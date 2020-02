Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν στο Release

Το Release Athens 2020 υποδέχεται τους Pet Shop Boys, την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Οι Neil Tennant και Chris Lowe, το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της Βρετανικής σκηνής, έρχονται στην Αθήνα με το εντυπωσιακό "Dreamworld: The Greatest Hits Live" show τους, γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σπουδαίας καριέρας τους.

Από την ημέρα που υπέγραψαν στην Parlophone Records, οι Pet Shop Boys ξεκίνησαν να γράφουν ιστορία στο χώρο της pop μουσικής. Οι αριθμοί ζαλίζουν: 42 Top-30 singles, 22 Top-10 hits, 4 no 1, 14 Top-10 albums (συμπεριλαμβανομένου του εξαιρετικού "Hotspot" που κυκλοφόρησε στις 24 Ιανουαρίου) στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστοιχη, αν όχι ακόμα μεγαλύτερη, επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο.

"It's A Sin", "West End Girls", "Heart", "Go West", "Always On My Mind", "Love Comes Quickly", "Domino Dancing", "What Have I Done To Deserve This", "Suburbia", "Being Boring", "Can You Forgive Her", "Left To My Own Devices", "Se A Vida E (That's The Way Life Is)" είναι μόνο μερικά από τα υπέροχα τραγούδια που μας έχουν χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Με τα live shows τους μέσα στις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχουν δημιουργήσει το δικό τους αυθεντικό στυλ μουσικής παράστασης, σε συνεργασία με σκηνοθέτες, σχεδιαστές και καλλιτέχνες όπως οι Derek Jarman, David Alden & David Fielding, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood και Es Devlin. Τον Ιούλιο του 2016, παρουσίασαν επί ένα τετραήμερο το Inner Sanctum στο Royal Opera House του Λονδίνου, αναγκάζοντας τον Independent να γράψει πως "η καριέρα τους συνεχώς αποδεικνύει ότι η pop μουσική και η υψηλή τέχνη όχι μόνο μπορούν να συνυπάρξουν αλλά και να ξεπεράσουν κάποιες υποτιθέμενες ανώτερες μορφές μουσικής."

Στο ενεργητικό τους έχουν πάνω από 700 shows σε 63 χώρες, μπροστά σε εκατομμύρια θεατές. Έχουν υπάρξει headliners στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της τελευταίας δεκαετίας, όπως τα Roskilde, Primavera Sound Barcelona, Corona Capital, Latitude, Sonar Barcelona, Electric Picnic, Vivid, Way Out West, Bestival και πολλά ακόμα, με αποκορύφωμα τις επικές εμφανίσεις τους στα Glastonbury, Coachella, Rock in Rio και Summer Sonic. Το περασμένο καλοκαίρι, 1.600.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν την εμφάνισή τους στο Live in Hyde Park του BBC, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.

Το 2000, παρέλαβαν το Ivor Novello Award για την προσφορά τους στη Βρετανική Μουσική και το 2009 το Brit Award για τη συνολική συνεισφορά τους στην παγκόσμια σκηνή.

Ως συνθέτες, παραγωγοί και remixers, οι Tennant και Lowe έχουν συνεργαστεί, κάνει remix και συνθέσει μουσική για μία ευρεία γκάμα μεγάλων ονομάτων όπως οι Dusty Springfield, Lady Gaga, Liza Minnelli, Madonna, David Bowie, Yoko Ono, The Killers και Girls Aloud.

Στις 24 Ιανουαρίου, οι Pet Shop Boys κυκλοφόρησαν το 14ο studio album τους, "Hotspot", το οποίο έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από κοινό και κριτικούς, με τα "Dreamland" (με τους Years & Years), "Burning The Heather" (με τον Bernand Butler των Suede) και "Monkey Business" να ξεχωρίζουν και να γνωρίζουν ήδη μεγάλη επιτυχία.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, στις 11:00, προς 40 ευρώ και για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή τα 100 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στo www.releaseathens.gr

Το 2020, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα.

