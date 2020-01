Οι TERRA INCΩGNITA διασκευάζουν…Νταλάρα! (video)

Οι TERRA INCΩGNITA διασκευάζουν το τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου - Λευτέρη Παπαδόπουλου, "Ξένος για σένανε, κι εχθρός" που έκανε γνωστό με τη φωνή του ο Γιώργος Νταλάρας το 1989.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε την Prog/Power Metal έκδοση του τραγουδιού από τους Terra IncΩgnita με την στιβαρή φωνή του Billy Vass.

Το νέο album τους τελείως ανανεωμενο, σε μονοπάτια καπου σαν μια πιο επική/πομπωδης έκδοση των Fates Warning (Parallels/Inside εποχη) και early Queensryche είναι στο σταδιο της μίξης, θα ειναι έτοιμο μεσα στον επόμενο μήνα και θα κυκλοφορήσει στα μέσα του 2020 από την SYMMETRIC RECORDS, του Bob Katsionis.

Enjoy!

Originally written by Christos Nikolopoulos & Lefteris Papadopoulos and sung by George Dalaras in 1989 (Minos/EMI)

Original title "Ksenos Gia Senane Ki Echthros" (A Stranger and An Enemy To You) Prog/Power Metal adaptation by Terra IncΩgnita

Produced by Bob Katsionis

Lyrical adaptation/Vocals by Billy Vass

New album available mid-2020 via SYMMETRIC RECORDS

