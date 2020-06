Στις 9 Ιουνίου, ανήμερα των γενεθλίων του “έφυγε” ο πρώην κιθαρίστας των UFO, Paul Chapman!

Στις 9 Ιουνίου ο Paul Chapman άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών..

Μεγάλη η δράση του, αφού μέχρι και το φινάλε του υπήρξε ενεργός, αλλά την καριέρα του τη σφράγισε η συνεργασία με τους UFO.

Στους Βρετανούς, ο Tonka όπως ήταν το παρατσούκλι του Paul Chapman, κατέληξε το 1974 ως δεύτερος κιθαρίστας για τις ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας.

Προς τα τέλη της δεκαετίας αντικατέστησε τον Michael Schenker και πήρε μέρος στις ηχογραφήσεις τεσσάρων σημαντικών άλμπουμ των UFO: "No Place To Run" (1980), "The Wild, The Willing And The Innocent" (1981), "Mechanix" (1982) και "Making Contact" (1983).

Ο Paul Chapman στη συνέχεια συμμετείχε στους Waysted, το σχήμα του μπασίστα των UFO, Pete Way δίνοντας το παρόν στα album "The Good The Bad The Waysted" και "Save Your Prayers".

Το 2015, έδωσε το παρών στην τουρνέ των Σουηδο-Καναδών Killer Bee συμμετέχοντας και στο άλμπουμ τους "Eye In The Sky" (2016).

Στα νιάτα του, και την προ UFO εποχή, ο Paul Chapman είχε περάσει από συγκροτήματα όπως οι Universe, Kilma Taz και Lonestar, ενώ αντικατέστησε για μερικούς μήνες τον Gary Moore στους Skid Row, στα τέλη του 1971.

Τα τελευταία χρόνια δίδασκε μουσική στο στούντιο του, στην Μελβούρνη της Florida.

R.I.P.

