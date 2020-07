Οι Kasabian έδιωξαν τον τραγουδιστή τους επειδή κακοποιούσε την γυναίκα του!

Οι Kasabian ζήτησαν από τον τραγουδιστή τους Tom Meighan να αποχωρήσει από το γκρουπ μετά την υπόθεση οικογενειακής βίας.

Κάποιοι στον βωμό του χρήματος, της δόξας και της δημοσιότητας, ενδεχομένως να έκαναν τα στραβά... μάτια και να περιμέναν να καταλαγιάσει ο ντόρος. Οι Kasabian όμως δεν φαίνεται να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής υπόθεσης του Tom Meighan με την γυναίκα του για οικογενειακή βία, με μία ανακοίνωσή τους στα social media του ζητούν να αποχωρήσει από το συγκρότημα.

Κατά την διάρκεια της εκδίκασης, προβλήθηκε ένα video από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης όπου φαίνεται ο 39χρονος να χτυπάει την Vikki Ager και να την σέρνει, τραβώντας την από τον αστράγαλο.

Της πέταξε το κλουβί ενός χάμστερ, ενώ την απειλούσε και με ένα κομμάτι ξύλο, προκαλώντας της τραύματα στο μάτι, στο κεφάλι και γενικώς σε όλο της το σώμα, όπως επιβεβαιώνουν ιατρικές εξετάσεις.

Ο τραγουδιστής των Kasabian, σκουπίζοντας τα δάκρυά του και κρατώντας το πρόσωπό του, παραδέχθηκε όλα όσα έκανε ενώπιον του Leicester Magistrates Court, το οποίο τον γλίτωσε από την φυλακή επιβάλλοντάς του 200 ώρες κοινωνικής εργασίας. Κάτι που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις....

Η ανακοίνωση του γκρουπ

Η αποχώρηση του Tom Meighan ήταν γνωστή από προχθές, όταν και συγκρότημα είχε κάνει ένα άλλο ποστάρισμα, στο οποίο όμως απέφευγε να πάρει θέση για την υπόθεση, μιλώντας προσωπικά ζητήματα.

Προφανώς όμως αυτό έγινε λόγω του δικαστηρίου που θα ακολουθούσε.

Τώρα όμως που ολοκληρώθηκε η διαδικασία, έβγαλαν νέα ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφεραν πως «η οικογενειακή βία και η κακοποίηση κάθε είδους δεν είναι αποδεκτά», ζητώντας από τον Tom Meighan να αποχωρήσει.

Now that the legal proceedings have been concluded, we can comment on the departure of Tom Meighan from the band. Full statement below. Kasabian x pic.twitter.com/vP7Y61sxQA

— KasabianHQ (@KasabianHQ) July 7, 2020