Σαν σήμερα πριν από 34 χρόνια οι BON JOVI κυκλοφορούν το άλμπουμ “Slippery When Wet”.

Το “Slippery When Wet” είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Bon Jovi.

Κυκλοφόρησε στις 18 Αυγούστου 1986 από τη Mercury Records στη Βόρεια Αμερική και τη Vertigo Records διεθνώς.Παραγωγός του ήταν ο Bruce Fairbairn, με ηχογραφήσεις μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου του 1986 στα Little Mountain Sound Studios στο Βανκούβερ/Βρετανική Κολομβία/Καναδάς.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει πολλά από τα πιο γνωστά τραγούδια των Bon Jovi, όπως τα "You Give Love a Bad Name", "Livin 'on a Prayer" και "Wanted Dead or Alive".

Το “Slippery When Wet” είχε τεράστια εμπορική επιτυχία, και έμεινε οκτώ εβδομάδες στο Νο. 1 στο αμερικανικό Billboard 200 chart και χαρακτηρίστηκε από τον Billboard ως το κορυφαίο άλμπουμ του 1987.

Το “Slippery When Wet” είναι το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του Bon Jovi μέχρι σήμερα, καθιστώντας το ένα από τα 100 κορυφαία άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

