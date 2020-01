Σαν σήμερα (17/01/2001) ο Jason Newsted αποχώρησε από τους METALLICA

Λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του από τους Metallica, ο Jason Newsted παραδέχτηκε πως δεν ήταν τόσο εύκολο. "Οι πρώτοι μήνες ήταν πραγματικά άθλιοι, και μετά σιγά-σιγά συνήλθα από την κατάθλιψη μου και επέστρεψα με το νέο μου συγκρότημα, τους Echobrain".

Ο Newsted αποχώρησε από τους Metallica, ένα από τα μεγαλύτερα metal συγκροτήματα, στις 17 Ιανουαρίου 2001. Όπως είχε δηλώσει κατά την αποχώρηση του, ήταν αδύνατο για εκείνον να διαδραματίσει έναν πιο δημιουργικό ρόλο στο συγκρότημα. Ένας επιπλέον λόγος ήταν η μάχη των Metallica κατά του Napster, η οποία - όπως δήλωσε - δεν τους άφηνε χρόνο για τη σύνθεση νέου υλικού. Τέλος, ο Newsted χρειαζόταν χρόνο για να αναρρώσει από τραυματισμούς σε λαιμό και πλάτη που είχαν προκληθεί από headbanging.

Σε συνέντευξη του στο Scuzz TV, ο Newsted δήλωσε πως, εν τέλει, η αποχώρηση του μάλλον οφειλόταν στην επιθυμία του να ασχοληθεί περισσότερο με τους Echobrain, ιδίως αφού το management των Metallica είχε δείξει ενδιαφέρον για το project αυτό, σε αντίθεση βέβαια με τον frontman James Hetfield. Σύμφωνα με τον Newsted, εκείνοι ήθελαν αυτός να παραμείνει και στα δύο συγκροτήματα. Ωστόσο, ο Hetfield τήρησε αμυντική και ίσως κτητική στάση, καθώς θεωρούσε πως οι Metallica έπρεπε να είναι η αρχή και το τέλος για τα μέλη του συγκροτήματος. Τελικά, η διαχείριση απέσυρε τη στήριξη της, οδηγώντας πιθανώς στο γνωστό αποτέλεσμα.

Ο Jason έγινε μέλος των Metallica το φθινόπωρο του 1986, μετά τον τραγικό θάνατο του μπασίστα Cliff Burton. Είχε συμμετάσχει πριν στο συγκρότημα Flotsam And Jetsam και προτάθηκε στους Metallica από τον Brian Slagel, πρόεδρο της Metal Blade. Συμμετείχε σε έξι δίσκους τους: τους "...And Justice For All", "Metallica", "Load", "Re-Load", "Garage Inc." και "S&M". Στα δεκατέσσερα χρόνια του στο συγκρότημα, συμμετείχε σε πάνω από 1000 συναυλίες και περιόδευσε αρκετές φορές μαζί τους ανά τον κόσμο.

