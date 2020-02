Ο εφευρέτης του heavy metal riff, ο τεράστιος TONY IOMMI, κλείνει σήμερα τα 72 του χρόνια!

Ο δημιουργός και εκτελεστής μερικών εκ των πιο πρωτοποριακών και θρυλικών riff της heavy metal, ο τεράστιος Tony Iommi, γίνεται σήμερα 72 ετών. Γεννήθηκε στο Birmingham της Αγγλίας και αρχικά ήθελε να ασχοληθεί με τα τύμπανα, αλλά αυτό δεν έγινε προς αποφυγήν της μεγάλης φασαρίας που δημιουργούσαν. Εμπνεύστηκε εν τέλει από τον κιθαρίστα Hank Marvin και το βρετανικό γκρουπ The Shadows και επέλεξε να μάθει κιθάρα. Από τα 16 του χρόνια είχε παίξει με αρκετές blues ροκ μπάντες , με πρώτη τους Rockin’ Chevrolets και συνέχισε στους The Rest, παίζοντας για πρώτη φορά με τον ντράμερ Bill Ward. Η μουσική σταδιοδρομία του όμως, βγήκε ξαφνικά εκτός τροχιάς, όταν περίπου στα 17 του χρόνια, υπέστη ένα τρομερό ατύχημα στο εργοστάσιο με λαμαρίνες που δούλευε, όταν μια μηχανή, έκοψε τις άκρες των δύο δακτύλων του δεξιού του χεριού και μάλιστα την τελευταία μέρα εργασίας του.

Είχε πάρει απόφαση να εγκαταλείψει την κιθάρα, μέχρι που ένας φίλος του, τον παρέπεμψε στο διάσημο τσιγγάνο κιθαρίστας της jazz, Django Reinhardt, ο οποίος είχε χάσει τα δύο του δάχτυλα από πυρκαγιά. Στην αρχή ήταν απρόθυμος, όμως όταν άκουσε τον Django ενθουσιάστηκε και του γεννήθηκε και πάλι η επιθυμία να παίξει. Ως αριστερόχειρας, προσπάθησε να μάθει να παίζει με το δεξί χωρίς επιτυχία και τελικά έβαλε λεπτότερες χορδές στην κιθάρα του και τοποθέτησε πλαστικές δαχτυλήθρες στα δάχτυλα του ώστε να τα επεκτείνει. Για μερικούς μήνες το 1968, έπαιξε στους Mythology των οποίων διάλυση συνέπεσε χρονικά με αυτήν των Rare Breed, όπου συμμετείχαν ο John “Ozzy” Osbourne και ο rhythm κιθαρίστας Terry "Geezer" Butler. Οι τέσσερις τους μαζί με τον Jimmy Phillips, επίσης κιθαρίστα και το σαξοφωνίστα Alan "Aker" Clarke, σχημάτισαν τους Polka Tulk Blues Company, αλλά μετά από δύο συναυλίες, οι Phillips και Clarke απολύθηκαν από την μπάντα, που συντόμευσε το όνομά της σε Polka Tulk. Το 1968 και ενώ το συγκρότημα πλέον ονομαζόταν Earth, ήρθε στον Iommi η δελεαστική προσφορά να ενσωματωθεί στους Jethro Tull και μολονότι δέχτηκε τελικά, μετά από μία μόνο εμφάνιση, αποχώρησε για να επιστρέψει στα φιλαράκια του στους Earth. Λόγω συνωνυμίας με κάποιους άλλους Earth που ήδη έπαιζαν, προέκυψε νέα αλλαγή στο όνομα, που αυτή τη φορά έγινε “Black Sabbath”, από την κλασσική ταινία τρόμου. Παράλληλα, ήρθε και η αλλαγή στη μουσική τους κατεύθυνση με έναν ήχο δυσοίωνο και βαρύ και λυρικά θέματα εξίσου σκοτεινά.

Το συγκρότημα έθεσε τις βάσεις του heavy metal, ασκώντας τεράστια επιρροή με θρυλικές κυκλοφορίες, κυρίως από το ντεμπούτο τους και μέχρι το 1973, καταφέρνοντας να γίνει ένα από τα κορυφαία ονόματα του χώρου παγκοσμίως. Η κιθάρα του Iommi, είχε καθοριστικό ρόλο στην μεγαλειώδη πορεία τους, αφού τα riff του σε κομμάτια όπως το “Black Sabbath”, “Paranoid”, “Iron Man” “N.I.B.”, “War Pigs” κ.α. αποτελούν μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα κιθαριστικά riff στην ιστορία της ροκ και της μουσικής γενικότερα. Ο Iommi παρέμεινε στη σύνθεση τους, ακόμα και όταν οι συνεχόμενες περιοδείες και η κατάχρηση ναρκωτικών, άρχισε να αποσυνθέτει την μπάντα, οδηγώντας στην απόλυση του Osbourne το 1979 και στην επακόλουθη είσοδο και έξοδο διάφορων τραγουδιστών μέσα στα χρόνια. Αν και ορισμένα από τα άλμπουμ των Sabbath της δεκαετίας του ’80 και του ’90, θα μπορούσαν κάλλιστα να θεωρηθούν σόλο άλμπουμ του κιθαρίστα (ενδεικτικότερο παράδειγμα το “Seventh Star” του 1986, που τελευταία στιγμή βαφτίστηκε σαν δίσκος των Black Sabbath), ο ίδιος κυκλοφόρησε την πρώτη του πραγματική σόλο δουλειά το 2000. Σε αυτήν, κορυφαία ονόματα δάνεισαν τις φωνές τους, όπως οι Dave Grohl, Billy Corgan, Phil Anselmo, Henry Rollins αλλά και ο Ozzy Osbourne. Ακολούθησε το “Fused”, πέντε χρόνια αργότερα, με ερμηνευτικά καθήκοντα εκτελεσμένα από τον Glenn Hughes.

Το 2006, ο ίδιος μαζί με τους Ronnie James Dio, Geezer Butler και Vinny Appice, ξεκίνησαν περιοδεία ως Heaven & Hell και το 2009 κυκλοφόρησαν το ένα και μοναδικό στούντιο άλμπουμ τους, με τίτλο “The Devil you know”. Ένα χρόνο μετά, ήρθε ο θάνατος του Ronnie James Dio και μαζί η διάλυση τους. Ο μουσικός έχει στο ενεργητικό του διάφορες συνεργασίες για άλμπουμ για ονόματα όπως οι Diamond Head, Cathedral και Ian Gillan. Το 2011, κυκλοφόρησε μια αυτοβιογραφία του με τίτλο “Iron Man: My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath”. Στις αρχές του 2012, διαγνώστηκε με λέμφωμα σε πρώιμο στάδιο, που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Το 2013 οι Black Sabbath κυκλοφόρησαν το άλμπουμ "13", ενώ δηλώσανε πως θα κυκλοφορήσουν και ακόμη ένα άλμπουμ...

Στις 4 Φεβρουάριου 2017, πραγματοποίησαν την τελευταία τους συναυλία στο Birmingham στα πλαίσια της "The End Tour " και μας αποχαιρέτησαν οριστικά.

Από τη στήλη του Rock Overdose "Σαν Σήμερα"

Pin 224 Shares

Comments