υπογράφουν με την ROAR! Rock of Angels Records!

Το όνομα Course of Fate μοιάζει και ακούγεται σαν να υπάρχει για αιώνες, όμως, στην πραγματικότητα, η μπάντα που ακούμε σήμερα δημιουργήθηκε μόλις το 2015, όταν το τελευταίο κομμάτι του παζλ βρήκε τη θέση του και η σύνθεση που βλέπουμε σήμερα ολοκληρώθηκε. Η σύνθεση απαρτίζεται από έξι μουσικούς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στα αντίστοιχα όργανα και τους ρόλους με κύριο στόχο, το να φτάσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερα φρέσκα αυτιά με το δικό τους μοναδικό approach στον progressive metal ήχο. Ένας συνδυασμός από θρυλικές παλαιότερες μορφές του χώρου με ένα άγγιγμα και μια μοντέρνα προσέγγιση η οποία δεν "χάνει" σε old school αισθητική που όμως ταυτόχρονα ακούγεται φρέσκια και up to date. Με εξαιρετικά καλές κριτικές και σχόλια τόσο από τους θεατές όσο και από τους διοργανωτές στις συναυλίες τους, οι Course of Fate είναι μια μπάντα που "χτυπάει ψηλά" στον τομέα live show. Το πρώτο άλμπουμ τους είναι σχεδόν έτοιμο ενώ η μπάντα έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως τρία demo και ένα EP, εμπνευσμένα από συγκροτήματα όπως οι Queensrche, Evergrey, Dream Theater και οι Rush μεταξύ άλλων. Μερικά από τα μέλη της μπάντας έχουν εμπειρία ως guest musicians στο πλευρό μερικών καταξιωμένων μουσικών όπως ο Jorn, Holter, Eirikur Hauksson κ.λ.π., τόσο σε studio ηχογραφήσεις όσο και σε ζωντανές εμφανίσεις.

COURSE OF FATE :

Eivind Gunnesen – Vocals

Kenneth Henriksen – Guitar

Marcus Lorentzen – Guitar

Carl Marius Saugstad – Keyboard

Daniel Nygaard – Bass

Per-Morten Bergseth – Drums

FB: https://www.facebook.com/courseoffate/

