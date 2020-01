Σαν σήμερα γεννήθηκε ο αδικοχαμένος κιθαρίστας των SLAYER, Jeff Hanneman

Μια ακόμα σημαντική μορφή που συνδέεται με το punk είδος στη metal του μορφή, ο Jeff Hanneman, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Slayer, θα γινόταν 56 ετών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην California, σε μια οικογένεια βετεράνων του πολέμου. Ο πατέρας του πολέμησε στη Νορμανδία κατά διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και τα αδέρφια του στο Βιετνάμ. Ο πόλεμος, ήταν συνεπώς κοινό θέμα συζήτησης σε καθημερινή βάση, αλλά και δημοφιλής ως περιεχόμενο των ταινιών της εποχής. Νιώθοντας γοητευμένος από τον πόλεμο, γεγονός που οφείλεται στην ανατροφή του, o Hanneman κατασκεύαζε και χρωμάτιζε μοντέλα αεροπλάνων μαζί με τα αδέρφια του ως παιδί. Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα διατηρήθηκε και μετά και εκφράστηκε σε μεγάλο βαθμό στιχουργικά στα τραγούδια που έγραψε στους Slayer, ένα εκ των οποίων ήταν και το “ Angel of Death”. To 1981, γνωρίστηκε με τον Kerry King κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης από την οποία θα πέρναγε ο King. Οι δυο τους, άρχισαν να μιλάνε και να παίζουν τραγούδια των Iron Maiden και των Judas Priest. Όταν ο Hanneman αναρωτήθηκε, γιατί δεν ξεκινούσαν ένα δικό τους συγκρότημα, ο King ήταν σύμφωνος και κάπως έτσι, γεννήθηκαν οι Slayer. Επηρεασμένος από την punk μουσική που μεγάλωσε, ο Hanneman δήλωσε ότι αυτό το είδος επηρέασε τον ήχο των Slayer και οφείλεται για την γρήγορη και επιθετική μουσική τους προσέγγιση. Οι δεσμοί του με την punk είναι επίσης εμφανείς μέσα από την τοποθέτηση ενός "DK" σύμβολου δανειζόμενο από την πανκ μπάντα Dead Kennedys από την Καλιφόρνια σε τουλάχιστον μία από τις κιθάρες του. Ο μουσικός, έχει συνεισφέρει τόσο στιχουργικά όσο και από μουσικής άποψης σε κάθε άλμπουμ των Slayer και έχει γράψει τα τραγούδια τραγούδια "Raining Blood", "War Ensemble" "South of Heaven" "Seasons In The Abyss" και "Angel of Death". Από το 1997, παντρεύτηκε την Kathryn, την οποία γνώρισε στις αρχές του 1980. Δεν κάναν παιδιά και ζουν στο Los Angeles. Η Kathryn, μένει στο σπίτι όταν η μπάντα κάνει περιοδεία, κάτι που ο Hanneman ισχυρίζεται ότι το προτιμάει, λέγοντας πως όταν επιστρέφει όλα μοιάζουν σαν καινούρια. Τόσο ο ίδιος, όσο και ο Tom Araya, έκαναν χρήση κοκαΐνης και χαπιών, αποφάσισαν όμως να σταματήσουν όταν συνειδητοποίησαν ότι αυτό θα μπορούσε να τους οδηγήσει στο θάνατο και πως ήταν υπερβολικό. Στις αρχές του 2011, ο Hanneman έπαθε νεκρωτική απονευρωσίτιδα. Σύμφωνα με την μπάντα, οι γιατροί λένε ότι προήλθε πιθανότατα από δάγκωμα αράχνης και έτσι δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε κάποιες συναυλίες της περιοδείας των Slayer από το 2011. Στις 2 Μαΐου 2013 απεβίωσε με επίσημο αίτιο να αποτελεί η κίρρωση του ύπατος. Ο κιθαρίστας, που φημίζεται για τα χαοτικά και ιδιοφυή σολαρίσματα που κάνει μαζί με τον Kerry King, ξεχωρίζει για τα πιο μελωδικά στοιχεία των σόλο του. Οι μουσικές επιρροές του, προέρχονται κυρίως από το heavy metal και το punk rock. Έχει τη δική του υπογεγραμμένη κιθάρα, την ESP Jeff Hanneman Signature model.

